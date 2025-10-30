ETV Bharat / sports

भारतीय क्रीडा इतिहासात अभूतपूर्व पाऊल... पुण्यात देशातील पहिल्या मल्टी-स्टेज सायकलिंग स्पर्धेचं अनावरण

भारताच्या क्रीडा इतिहासातील एक अभूतपूर्व पाऊल उचलत, "पुणे ग्रँड टूर 2026" या देशातील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या UCI 2.2 मल्टी-स्टेज सायकलिंग स्पर्धेचं भव्य अनावरण करण्यात आलं.

Pune Grand Tour Cycling Marathon
पुण्यात देशातील पहिल्या मल्टी-स्टेज सायकलिंग स्पर्धेचं अनावरण (ETV Bharat Reporting)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 5:24 PM IST

पुणे Pune Grand Tour Cycling Marathon : भारताच्या क्रीडा इतिहासातील एक अभूतपूर्व पाऊल उचलत, "पुणे ग्रँड टूर 2026" या देशातील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या UCI 2.2 मल्टी-स्टेज सायकलिंग स्पर्धेचं भव्य अनावरण करण्यात आलं. या वेळी या प्रतिष्ठित स्पर्धेचं अधिकृत चिन्ह आणि शुभंकर सुद्धा सादर करण्यात आलं. ही स्पर्धा केवळ भारतातील पहिली प्रो एलिट रोड रेस नसून लॉस एंजिलिस 2028 उन्हाळी ऑलिंपिकसाठी पात्रता मिळविणारी अधिकृत रेस आहे. 19 ते 23 जानेवारी 2026 दरम्यान होणारी ही स्पर्धा पाच टप्प्यांमध्ये 437 किलोमीटरच्या अंतरावर पार पडणार असून, पुणे जिल्ह्याच्या शहरी, डोंगराळ आणि ग्रामीण भागातून ही रेस आयोजित केली जाणार आहे. या लाँच सोहळ्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. त्यांच्यासह सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI), क्रीडा आणि युवा कल्याण मंत्रालय, तसेच महाराष्ट्र आणि पुणे जिल्हा प्रशासनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

Pune Grand Tour Cycling Marathon
पुण्यात देशातील पहिल्या मल्टी-स्टेज सायकलिंग स्पर्धेचं अनावरण (ETV Bharat Reporting)


काय म्हणाले फडणवीस : यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निमित्तानं सांगितलं की, "भारताचा पहिला UCI 2.2 आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग कार्यक्रम पुण्यात आणणं ही महाराष्ट्रासाठी मोठी संधी आहे. हा कार्यक्रम केवळ क्रीडा स्पर्धा नाही, तर आपल्या राज्याच्या क्रीडा धोरणाला नवा वेग देणारा निर्णायक क्षण आहे. पुणे ग्रँड टूर ही सायकलिंग क्षेत्रात राष्ट्रीय हिरो निर्माण करण्यासाठी पाया ठरेल." तर उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार म्हणाले की, "सायकलिंग हा फक्त खेळ नाही, तर एक जागतिक चळवळ आहे. आज आपण भारताला त्या जागतिक नकाशावर स्थान मिळवून देण्याच्या दिशेनं पहिलं ऐतिहासिक पाऊल टाकलं आहे. हा क्षण पुणे, महाराष्ट्र आणि भारतासाठी अभिमानाचा आहे."

पुण्यात देशातील पहिल्या मल्टी-स्टेज सायकलिंग स्पर्धेचं अनावरण (ETV Bharat Reporting)

सायकलिंग संस्कृतीला चालना मिळेल : तसंच या सायकलिंगसाठी वापरला जाणारा मार्ग आणि आजूबाजूचे रस्ते हे पावसामुळं खराब झाले आहेत. त्यासाठी स्थानिक प्रशासन, महापालिका, पीएमआरडीए यांनी प्रामुख्यानं लक्ष देऊन सदर मार्गांचं रस्त्यांचं दुरुस्तीकरण लवकरात लवकर करुन घेणं आवश्यक आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं राजकारण आणून या दुरुस्ती करण्याच्या कामात विलंब करु नये अशी ताकीद देखील अजित पवार यांच्याकडून देण्यात आली. ते पुढं म्हणाले की, "या उपक्रमातून भारत जागतिक सायकलिंग मंचावर नव्या युगाची सुरुवात करत आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून तरुणांना व्यावसायिक सायकलिंगकडे वळवणं आणि एक टिकाऊ सायकलिंग संस्कृती घडवणं हे आमचं ध्येय आहे." भारतासाठी एक नव्या युगाची सुरुवात भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश असून क्रीडाक्षेत्रात जागतिक पातळीवर चमकण्याची क्षमता त्याच्यात आहे. सायकलिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुणे ग्रँड टूर 2026 हा कार्यक्रम भारतातील सायकलिंग क्रांतीचं प्रतीक ठरणार आहे. ही स्पर्धा खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल, तसेच भारतात क्रीडा पर्यटन, गुंतवणूक आणि सायकलिंग संस्कृतीला चालना देईल, असं प्रतिपादन अजित पवार यांनी केलं आहे.


पुणे ग्रँड टूर 2026 - मुख्य वैशिष्ट्यं :

  • स्पर्धेचा कालावधी : 19 ते 23 जानेवारी 2026
  • प्रकार : UCI 2.2 मल्टी-स्टेज रोड रेस
  • एकूण अंतर : 437 किमी
  • उद्दिष्ट : LA 2028 ऑलिंपिक पात्रता गुण मिळविणं
  • स्थान : पुणे जिल्हा - शहरी, डोंगराळ आणि ग्रामीण भाग
  • आयोजक : सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र सरकार, पुणे जिल्हा प्रशासन


या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून भारत जागतिक सायकलिंग समुदायात आपली ठळक ओळख निर्माण करेल आणि पुढील काही वर्षांत भारतीय सायकलस्वार जगाच्या शर्यतीत अव्वल स्थान मिळवतील, अशी अपेक्षा या ग्रँड ओपनिंग च्या माध्यमातून व्यक्त केली जात आहे.

