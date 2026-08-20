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BWF World Championship: पीव्ही सिंधू 34 मिनिटांत विजय मिळवत उपांत्यपूर्व फेरीत; पदक जिंकण्यापासून काही पावलं दूर

भारताची स्टार बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूनं बुधवारी कॅनडाच्या झांग वेन्यूवर विजय मिळवून बीडब्ल्यूएफ जागतिक चॅम्पियनशिपच्या महिला एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला.

PV Sindhu
पीव्ही सिंधू 34 मिनिटांत विजय मिळवत उपांत्यपूर्व फेरीत (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 10:07 AM IST

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नवी दिल्ली PV Sindhu : भारताची स्टार बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूनं बुधवारी कॅनडाच्या झांग वेन्यूवर 21-16, 21-17 असा विजय मिळवून बीडब्ल्यूएफ जागतिक चॅम्पियनशिपच्या महिला एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. हा सामना नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियमवर खेळला गेला.

दोन्ही खेळाडूंमध्ये एक रोमांचक सामना : 9व्या मानांकित भारतीय खेळाडूनं सलग चार गुण जिंकून शानदार सुरुवात केली, पण त्यानंतर झांगनं पुनरागमन केलं. कॅनेडियन खेळाडूनं गुणांमध्ये सिंधूशी बरोबरी साधली, परंतु सिंधूनं सुरुवातीच्या टप्प्यात नियंत्रण राखलं आणि 11-9 अशा माफक आघाडीसह मध्यंतरासाठी गेली.

पहिला गेम 21-16 नं जिंकला : मध्यंतरानंतरही झांग वेन्यूनं सिंधूला आव्हान देणं सुरु ठेवलं, परंतु भारतीय खेळाडूनं आपला संयम राखला आणि पहिला गेम निर्णायक टप्प्यात गेला. सिंधूनं 19-15 अशी चार गुणांची आघाडी घेतली आणि त्यानंतर 16 मिनिटांत 21-16 नं गेम जिंकला. दुसरा गेमही अटीतटीचा झाला. झांगनं सिंधूला खेळावर वर्चस्व गाजवू दिलं नाही, तिनं सुरुवातीची आघाडी उलटवून 9-9 अशी बरोबरी साधली. त्यानंतर कॅनेडियन खेळाडूनं मध्यांतरापर्यंत 11-9 अशी आघाडी घेतली, ज्यामुळं सिंधूचं आव्हान वाढलं.

21-17 नं जिंकला सामना : भारतीय खेळाडूनं मध्यांतरानंतर सलग पाच गुण मिळवून बाजी पलटवली. यामुळं सिंधूनं पुन्हा आघाडी घेतली आणि ती विजयाच्या जवळ पोहोचली. झांग संघर्ष करत असली तरी, विजयाच्या जवळ पोहोचताना सिंधूनं ताकद दाखवली. तिनं आपल्या आघाडीचा फायदा उचलत दुसरा गेम 21-17 नं जिंकला आणि 34 मिनिटांत सामना आपल्या नावावर केला. या विजयासह, सिंधू अंतिम 16 मध्ये पोहोचली आहे, जिथं तिचा सामना चीनच्या तिसऱ्या मानांकित वांग जी यीशी होईल. वांगनं बुधवारीच मलेशियाच्या करुवाथेवन लेत्शानाला 21-16, 21-9 नं हरवून पुढील फेरीत प्रवेश केला होता.

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