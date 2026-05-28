Singapore Open: पीव्ही सिंधूची विजयी घौडदौड सुरु, उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश; सात्विक-चिराग जोडीलाही मिळालं यश

दोन वेळची ऑलिम्पिक पदक विजेती पीव्ही सिंधूची प्रभावी कामगिरी सुरुच असून, तिनं सिंगापूर ओपन सुपर 750 बॅडमिंटन स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 28, 2026 at 3:57 PM IST

Singapore Open : दोन वेळची ऑलिम्पिक पदक विजेती पीव्ही सिंधूची प्रभावी कामगिरी सुरुच असून, तिनं सिंगापूर ओपन सुपर 750 बॅडमिंटन स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे. गुरुवारी झालेल्या 37 मिनिटांच्या महिला एकेरीच्या सामन्यात सिंधूनं जपानच्या रिको गुंजीचा 21-9, 21-12 असा पराभव करुन पुढील फेरीत प्रवेश केला. सिंधूचा पुढील प्रवास सोपा नसेल, कारण उपांत्यपूर्व फेरीत तिचा सामना अव्वल मानांकित कोरियन खेळाडू ॲन से यंगशी होईल.

सात्विक-चिरागची जोडीही उपांत्यपूर्व फेरीत : भारताची चौथी मानांकित पुरुष दुहेरी जोडी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांना मात्र उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचण्यासाठी मोठी मेहनत करावी लागली. त्यांनी चायनीज तैपेईच्या ली झी हुई आणि यांग पो सुआन यांचा 21-15, 11-21, 21-18 असा पराभव केला. आता सात्विक-चिरागचा सामना मलेशियाच्या खाई जिंग कांग आणि ॲरॉन ताई यांच्याशी होईल.

मिश्र दुहेरी जोडीलाही मिळालं यश : ध्रुव कपिला आणि तनिषा क्रास्टो या भारतीय मिश्र दुहेरी जोडीनंही उपांत्यपूर्व फेरी गाठली. त्यांनी जपानच्या युटा वातानाबे आणि माया तागुची यांचा 8-21, 21-17, 21-16 असा पराभव केला. आता या भारतीय जोडीचा सामना किम जे ह्योन जांग आणि हा जोंग किंवा तिसरे मानांकित मलेशियन जोडी चेन टँग जी आणि तोह ई वेई यांच्यापैकी एकाशी होईल.

