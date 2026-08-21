BWF World Championship: आयुष शेट्टी पराभूत, सिंधूचं सहावं पदक जिंकण्याचं स्वप्न भंगलं; सात्विक-चिराग उपांत्यपूर्व फेरीत
जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेच्या उप-उपांत्यपूर्व फेरीत भारताचा आयुष शेट्टी इंडोनेशियाच्या अल्वी फरहानकडून पराभूत झाला, त्यामुळं भारताचं पुरुष एकेरीतील आव्हान संपुष्टात आलं.
Published : August 21, 2026 at 10:09 AM IST
नवी दिल्ली BWF World Championship : जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेच्या उप-उपांत्यपूर्व फेरीत भारताचा आयुष शेट्टी इंडोनेशियाच्या अल्वी फरहानकडून पराभूत झाला, त्यामुळं भारताचं पुरुष एकेरीतील आव्हान संपुष्टात आलं. तर महिला एकेरी प्रकारात, दोन वेळची ऑलिम्पिक पदक विजेती पी.व्ही. सिंधू उप-उपांत्यपूर्व फेरीत चीनच्या वांग झी यीकडून पराभूत झाली, त्यामुळं तिचं सहावं जागतिक अजिंक्यपद पदक जिंकण्याचं स्वप्न भंगलं. मात्र, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांनी पुरुष दुहेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला, आणि आपलं तिसरं जागतिक अजिंक्यपद पदक जिंकण्याच्या दिशेनं एक पाऊल पुढं टाकलं.
|| #BWFWorldChampionships ||— All India Radio News (@airnewsalerts) August 20, 2026
PV Sindhu reacts to her loss against third-seed Wang Zhi Yi of China in the women’s singles pre-quarterfinal at the BWF World Championships 2026.
Sindhu noted that a little more patience would have helped her win the match. She also underlined that… pic.twitter.com/5qb5bXMoIX
पुरुष एकेरीतील भारताचं आव्हान संपुष्टात : पहिल्या फेरीत गतविजेती आणि जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या चीनच्या शी यू ची हिला पराभूत करणाऱ्या 21 वर्षीय शेट्टीला, जागतिक क्रमवारीत 12 व्या क्रमांकावर असलेल्या फरहाननं 21-19, 21-11 असं पराभूत केलं. 11 व्या मानांकित इंडोनेशियन खेळाडूविरुद्ध आठ सामन्यांमधील हा शेट्टीचा पाचवा पराभव होता. या निकालामुळं भारताचं पुरुष एकेरीतील आव्हान संपुष्टात आलं. लक्ष्य सेन बुधवारीच स्पर्धेतून बाहेर पडला होता.
पीव्ही सिंधूचाही पराभव : महिला एकेरीमध्ये, सिंधू चीनच्या जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या वांग झी यीकडून 11-21, 21-15, 17-21 अशा अटीतटीच्या लढतीत पराभूत झाली. दोन्ही पायांमध्ये ताठरपणा असूनही वांगनं उपांत्यपूर्व फेरी गाठली. आपल्या 11व्या विश्व चॅम्पियनशिपमध्ये सहभागी झालेल्या सिंधूनं यापूर्वी वांगविरुद्धच्या आठ सामन्यांपैकी तीन जिंकले होते, तर पाच वेळा ती पराभूत झाली होती.
Satwik-Chirag start their campaign in some style!#bwfworldchampionships #newdelhi2026 #smashforIndia pic.twitter.com/aLZUKz24uv— BAI Media (@BAI_Media) August 20, 2026
त्रिशा-गायत्री पदकाच्या जवळ : यापूर्वी, त्रिशा जॉली आणि गायत्री गोपीचंद या भारतीय महिला दुहेरीच्या जोडीनं सातव्या मानांकित जपानी जोडी रिन इवानागा आणि केई नाकानिशी यांचा सरळ गेममध्ये पराभव करुन उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. बिनमानांकित भारतीय जोडीनं जागतिक क्रमवारीत सातव्या क्रमांकावर असलेल्या रिन आणि नाकानिशी यांच्या जोडीला 21-16, 21-12 अशा एकतर्फी लढतीत पराभूत केलं. नुकताच अर्जुन पुरस्कार मिळालेल्या त्रिशा आणि गायत्री यांनी सुरुवातीपासूनच उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना कोणतीही संधी दिली नाही.
या भारतीय जोडीनं 2022 आणि 2023 मध्ये सलग दोन वर्षे ऑल इंग्लंड ओपनच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला होता. त्यांनी 2022 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत कांस्य पदकही जिंकले आणि गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला जगातील अव्वल 10 खेळाडूंमध्ये स्थान मिळवलं. त्रिशाच्या दुखापतीमुळं या जोडीला या वर्षाच्या सुरुवातीला काही स्पर्धांना मुकावं लागलं. त्यांनी इंडोनेशिया ओपनमध्ये पुनरागमन केलं आणि या महिन्याच्या सुरुवातीला फिलिपिन इंटरनॅशनल चॅलेंज जिंकले.
सात्विक आणि चिराग यांनी मलेशियन जोडीला हरवलं : 2022 आणि 2025 मध्ये दोन कांस्यपदकं जिंकलेल्या सात्विक आणि चिराग यांनी उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यात मलेशियाच्या जागतिक क्रमवारीत 19 व्या क्रमांकावर असलेल्या जुनैदी आरिफ आणि याप रॉय किंग यांचा 21-23, 21-19, 21-17 अशा अटीतटीच्या लढतीत पराभव केला. पहिल्या फेरीत 'बाय' आणि दुसऱ्या फेरीत 'वॉकओव्हर' मिळाल्यानंतर स्पर्धेतील हा त्यांचा पहिलाच सामना होता.
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