36 बॉलमध्ये सेंच्युरी, 19 सिक्सर आणि 181 रन्स... इंदूरच्या मैदानात 'प्रियांश आर्या'चं वादळ, जुने रेकॉर्ड्स उद्ध्वस्त
इंदूर येथील डेली कॉलेज मैदानावर झालेल्या सामन्यात प्रियांशने सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला. त्याने अवघ्या 18 चेंडूत आपले अर्धशतक आणि 36 चेंडूत धडाकेबाज शतक पूर्ण केले.
Published : November 24, 2026 at 4:03 PM IST
Priyansh Arya Record : सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 स्पर्धेत दिल्लीचा कर्णधार प्रियांश आर्य याने मैदानात अक्षरशः धावांचा पाऊस पाडला आहे. मंगळवारी तामिळनाडूविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या सामन्यात प्रियांशने अवघ्या 68 चेंडूत 181 धावांची ऐतिहासिक खेळी साकारली. या वादळी खेळीत त्याने तब्बल 19 गगनभेदी षटकार आणि 7 चौकार ठोकत क्रिकेट विश्वात खळबळ उडवून दिली.
इंदूर येथील डेली कॉलेज मैदानावर झालेल्या या सामन्यात प्रियांशने सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला. त्याने अवघ्या 18 चेंडूत आपले अर्धशतक आणि 36 चेंडूत धडाकेबाज शतक पूर्ण केले. 266.18च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करताना प्रियांशने टी-20 क्रिकेटमधील अनेक दिग्गज फलंदाजांचे विक्रम मोडीत काढले. त्याच्या या खेळीच्या जोरावर दिल्लीने 20 षटकांत 5 बाद 275 धावांचा डोंगर उभारला आणि तामिळनाडूचा 159 धावांवर धुव्वा उडवत 116 धावांनी दणदणीत विजय मिळवला.
𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖! 💯 Priyansh Arya smashed a heap of records in a scintillating knock for Delhi today 💥 Read along for more on his record-shattering performance ▶️ https://t.co/b4ATwHKHQ2 #SMAT | @mflone_ | @delhi_cricket https://t.co/JsfjO6hOvm— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 24, 2026
प्रियांश आर्यने मोडलेले प्रमुख जागतिक विक्रम:
• एका डावात सर्वाधिक षटकार: प्रियांशने 19 षटकार मारून न्यूझीलंडच्या फिन अॅलन (19 षटकार, 2025) याच्या विश्वविक्रमाची बरोबरी केली.
• कर्णधार म्हणून सर्वोच्च धावसंख्या: ऑस्ट्रेलियाच्या आरोन फिंचला (172 धावा) मागे टाकत पुरुष टी-20 क्रिकेटमध्ये कर्णधार म्हणून सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या करण्याचा विश्वविक्रम प्रियांशने नावावर केला.
• भारतीयाची सर्वोच्च टी-20 खेळी: केएल राहुल (152*) आणि किरण नवगिरे (162) यांचे विक्रम मोडत टी-20 क्रिकेटमध्ये कोणत्याही भारतीय फलंदाजाची ही सर्वोच्च खेळी ठरली आहे.
• टी-20 इतिहासातील दुसरी मोठी खेळी: ख्रिस गेलला (175*) मागे टाकत प्रियांश पुरुष टी-20 इतिहासातील दुसरी सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या करणारा फलंदाज बनला आहे. लुआन-ड्रे प्रिटोरियसचा (188*) विश्वविक्रम अवघ्या 7 धावांनी हुकला.
• स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्या: सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी वैयक्तिक खेळी असून यापूर्वी हा विक्रम तिलक वर्मा (151 धावा) याच्या नावावर होता.
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