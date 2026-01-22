पीव्ही सिंधूनं रचला इतिहास; महिला बॅडमिंटनमध्ये 'हा' टप्पा गाठणारी ठरली पहिली भारतीय
भारतीय स्टार महिला बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूनं इंडोनेशिया मास्टर्स बॅडमिंटन स्पर्धेत एक मोठा विक्रम आपल्या नावे केला आहे.
Published : January 22, 2026 at 2:47 PM IST
मुंबई PV Sindhu : भारतीय स्टार महिला बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूनं इंडोनेशिया मास्टर्स बॅडमिंटन स्पर्धेत प्री-क्वार्टर फायनल सामन्यात डॅनिश खेळाडू लाईन होजमार्क केज़रफेल्ड्टविरुद्ध सरळ सेटमध्ये विजय मिळवून क्वार्टर फायनलमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. इंडोनेशिया मास्टर्समध्ये पीव्ही सिंधूची सुरुवात कठीण होती, ज्यामध्ये तिला पहिला सामना जिंकण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागले. प्री-क्वार्टर फायनल सामन्यात सिंधूचा विजय तिच्यासाठी खूपच ऐतिहासिक होता, ज्यामुळं तिनं एकेरीत यापूर्वी कोणत्याही भारतीय महिला बॅडमिंटन खेळाडूला जे जमलं नाही ते करुन दाखवलं आहे.
#Badminton 🏸— Vinayakk (@vinayakkm) January 22, 2026
STAT: PV Sindhu becomes only the 6th women's singles player, and the first Indian, to register 500 match wins in her career. Got there with her victory on Thursday at the Indonesia Masters. A mark of her longevity on tour.👌🏽
📸 BAI
(Stat H/T @BadmintonJust) pic.twitter.com/IiyCc1i45b
पीव्ही सिंधूनं जिंकला कारकिर्दीतील 500 वा सामना : इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 स्पर्धेत, पीव्ही सिंधूनं तिचा प्री-क्वार्टर फायनल सामना फक्त 43 मिनिटांत लाइन होजमार्क केज़रफेल्ड्टविरुद्ध जिंकला, पहिला सेट 21-19 असा जिंकला. त्यानंतर तिनं दुसरा सेट 21-18 असा जिंकून क्वार्टर फायनलमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं. या सामन्यातील पीव्ही सिंधूचा विजय हा तिचा कारकिर्दीतील 500 वा एकेरीचा विजय ठरला, ज्यामुळं ती ही कामगिरी करणारी पहिली भारतीय महिला बॅडमिंटन खेळाडू ठरली.
🇮🇳🏸P. V. Sindhu STORMS INTO QFs AT INDONESIA MASTERS AS SHE COMPLETED HER 500 CAREER WIN🔥🔥🔥🔥— Sports India (@SportsIndia3) January 22, 2026
India’s badminton queen PV Sindhu (WR13) produced a composed and classy performance to defeat Line Christophersen 🇩🇰 (WR 18) in straight set , sealing her place in the… pic.twitter.com/ju80T0rDSI
जगातील सहावी खेळाडू : पीव्ही सिंधू ही 500 किंवा त्याहून अधिक एकेरी सामने जिंकणारी जगातील सहावी महिला खेळाडू आहे. पीव्ही सिंधू आता इंडोनेशिया मास्टर्सच्या क्वार्टर फायनलमध्ये जागतिक क्रमवारीत चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या चीनच्या चेन यू फेई हिच्याशी सामना करेल. सिंधू आणि फेई आतापर्यंत 13 वेळा एकमेकांसमोर आल्या आहेत, ज्यामध्ये फेईनं 7 सामने जिंकले आहेत तर सिंधूनं 6 सामने जिंकण्यात यश मिळवलं आहे.
लक्ष्य सेनचाही क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेश : पीव्ही सिंधू व्यतिरिक्त, पुरुष गटात सहभागी झालेल्या लक्ष्य सेननंही इंडोनेशिया मास्टर्स 500 च्या क्वार्टर फायनलमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. प्री-क्वार्टर फायनल सामन्यात, लक्ष्य सेननं हाँगकाँगच्या जेसन गुणवानचा 21-10 आणि 21-11 असा सरळ सेटमध्ये पराभव केला, सुमारे अर्धा तास चाललेल्या सामन्यात. आता, लक्ष्य सेनचा सामना थायलंडच्या पक्कापोन तिरारात्साकुलशी होईल.
