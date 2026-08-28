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GCT Final: आर. प्रज्ञानानंदनं लिहिला नवा इतिहास! ग्रँड चेस टूर जिंकणारा ठरला पहिला भारतीय

आर. प्रज्ञानानंदनं सेंट लुईसमध्ये ग्रँड चेस टूरचं विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला. ही प्रतिष्ठित स्पर्धा जिंकणारा तो पहिला भारतीय ठरला.

Grand Chess Tour Final
GCT Final: आर. प्रज्ञानानंदनं लिहिला नवा इतिहास! (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2026 at 9:30 AM IST

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मुंबई Grand Chess Tour Final : आर. प्रज्ञानानंदनं सेंट लुईसमध्ये ग्रँड चेस टूरचं विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला. ही प्रतिष्ठित स्पर्धा जिंकणारा तो पहिला भारतीय ठरला. अंतिम सामन्यात त्यानं फॅबियानो कारुआनाला 15-13 नं पराभूत करत शानदार कामगिरी केली. चेन्नईच्या या तरुण ग्रँडमास्टरनं सहा गुणांनी मागे असूनही हार मानली नाही आणि अखेरीस सामन्याचं चित्रच पालटलं. या ऐतिहासिक विजयामुळं त्याला त्याची पहिली ट्रॉफी आणि अंदाजे 2 कोटी रुपयांची बक्षीस रक्कम मिळाली. त्यानं नुकतेच सेंट लुईस रॅपिड आणि ब्लिट्झ विजेतेपदही जिंकलं होतं.

अंतिम दिवशी प्रज्ञानानंदचं दमदार पुनरागमन : अंतिम दिवसाच्या सुरुवातीला फॅबियानो कारुआना सहा गुणांनी आघाडीवर होता, त्यामुळं प्रज्ञानानंदसमोर पुनरागमनाचं एक मोठं आव्हान उभं राहिलं होतं. मात्र, या भारतीय खेळाडूनं शानदार कामगिरी करत दोन्ही रॅपिड सामने जिंकून आघाडी घेतली. त्यानंतर त्यानं ब्लिट्झ विभागातही ही आघाडी कायम ठेवली. दोन्ही खेळाडूंमधील ब्लिट्झ सामना बरोबरीत सुटला. या विजयासह, प्रज्ञानानंदनं 15-13 अशा फरकानं सहजपणे विजेतेपद पटकावलं.

पहिल्या ब्लिट्झ सामन्यात प्रज्ञानानंदची चूक : पहिला ब्लिट्झ सामना प्रज्ञानानंदसाठी चांगला गेला नाही. त्याच्याकडे जिंकण्याची चांगली संधी होती, पण घाई आणि वेळेच्या अभावामुळं त्यानं चूक केली. यामुळं त्याची स्थिती आणखी बिकट झाली, पण कारुआनाला या संधीचा फायदा घेता आला नाही आणि सामना अखेरीस बरोबरीत संपला. कारुआनानं सामन्यातील पहिल्या क्लासिकल गेमवर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवत 6-0 नं विजय मिळवला. बुधवारी झालेला दुसरा क्लासिकल गेम 3-3 असा बरोबरीत संपला. यामुळं अंतिम दिवसाच्या रॅपिड आणि ब्लिट्झ सामन्यांच्या अगदी आधी कारुआना प्रज्ञानानंदपेक्षा तब्बल सहा गुणांनी पुढं गेला.

वेस्ली सो नं पटकावलं तिसरं स्थान : सेंट लुईसमध्ये झालेल्या तिसऱ्या स्थानाच्या सामन्यात वेस्ली सो नं व्हिन्सेंट केमरला हरवून तिसरं स्थान पटकावलं. रॅपिड सामन्यांमध्ये दोघांनीही प्रत्येकी एक सामना जिंकला, ज्यामुळं ही स्पर्धा खूपच रोमांचक झाली. पण त्यानंतर वेस्ली सो नं चारही ब्लिट्झ सामने जिंकून, सामना संपण्यापूर्वीच आपला विजय निश्चित केला. अखेरीस, वेस्ली सो नं केमरला एकूण 18-12 अशा गुणांनी हरवून तिसरं स्थान पटकावलं.

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TAGGED:

R PRAGGNANANDHAA
FIRST INDIAN TO WIN GCT FINAL
FABIANO CARUANA IN FINAL
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R PRAGGNANANDHAA CREATS HISTORY

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