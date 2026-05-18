'बाहुबली' महेंद्र गायकवाड ठरला हिंद केसरीचा मानकरी; पृथ्वीराज मोहोळ जखमी झाल्यानं घेतली माघार

हिंद केसरीच्या अंतिम लढतीत जखमी मल्लाने माघार घेतल्याने निकाली कुस्ती होऊ शकली नाही. त्यामुळे हजारो शौकिनांची निराशा झाली.

Hind Kesari Wrestling Arena
'बाहुबली' महेंद्र गायकवाड ठरला हिंद केसरीचा मानकरी
Published : May 18, 2026 at 5:24 PM IST

सातारा Hind Kesari Wrestling Arena : साताऱ्यातील छत्रपती शाहू जिल्हा क्रीडा संकुलात पार पडलेल्या 52व्या हिंद केसरी स्पर्धेच्या अंतिम लढतीत महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज मोहोळ जखमी झाला. हात हलवता येत नसल्यानं मोहोळनं माघार घेतली. त्यानंतर सोलापूरच्या बाहुबली महेंद्र गायकवाडला हिंद केसरी घोषित करण्यात आलं. यासह मानाची हिंद केसरी गदा आणि थार गाडीचा महेंद्र गायकवाड मानकरी ठरला.

साताऱ्यातील हिंद केसरीच्या आखाड्यात पृथ्वीराज मोहोळ जखमी

पृथ्वीराज मोहोळनं सोडली लढत : तीनवेळा उपमहाराष्ट्र केसरी राहिलेला महेंद्र गायकवाड हा साताऱ्यातील 52व्या हिंद केसरी स्पर्धेत देशाचा 39वा आणि महाराष्ट्राचा 10वा हिंदकेसरी ठरला. उपांत्य फेरीत पृथ्वीराज मोहोळ आणि महेंद्र गायकवाडनं उत्तर भारतीय मल्लांचं आव्हान मोडीत काढून दिमाखात अंतिम फेरीत प्रवेश केला. दोघंही पैलवान महाराष्ट्राचेच असल्यानं हिंद केसरीची गदा आणि बक्षिसाची थार गाडी कोणाला मिळणार, याची कुस्ती शौकिनांना उत्सुकता लागली होती. हिंद केसरीची अंतिम लढत रविवारी रात्री उशिरा सुरू झाली. तरी देखील क्रिडा संकुलात हजारो कुस्ती शौकिन उपस्थित होते. लढतीच्या सुरूवातीलाच पृथ्वीराज मोहोळनं आक्रमक चाल करत दोन गुण वसूल केले. मात्र, त्यानंतर महेंद्र गायकवाडनं एकेरी पट काढत पृथ्वीराजला खाली घेतलं. या अटीतटीच्या लढतीत पृथ्वीराजचा उजवा हात दुखावला. त्यामुळं आखाड्यात काही काळ तणाव निर्माण झाला. वैद्यकीय मदत देण्यात आली. काही वेळानं पुन्हा कुस्ती सुरू करण्यात आली. मात्र, हात हलवता येत नसल्याने पृथ्वीराज मोहोळनं लढत सोडली.

महेंद्र गायकवाडला घोषित केलं हिंद केसरी : पृथ्वीराजनं लढतीतून माघार घेतल्यानंतर पंचांनी बाहुबली महेंद्र गायकवाडला हिंद केसरी घोषित केलं. त्यावेळी त्याच्या समर्थकांनी एकच जल्लोष केला. मान्यवरांच्या हस्ते महेंद्र गायकवाडला हिंद केसरीची गदा आणि थार गाडीच्या चाव्या देण्यात आल्या. दरम्यान, हिंद केसरी लढतीत निकाली कुस्ती पाहायला न मिळाल्यानं कुस्तीशौकिनांना मोठी निराशा झाली. महेंद्रलविजयी घोषित होताच महेंद्रला आपले अश्रू अनावर झाले आणि या ऐतिहासिक विजेतेपदासह त्यानं मानाची हिंदकेसरी गदा व एक थार गाडी आपल्या नावावर केली. तीनवेळा महाराष्ट्र केसरीच्या अंतिम फेरीत पराभवाचा सामना केलेल्या महेंद्रनं यंदा अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारताना ट्रिपल महाराष्ट्र केसरी विजय चौधरीसह अनेक नामवंत आणि दिग्गज मल्लांना पराभूत केलं. मात्र, अंतिम लढतीत घडलेल्या अनपेक्षित प्रकारानंतर निकाली कुस्ती होऊ शकली नाही. त्याबद्दलची खंत कुस्ती शौकिनांना लागून राहिली.

महिला हिंद केसरीचा निकाल काय : महिला हिंद केसरी किताबाच्या अंतिम लढतीत हरियाणाच्या काजल डोचक हिनं दिल्लीच्या खुशी दलालला चितपट करत मानाच्या गदेवर नाव कोरलं. सुरुवातीपासूनच काजलनं आक्रमक खेळ करत पहिल्या फेरीत तीन गुणांची कमाई केली. दुसऱ्या फेरीतही तिनं दबाव कायम ठेवत गुणफलक हलता ठेवला. निर्णायक क्षणी समोरून झोळी बांधत खुशीला चितपट करून महिला हिंदकेसरी किताबावर आपलं नाव कोरलं. हिंदकेसरी दिनानाथ सिंह यांच्या हस्ते तिला मानाची गदा प्रदान करण्यात आली. हिंद केसरीच्या लढतीत महेंद्र गायकवाडनं जो डाव टाकला तो वैधच होता. तो डावच असा आहे की पैलवानाला दुखापत होते. पृथ्वीराजनं उठण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्याचा हात दुखावला. परंतु, महेंद्र गायकवाडनं जाणूनबुजून तसं केल्याचं चित्रिकरणावरून दिसत नाही, अशी प्रतिक्रिया डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील यानं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

