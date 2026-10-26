French Open 2026: पीव्ही सिंधूचं स्वप्न भंगलं; दक्षिण कोरियाच्या आन से यंगकडून फायनलमध्ये पराभव
भारताची स्टार बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूला फ्रेंच ओपन 2026 च्या अंतिम सामन्यात पराभवाला सामोरं जावं लागलं.
Published : October 26, 2026 at 12:00 PM IST
नवी दिल्ली French Open 2026 Final : भारताची स्टार बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूला फ्रेंच ओपन 2026 च्या अंतिम सामन्यात पराभवाला सामोरं जावं लागलं. रविवारी (25 ऑक्टोबर) झालेल्या अंतिम सामन्यात, दक्षिण कोरियाची जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेली खेळाडू आन से यंगनं सिंधूला 16-21, 21-11, 21-12 असं पराभूत करुन विजेतेपद पटकावलं. सिंधूनं सामन्याची जोरदार सुरुवात करत पहिला गेम जिंकला, परंतु आन से यंगनं जोरदार पुनरागमन करत सलग दोन गेम जिंकून विजेतेपद पटकावलं. दोन वेळची ऑलिम्पिक पदक विजेती सिंधू पहिल्यांदाच फ्रेंच ओपनच्या अंतिम फेरीत पोहोचली होती, परंतु विजेतेपद जिंकण्याचं तिचं स्वप्न अपूर्ण राहिलं. तिला या स्पर्धेत उपविजेतेपदावर समाधान मानावं लागलं.
पीव्ही सिंधू फ्रेंच ओपनच्या अंतिम सामन्यात पराभूत : फ्रेंच ओपन 2026 च्या अंतिम सामन्यात पीव्ही सिंधूला जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या आन से यंगकडून कडवं आव्हान मिळालं, परंतु जोरदार सुरुवात करुनही तिला विजय मिळवता आला नाही. सिंधूनं अंतिम सामन्याची आक्रमक सुरुवात केली, उत्कृष्ट खेळ करत पहिला गेम 21-16 असा जिंकला. 2023 च्या बॅडमिंटन आशिया चॅम्पियनशिपनंतर सिंधूनं आन से-यंगविरुद्ध गेम जिंकण्याची ही पहिलीच वेळ होती. मात्र, दक्षिण कोरियन खेळाडू आन से-यंगनं जोरदार पुनरागमन करत दुसरा गेम 21-11 नं जिंकून सामना बरोबरीत आणला.
🚨 SINDHU FINISHES RUNNER-UP AT FRENCH OPEN (BWF SUPER 750)🥈 India’s PV Sindhu goes down fighting against reigning Olympic & World Champion An Se Young in the Final, l 21-16, 11-21, 12-21. A fantastic run from the Indian shuttler! WELL PLAYED, CHAMP! 👏❤️ https://t.co/0BdDjisOen— The Khel India (@TheKhelIndia) October 25, 2026
निर्णायक गेममध्ये, सिंधूनं पुन्हा एकदा आक्रमक सुरुवात केली आणि 8-5 अशी आघाडी घेतली. मात्र, त्यानंतर आन से-यंगनं पुनरागमन करत भारतीय खेळाडूवर दबाव आणला आणि तिसरा गेम 21-12 नं जिंकून सामना आपल्या नावावर केला. या विजयासह, दक्षिण कोरियन खेळाडूनं सिंधूविरुद्ध आपला सलग 11वा विजय नोंदवला. यासह, आन से-यंगनं सलग तिसऱ्यांदा चॅम्पियन बनून इतिहास रचला. सलग तीन वेळा हे विजेतेपद जिंकणारी ती जगातील पहिली खेळाडू ठरली.
ONE SET AWAY FROM WIN! 🇮🇳🔥 PV Sindhu seals the first set, 16-21! One more set to go for her maiden French Open title! 🏸🏆 #FrenchOpen2026 #BWFWorldTour #PVSindhu https://t.co/W88kBIEgFa— FanCode (@FanCode) October 25, 2026
सिंधूनं दुसरं सुपर 750 विजेतेपद जिंकण्याची संधी गमावली : 31 वर्षीय पीव्ही सिंधूनं एक तास आणि 13 मिनिटं चाललेल्या रोमांचक उपांत्य फेरीच्या सामन्यात जपानच्या हिना अकेचीचा 21-10, 20-22, 21-16 असा पराभव करुन अंतिम फेरीत प्रवेश केला. सिंधूनं यापूर्वी याच वर्षी जुलैमध्ये जपान ओपन सुपर 750 चं विजेतेपद पटकावलं होतं. त्यामुळं, फ्रेंच ओपनच्या अंतिम सामन्यात तिला या वर्षातील दुसरं सुपर 750 विजेतेपद जिंकण्याची संधी होती, परंतु तिला त्यात अपयश आलं.
हेही वाचा :
- हरमनप्रीत-दिप्तीची विक्रमी शतकं, वैष्णवीच्या 4 विकेट! टीम इंडियानं दणदणीत विजयासह मालिका घातली खिशात
- 154/9 ते 243/9... एका विकेटनं विजयी होत ODI तिरंगी मालिकेच्या फायनलमध्ये पाकिस्तान; 88 धावांत इंग्लंडला मिळाली नाही 1 विकेट
- वरण-भात, तूप अन् बटाट्याची भाजी; सचिननं आईच्या हातच्या जेवणाची आठवण काढत शेअर केला हृदयस्पर्शी व्हिडिओ