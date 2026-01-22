ETV Bharat / sports

पुणे ग्रँड टूर स्पर्धेत ल्युक मुडग्वेचं वर्चस्व कायम; यलो जर्सीवरील पकड केली मजबूत

'बजाज पुणे ग्रँड टूर' या आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेत 'मराठा हेरिटेज सर्किट' या दुसऱ्या टप्प्यात चीनच्या 'ली निंग स्टार' संघाच्या सायकलपटूनं सलग दुसरा विजय मिळवला.

pune grand tour cycling 2026
पुणे ग्रँड टूर स्पर्धेत ल्युक मुडग्वेचं वर्चस्व कायम (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 22, 2026 at 10:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे Pune Grand Tour : पुण्यात आयोजित ऐतिहासिक 'बजाज पुणे ग्रँड टूर' या आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेत 'मराठा हेरिटेज सर्किट' या दुसऱ्या टप्प्यात चीनच्या 'ली निंग स्टार' संघाचा सायकलपटू ल्यूक मडग्वे यानं सलग दुसरा विजय मिळवत 'यलो जर्सी'वरील आपलं वर्चस्व कायम राखलं. त्यानं 2 तास 31 मिनिटं 49 सेकंद वेळ नोंदवली आणि पुन्हा एकदा त्यानं बाजी मारली. यासह त्यानं यलो जर्सीवरील आपली पकड आणखी घट्ट केली.

पुणे ग्रँड टूर स्पर्धेत ल्युक मुडग्वेचं वर्चस्व कायम (ETV Bharat Reporter)

खडतर प्रदेशातही कायम राखली आघाडी : पुणे जिल्ह्यातील 105.3 किलोमीटर अंतरावर पसरलेल्या 'मराठा हेरिटेज सर्किट'नं ही शर्यत किल्ले, तीव्र चढण आणि तितक्याच धोकादायक उतारांच्या लँडस्केपमध्ये नेली. बुधवारी दुपारी साडेबारा वाजता कॅम्पमधील लेडीज क्लब येथून शर्यतीला सुरु झाली. या शर्यतीचा समारोप सिंहगड रोडवरील नांदेड सिटीच्या गेटसमोर समाप्त झाली. हा टप्पा सायकलपटूंच्या शारीरिक आणि मानसिक क्षमतेचा कस पाहणारा ठरला. या कसोटीत ल्यूक खरा उतरला. त्यानं पहिल्या टप्प्यातही बाजी मारली होती. सलग दुसऱ्यांदा त्यानं यलो जर्सीचा मान मिळवला. या सलग दोन विजयांमुळं, महाराष्ट्रच्या खडतर भूप्रदेशात शर्यत पुढं जात असताना त्यानं आघाडी कायम राखली आहे.

pune grand tour cycling 2026
पुणे ग्रँड टूर स्पर्धेत ल्युक मुडग्वेचं वर्चस्व कायम (ETV Bharat Reporter)

लॉरिसेनचं सलग दुसरं पोडियम फिनिश : ल्यूकसाठी हा विजय सोपा नव्हता तर थायलंडच्या रुजाई इन्शुरन्स विनस्पीड संघाच्या ॲलन कार्टर बीटल्सनं दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली, तर बेल्जियमच्या टार्टेलेटो-इसोरेक्स संघाच्या योर्बेन लॉरिसेननं तिसरं स्थान पटकावलं. लॉरिसेनचं हे सलग दुसरे पोडियम फिनिश ठरले. नियमानुसार अव्वल क्रमांक मिळवल्यानं ल्यूकला 10 सेकंदांचा बोनस, बीटल्सला 6 सेकंद आणि लॉरिसेनला 4 सेकंदांचा बोनस देण्यात आला. ही लढत इतकी तीव्र होती की पहिल्या सहा सायकलपटूंनी 2 तास 31 मिनिटे 49 सेकंद अशा एकाच वेळेत शर्यत पूर्ण केली. स्पेनच्या बर्गोस बुरपेलेट बीएच संघाचे क्लेमेंट एलोनो आणि जंबालजम्ट्स सेनबायर यांनी अनुक्रमे चौथं आणि पाचवं स्थान मिळवलं, तर गुआमच्या युरोसायकलिंगट्रिप्स-सीसीएन संघाचा स्टीफन बेनेटोन सहाव्या स्थानी राहिला.

pune grand tour cycling 2026
पुणे ग्रँड टूर स्पर्धेत ल्युक मुडग्वेचं वर्चस्व कायम (ETV Bharat Reporter)

काय म्हणाला ल्यूक मुडग्वे : यावेळी ल्यूक मुडग्वे यानं माहिती दिली की आज दमछाक करणारा रस्ता होता. यात अनेक चढ-उतार होते. मी शेवटपर्यंत तग धरला आणि एका लहान गटातून स्प्रिंट करण्यात यशस्वी झालो. हीच माझी जमेची बाजू आहे आणि आज पुन्हा एकदा मी त्याची अंमलबजावणी करु शकलो याचा आनंद आहे. अंतिम टप्प्यात वेग वाढविण्याचा प्रयत्न केला खरा; पण सर्वच स्पर्धक ताकदीचे आहेत.

pune grand tour cycling 2026
पुणे ग्रँड टूर स्पर्धेत ल्युक मुडग्वेचं वर्चस्व कायम (ETV Bharat Reporter)

सायकलिंग क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड : ही स्पर्धा भारतातील सायकलिंग क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरत असून UCI 2.2 श्रेणीतील ही देशातील पहिली पाच दिवसांची मल्टि-स्टेज 'कॉन्टिनेंटल सायकल रेस' आहे. पाच खंडांतील 35 देशांचे 171 आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सायकलपटू या स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत. एकूण 437 किलोमीटरचा मार्ग पुणे जिल्ह्यातील 9 तालुके आणि 150 गावांतून जात असून, अवघ्या 75 दिवसांत जागतिक दर्जाच्या या स्पर्धेसाठी रस्ते व पायाभूत सुविधा अद्ययावत करण्यात आल्या आहेत.

pune grand tour cycling 2026
पुणे ग्रँड टूर स्पर्धेत ल्युक मुडग्वेचं वर्चस्व कायम (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा :

  1. ICC कडून बांगलादेशला शेवटचा अल्टिमेटम; भारतात वर्ल्ड कप खेळा अन्यथा 'या' संघाला मिळणार संधी
  2. विराट कोहलीची अव्वल स्थानावरुन एका आठवड्यातच घसरण; कीवींच्या फलंदाजानं रचला इतिहास
  3. ODI सामन्याच्या 24 तासांआधी प्लेइंग-11 जाहीर; 776 दिवसांनंतर दिग्गजाला संघात स्थान

TAGGED:

PUNE GRAND TOUR CYCLING 2026
पुणे ग्रँड टूर
LUKE MADGWICK OF CHINA
LI NING STAR TEAM
PUNE GRAND TOUR CYCLING 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.