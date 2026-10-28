21 वर्षीय युवा खेळाडूनं ठोकल्या 321* धावा; संघानं उभारला 616 धावांचा हिमालय
2026-27 च्या रणजी ट्रॉफी हंगामात, बडोद्याचा 21 वर्षीय फलंदाज प्रियांशू मोलियानं आपल्या स्फोटक फलंदाजीनं क्रिकेट जगताचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.
Published : October 28, 2026 at 11:56 AM IST
वडोदरा Priyanshu Moliya Record : 2026-27 च्या रणजी ट्रॉफी हंगामात, बडोद्याचा 21 वर्षीय फलंदाज प्रियांशू मोलियानं आपल्या स्फोटक फलंदाजीनं क्रिकेट जगताचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. वडोदरा येथील रिलायन्स क्रिकेट मैदानावर गतविजेत्या जम्मू आणि काश्मीरविरुद्ध प्रियांशूनं 492 चेंडूंचा सामना करत ऐतिहासिक नाबाद 321 धावा केल्या. आपल्या शतकादरम्यान, या उजव्या हाताच्या फलंदाजानं 36 चौकार आणि एक षटकार ठोकला. मोलियाच्या नाबाद त्रिशतकामुळं बडोद्यानं आपल्या पहिल्या डावात 616 धावांचा डोंगर उभा केला.
Triple hundred at just 21 years old 🌟 🎥 Watch the moment Vadodara rose to its feet for Priyanshu Moliya 👏 Updates ▶️ https://t.co/EdW2xFXzB6 #RanjiTrophy | @mflone_ https://t.co/zaL8SInC9p— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 27, 2026
प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्रिशतक झळकावणारा 7वा तरुण भारतीय : या त्रिशतकासह, प्रियांशू मोलिया प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्रिशतक झळकावणारा बडोद्याचा दुसरा आणि सातवा सर्वात तरुण भारतीय फलंदाज ठरला आहे. भारताचा माजी सलामीवीर वसीम जाफर (18 वर्षे, 262 दिवस) याच्या नावावर प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी वयात त्रिशतक झळकावण्याचा विक्रम आहे.
प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्रिशतक झळकावणारे सर्वात तरुण भारतीय फलंदाज -
- वसीम जाफर: 18 वर्षे, 262 दिवस
- अभिनव मुकुंद: 18 वर्षे, 302 दिवस
- ऋषभ पंत: 19 वर्षे, 92 दिवस
- अर्जुन कृपाल सिंग: 19 वर्षे, 342 दिवस
- चेतेश्वर पुजारा: 20 वर्षे, 290 दिवस
- श्रीकर भरत (केएस भरत): 21 वर्षे, 126 दिवस
- प्रियांशु मोलिया: 21 वर्षे, 132 दिवस
HIGHEST INDIVIDUAL SCORE FOR BARODA IN FC CRICKET 🫡 🎥 Watch 21-year-old Priyanshu Moliya's marathon 3️⃣2️⃣1️⃣* vs J&K to guide Baroda to a huge total 💯💯💯 Updates ▶️ https://t.co/EdW2xFXzB6 #RanjiTrophy | @mflone_ https://t.co/wCDDlEI7Uc— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 27, 2026
त्रिशतक झळकावल्यानंतर प्रियांशु मोलिया काय म्हणाला? : दिवसाचा खेळ संपल्यानंतर बीसीसीआयला दिलेल्या मुलाखतीत, प्रियांशु मोलियानं आपल्या ऐतिहासिक खेळीमागील रणनीती सांगितली. मोलियानं स्पष्ट केलं की, सुरुवातीला काही विकेट पडल्यानंतर, क्रीजवर जास्तीत जास्त वेळ घालवणं आणि भक्कम भागीदारी करणं हे त्याचं मुख्य उद्दिष्ट होते. तो म्हणाला की खेळपट्टी फलंदाजीसाठी चांगली होती आणि वेगवान गोलंदाजांची साथ लक्षात घेता, त्यानं चेंडू शरीराच्या जवळून खेळण्याचा प्रयत्न केला. मोलियानं एका शानदार षटकारासह आपलं शतक पूर्ण केलं.
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