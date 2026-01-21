पुणे ग्रँड टूरच्या पहिल्या टप्प्याला उत्साहत सुरुवात; चीनच्या 'ली निंग स्टार' संघाच्या ल्यूक मडग्वेनं मारली बाजी
'पुणे ग्रँड टूर' या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या पहिल्या टप्प्याला मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली. पहिल्या टप्प्यात चीनच्या 'ली निंग स्टार' संघाचा ल्यूक मडग्वे विजेता ठरला आहे.
Published : January 21, 2026 at 10:29 AM IST
पुणे Pune Grand Tour Cycle : 'पुणे ग्रँड टूर' या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या पहिल्या टप्प्याला मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली असून या पहिल्या टप्प्यात चीनच्या 'ली निंग स्टार' संघाचा ल्यूक मडग्वे (न्यूझीलंडचा रायडर) विजेता ठरला आहे. त्यानं 2 तास 00.21 सेकंदात 87.2 किलोमीटरचं अंतर पार करुन बाजी मारली. या टप्प्याची ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या उपस्थितीत झेंडा दाखवून सुरुवात झाली होती.
खडतर प्रवासातून सायकलपटूंनी काढला मार्ग : बजाज पुणे ग्रँड टूरला हिंजवडीजवळील टीसीएस सर्कल येथून उत्साहात सुरुवात झाली. 87.2 किलोमीटरच्या या आव्हानात्मक मार्गावर गवताळ प्रदेश, वळणदार तसंच डोंगराळ रस्ते आणि धरणाचे विलोभनीय बॅकवॉटर अशा निसर्गरम्य पण खडतर प्रवासातून सायकलपटूंनी आपला मार्ग काढला. अत्यंत चुरशीच्या ठरलेल्या या पहिल्या टप्प्यात ल्यूकला विजयासाठी मोठी झुंज द्यावी लागली. ईस्टोनियाच्या 'क्विक प्रो' संघाचा अँड्रियास मटिल्डास (02 तास 00:27 सेकंद) दुसऱ्या स्थानी, तर बेल्जियमच्या 'टार्टलेटो-आयसोरेक्स' संघाचा योर्बेन लॉरिसेन (02 तास 00:30 सेकंद) तिसऱ्या स्थानी राहिला. 'युनियन सायकलिंग इंटरनॅशनल'च्या नियमांनुसार, पहिल्या तीन विजेत्यांना अनुक्रमे 10, 6 आणि 4 सेकंदांचा 'टाइम बोनस' देण्यात आला. जो पुढील टप्प्यांमध्ये निर्णायक ठरु शकतो.
काय म्हणाले नाना पाटेकर : यावेळी ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर म्हणाले की, "मी गावखेड्यात राहत असल्यानं आमचे रस्ते बंद नव्हते. या स्पर्धेत 35 देशाचे खेळाडू असून 90 देशात ही स्पर्धा दाखवली जात आहे. इथं छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांची किर्ती जगभर पसरत आहे. नेहेमी भारत देश गरीब असल्याचं दाखवलं जात होतं पण आता त्यांना कळेल की भारत किती श्रीमंत आहे." शर्यत सुरु असताना दुसऱ्या गटातील काही खेळाडूंचा अपघात झाल्यामुळं सुरक्षा कारणास्तव शर्यत सुमारे 23 मिनिटं थांबवण्यात आली होती. वैद्यकीय तपासणी आणि तांत्रिक कामांनंतर शर्यत पुन्हा सुरक्षितपणे सुरु करण्यात आली. आता सर्वांचं लक्ष दुसऱ्या टप्प्याकडे म्हणजेच 'मराठा हेरिटेज सर्किट'कडे लागलं आहे. 105.3 किलोमीटरच्या या मार्गात पुरंदर किल्ला, सिंहगड आणि खडकवासला धरणाचा परिसर असून यात 1051 मीटरची चढण सायकलपटूंच्या कौशल्याची कसोटी पाहणार आहे.
हेही वाचा :
- बजाज पुणे ग्रँड टूर 2026 : 'प्रोलॉग रेस'नं दाखवून दिली भव्यतेची चुणूक; स्पर्धेत 35 देशांतील 28 संघांत विजेतेपदासाठी चुरस
- मालिका जिंकणं महत्त्वाचं; विश्वचषकापूर्वी एक उत्तम संधी, मिचेल सँटनरची प्रतिक्रिया
- खराब फॉर्मबद्दल विचारताच सूर्या म्हणाला, "मी धावा काढत नसतानाही संघ..."; फलंदाजी क्रमाबाबतही केलं मोठं वक्तव्य