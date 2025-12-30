ETV Bharat / sports

क्विंटन डी कॉकचा टी-20 मध्ये मोठा कारनामा; 'अशी' कामगिरी करणारा पहिलाच खेळाडू

दक्षिण आफ्रिकेचा विकेटकीपर-फलंदाज क्विंटन डी कॉकनं नवा विक्रम केला आहे.

Quinton De Kock
क्विंटन डी कॉक (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 30, 2025 at 9:37 AM IST

1 Min Read
गकबेर्हा Quinton De Kock : दक्षिण आफ्रिकेचा विकेटकीपर-फलंदाज क्विंटन डी कॉक सध्या SA20 मध्ये खेळत आहे. या स्पर्धेत तो सनरायझर्स ईस्टर्न केपकडून खेळत आहे. सध्या सुरु असलेल्या लीगमध्ये सनरायझर्स ईस्टर्न केपचा सामना 29 डिसेंबर रोजी प्रिटोरिया कॅपिटल्सशी झाला. या सामन्यात विकेटकीपर-फलंदाज क्विंटन डी कॉकनं एक मोठा टप्पा गाठला. तो टी-20 मध्ये सलामीवीर म्हणून 10,000 धावा करणारा पहिला विकेटकीपर ठरला.

क्विंटन डी कॉकची 77 धावांची शानदार खेळी : प्रिटोरिया कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात डी कॉकनं 47 चेंडूत 77 धावा केल्या. या खेळीदरम्यान त्यानं पाच चौकार आणि सहा षटकार मारले. या खेळीत तो सलामीवीर म्हणून 10,000 धावा करणारा पहिला विकेटकीपर ठरला. त्याच्या आधी इतर कोणत्याही खेळाडूनं ही कामगिरी केलेली नव्हती. सध्या या विक्रम यादीत त्याच्या जवळपास दुसरा कोणताही खेळाडू नाही. क्विंटन डी कॉक पुन्हा एकदा आगामी आयपीएल हंगामात मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना दिसणार आहे. त्याला मुंबई इंडियन्सनं मिनी-लिलावात ₹2 कोटीच्या बेस प्राईसवर खरेदी केलं.

टॉप-5 मध्ये कोणते फलंदाज : पाकिस्तानचा मोहम्मद रिझवान यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यानं सलामीवीर आणि यष्टीरक्षक म्हणून 159 टी-20 सामन्यांमध्ये 6,284 धावा केल्या आहेत. जॉस बटलर यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, त्यानं 143 सामन्यांमध्ये 5,104 धावा केल्या आहेत. पाकिस्तानचा कामरान अकमल 4,493 धावांसह यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्याचा देशबांधव मोहम्मद शहजाद 149 सामन्यांमध्ये 3,894 धावांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे.

सनरायझर्सनं प्रिटोरियावर विजय : सामन्याबद्द बोलायचं झालं तर सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना सनरायझर्स ईस्टर्न केपनं 20 षटकांत 6 गडी गमावून 188 धावा केल्या. क्विंटन डी कॉक व्यतिरिक्त, मॅथ्यू ब्रिट्झकेनं देखील या सामन्यात अर्धशतक झळकावलं. तो 33 चेंडूत 52 धावा करुन बाद झाला, त्यानं सात चौकार आणि एक षटकार मारला. तर जॉर्डन हरमननं 20 चेंडूत 37 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात प्रिटोरिया कॅपिटल्स संघ 18 षटकांत 140 धावांवर सर्वबाद झाला. सनरायझर्सकडून ऍडन मिल्ननं 4 विकेट घेत प्रिटोरियाच्या फलंदाजीला खिंडार पाडलं. परिणामी सनरायझर्सनं प्रिटोरियावर 48 धावांनी विजय मिळवला.

