UEFA सुपर कपमध्ये PSG चं वर्चस्व कायम; अॅस्टन व्हिलाला पराभूत करत सलग दुसऱ्यांदा जिंकलं विजेतेपद
फ्रेंच फुटबॉल क्लब पॅरिस सेंट-जर्मेन (PSG) नं युएफा सुपर कपमध्ये ॲस्टन व्हिलाला 2-1 नं पराभूत करुन आपलं सलग दुसरं विजेतेपद पटकावलं.
Published : August 13, 2026 at 9:57 AM IST
साल्झबर्ग (ऑस्ट्रिया) UEFA Super Cup : फ्रेंच फुटबॉल क्लब पॅरिस सेंट-जर्मेन (PSG) नं युएफा सुपर कपमध्ये ॲस्टन व्हिलाला 2-1 नं पराभूत करुन आपलं सलग दुसरं विजेतेपद पटकावलं. सुपर कप ही स्पर्धा चॅम्पियन्स लीग आणि युरोपा लीगच्या विजेत्यांमध्ये खेळवली जाते. PSG साठी ख्विचा क्वारात्स्खेलिया आणि डेझायर डोए यांनी गोल केले, तर ॲस्टन व्हिलासाठी 17 वर्षीय ब्रायन माडजोनं गोल केला. ॲस्टन व्हिला हा एक इंग्लिश फुटबॉल क्लब आहे.
VICTOIRE !!!!! 🏆— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2026
Le Paris Saint-Germain décroche une nouvelle Coupe d'Europe le joueur de son 56ème anniversaire ! ❤️💙#PSGAVFC pic.twitter.com/yeB7Z0OEMM
अटीतटीचा सामना : सामन्याच्या 20व्या मिनिटाला, क्वारात्स्खेलियानं एक शानदार गोल करून PSG ला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. तो डावीकडून आत आला आणि त्यानं एक जोरदार शॉट थेट जाळ्यात मारला. मात्र, पहिल्या हाफच्या अगदी शेवटी ॲस्टन व्हिलानं बरोबरी साधली. 45 व्या मिनिटाला, 17 वर्षीय ब्रायन माडजोनं जॉन मॅकगिनच्या क्रॉसवर एक शानदार व्हॉली मारुन 1-1 अशी बरोबरी साधली.
दुसऱ्या हाफमध्ये PSG नं पुन्हा आघाडी मिळवली. 61व्या मिनिटाला, उस्मान डेम्बेलेच्या पासवर डेझायर डोएनं गोल केला. हा गोल सुरुवातीला ऑफसाईड ठरवण्यात आला होता, परंतु VAR तपासणीनं तो गोल वैध असल्याचं निश्चित केले. VAR नं ठरवलं की ॲस्टन व्हिलाचा बचावपटू मॅटी कॅशमुळे डोए ऑफसाईड नव्हता. त्यानंतर PSG नं 2-1 अशी आघाडी घेतली, जी त्यांनी सामन्याच्या शेवटपर्यंत कायम ठेवली.
PSG चं सलग दुसरं सुपर कप विजेतेपद : या विजयासह, PSG नं आपला सलग दुसरा सुपर कप जिंकला. 2016 आणि 2017 मध्ये रिअल माद्रिदनं सलग दोन विजेतेपदं जिंकल्यानंतर असं करणारा PSG हा पहिला संघ ठरला आहे. गेल्या हंगामात, PSG नं पाच ट्रॉफी जिंकल्या होत्या आणि आता 2026-27 हंगामाची सुरुवातही विजेतेपदानं झाली आहे. या हंगामात सहा ट्रॉफी जिंकण्याची क्लबला संधी आहे.
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