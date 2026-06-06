Norway Chess: प्रज्ञानंदनं रचला इतिहास; नॉर्वे बुद्धिबळ विजेतेपद जिंकणारा पहिला भारतीय
तरुण भारतीय बुद्धिबळपटू आणि ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानानंदनं प्रतिष्ठित नॉर्वे बुद्धिबळ स्पर्धा जिंकून इतिहास रचला आहे.
Published : June 6, 2026 at 9:25 AM IST
Norway Chess : तरुण भारतीय बुद्धिबळपटू आणि ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानानंदनं प्रतिष्ठित नॉर्वे बुद्धिबळ स्पर्धा जिंकून इतिहास रचला आहे. अंतिम फेरीत जर्मनीच्या व्हिन्सेंट केमरला पराभूत करुन त्यानं ही कामगिरी केली आणि ही स्पर्धा जिंकणारा तो पहिला भारतीय खेळाडू ठरला.
Heartiest Congratulations to R. Praggnanandhaa on Winning Norway Chess 2026!— India in Norway (@IndiainNorway) June 5, 2026
The Indian Embassy in Norway proudly celebrates the remarkable achievement of R. Praggnanandhaa, the Champion of Norway Chess 2026.
Your brilliance, determination, and composure under pressure have… pic.twitter.com/R6c1HGlUDP
निर्णायक सामन्यातील उत्कृष्ट कामगिरी : 20 वर्षीय प्रज्ञानानंदनं अंतिम दिवशी प्रचंड दबावाखाली खेळून क्लासिकल प्रकारात विजय मिळवला आणि पूर्ण 3 गुण मिळवले. या विजयामुळं त्यानं एकूण 18 गुणांसह अव्वल स्थान पटकावलं आणि विजेतेपद मिळवलं. दिवसाची सुरुवात त्यानं 15 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर केली होती, परंतु अंतिम फेरीत दमदार कामगिरी करुन त्यानं इतरांना मागे टाकलं.
कार्लसेन आणि गुकेश यांनाही हरवलं : या विजयाचं वैशिष्ट्य म्हणजे प्रज्ञानानंदनं जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या मॅग्नस कार्लसेनला क्लासिकल सामन्यांमध्ये दोनदा पराभूत केलं. कोणत्याही तरुण खेळाडूसाठी ही कामगिरी अत्यंत विशेष मानली जाते. इतकंच नाही तर, भारतीय विश्वविजेता डी. गुकेश देखील या स्पर्धेत सहभागी झाला होता, परंतु तो विजेतेपदाच्या शर्यतीतून बाहेर पडला. असं असूनही, प्रज्ञानानंदने उत्कृष्ट कामगिरी करत भारताच्या आशा जिवंत ठेवल्या.
STORY | Praggnanandhaa scripts history, becomes first Indian to win Norway Chess title— Press Trust of India (@PTI_News) June 6, 2026
Grandmaster R Praggnanandhaa scripted history as he became the first Indian to win the prestigious Norway Chess title with a final-round victory over Germany's Vincent Keymer on Friday,… pic.twitter.com/jAENoT7e9Z
संथ सुरुवातीनंतर शानदार पुनरागमन : ही स्पर्धा प्रज्ञानानंदसाठी सोपी नव्हती. सुरुवातीच्या टप्प्यात त्याची कामगिरी साधारण होती, पण दुसऱ्या टप्प्यात त्यानं जोरदार पुनरागमन केलं आणि सातत्यानं सुधारणा केली. त्याचा हा विजय त्याच्या आत्मविश्वासाचा आणि मानसिक सामर्थ्याचा पुरावा मानला जात आहे.
अंतिम फेरीतील ऐतिहासिक विजयाचा फायदा : जेव्हा अमेरिकन ग्रँडमास्टर वेस्ली सो आपली आघाडी टिकवू शकला नाही आणि सामना बरोबरीत सुटल्यानंतर आर्मागेडॉन टाय-ब्रेकमध्ये अडकला, तेव्हा विजेतेपदाचा सामना निर्णायक ठरला. या परिस्थितीमुळं प्रज्ञानानंदसाठी संधीचं दार उघडलं आणि त्यानं या संधीचा पुरेपूर फायदा घेत अंतिम फेरी जिंकली.
🇮🇳 PRAGGNANANDHAA IS THE NORWAY CHESS CHAMPION 2026 👏👏👏#NorwayChess— Norway Chess (@NorwayChess) June 5, 2026
📷 Norway Chess / Tor Nilssen & Kjetil V. Tveito pic.twitter.com/cFEQudz2Em
भारताच्या बुद्धिबळ इतिहासातील नवीन अध्याय : या विजयामुळं प्रज्ञानानंदनं केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक बुद्धिबळातही आपलं मजबूत स्थान निर्माण केलं आहे. आता तो अशा प्रतिष्ठित स्पर्धेत विजय मिळवणाऱ्या निवडक खेळाडूंच्या गटात सामील झाला आहे. ही कामगिरी यासाठीही विशेष आहे, कारण महान विश्वनाथन आनंद यांनीही यापूर्वी हा किताब जिंकला नव्हता.
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