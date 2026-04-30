कोल्हापूरच्या प्रिशानं देशात सर्वात कमी वयात मिळवला ब्लॅक बेल्ट; 'इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड' मध्ये नोंद

कोल्हापूरच्या एका चिमुकलीनं देशभरात आपल्या नावाचा डंका पोहोचवला आहे. इचलकरंजीतील चिमुकली प्रिशा कश्यप पटेल हिनं राष्ट्रीय स्तरावर मोठा विक्रम केला आहे.

Youngest Karate Black Belt Holder
कोल्हापूरची प्रिशा बनली देशातील सर्वात कमी वयाची ब्लॅक बेल्ट धारक
Published : April 30, 2026 at 5:10 PM IST

कोल्हापूर Youngest Karate Black Belt Holder : लहान मुलांच्या खेळण्या बागडण्याच्या वयात कराटेच्या कठोर सरावात रममाण होऊन कोल्हापूरच्या एका चिमुकलीनं देशभरात आपल्या नावाचा डंका पोहोचवला आहे. इचलकरंजीतील चिमुकली प्रिशा कश्यप पटेल हिनं राष्ट्रीय स्तरावर मोठा विक्रम केला आहे. वयाच्या अवघ्या सहाव्या वर्षी ब्लॅक बेल्ट मिळवत तिनं 'इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड 2026' मध्ये देशातील सर्वात कमी वयाची ब्लॅक बेल्ट धारक म्हणून अधिकृत नोंद मिळवली आहे. या यशामुळं इचलकरंजी शहर आणि कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तूरा रोवला गेला असून, सर्व स्तरांतून तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.



कुटुंबाच्या प्रोत्साहनानं अपूर्ण स्वप्न पूर्ण : प्रिशाच्या या अभूतपूर्व यशामागे सातत्यपूर्ण मेहनत, जिद्द आणि कुटुंबाचं अपार प्रोत्साहन आहे. प्रिशाचे वडील कश्यप पटेल यांनी लहानपणी स्वतः कराटेचे धडे घेतले होते. मात्र, शिक्षणासाठी बाहेरगावी जावं लागल्यानं त्यांचं हे स्वप्न अपूर्ण राहिलं. पुढं त्यांनी मोठी मुलगी ध्रुवांशी हिला इचलकरंजी अमॅच्युअर तायक्वोंदो अकॅडमीत प्रशिक्षणासाठी पाठवलं. ध्रुवांशीचा सराव पाहून प्रिशाला कराटेची आवड निर्माण झाली आणि तिनं क्लासला जाण्याचा हट्ट धरला. आई जालपा पटेल यांच्यासह कुटुंबानं तिला नेहमीच आधार दिला, ज्यामुळं तिची प्रगती झपाट्यानं झाली.

कोल्हापूरची प्रिशा बनली देशातील सर्वात कमी वयाची ब्लॅक बेल्ट धारक (ETV Bharat Reporter)


प्राथमिक टप्पे सहजपणे केले पार : प्रिशानं अतिशय कमी वयातच कराटे क्षेत्रात आपली छाप सोडली. यलो, ऑरेंज, ग्रीन आणि ब्ल्यू बेल्ट हे प्राथमिक टप्पे तिनं सहज पार केले. नंतर सिनीअर गटातील पर्पल आणि ब्राऊन बेल्टसाठी विशेष सराव शिबिरात भाग घेतला. कठोर मेहनत आणि नियमित सरावानं प्रत्येक परीक्षा तिनं यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण केली. मे 2025 मध्ये झालेल्या ब्लॅक बेल्ट उच्च पदवी परीक्षेसाठी निवड होऊन सलग दहा दिवसांच्या विशेष प्रशिक्षण शिबिरात सहभाग घेतला. लहान वय असूनही आत्मविश्वासाने आणि शिस्तबद्ध पद्धतीनं परीक्षा देऊन तिनं हा मान मिळवला.

Youngest Karate Black Belt Holder
कोल्हापूरची प्रिशा बनली देशातील सर्वात कमी वयाची ब्लॅक बेल्ट धारक (ETV Bharat Reporter)

प्रशिक्षकांचं मार्गदर्शन आणि शाळेचं सहकार्य : या यशासाठी तिला ब्लॅक बेल्ट प्रशिक्षिका किरण चौगुले आणि ग्रँडमास्टर रविकिरण चौगुले यांचं विशेष मार्गदर्शन लाभलं. प्रिशा प्रशिक्षण घेत असलेली अकॅडमी गेल्या 35 वर्षांपासून कार्यरत असून, आजपर्यंत जवळपास 200 ब्लॅक बेल्ट तयार केले आहेत. प्रिशानं अकॅडमीतही सर्वात कमी वयाचा विक्रम केला आहे. तर, तिळवणी येथील रॉयल इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये इयत्ता पहिलीत शिकणाऱ्या प्रिशाला प्रिन्सिपल पद्मश्री पुरंत, व्हाईस प्रिन्सिपल सागर गिरीगोसावी आणि क्रीडा शिक्षक विनायक सुतार यांचं सातत्यपूर्ण प्रोत्साहन मिळालं.

Youngest Karate Black Belt Holder
कोल्हापूरची प्रिशा बनली देशातील सर्वात कमी वयाची ब्लॅक बेल्ट धारक (ETV Bharat Reporter)

काय म्हणाले प्रिशाचे प्रशिक्षक : "प्रिशा अडीच वर्षाची असताना तिला कराटेचे प्रशिक्षण द्यायची आम्ही सुरुवात केली. तिनं एवढ्या कमी वयात ब्लॅकब्लेड मिळवल्याचा मला अभिमान आहे. माझी दुसरी मोठी मुलगी देखील ब्लॅक बेल्ट धारक आहे," असं प्रिशाचे वडील कश्यप पटेल यांनी सांगितलं. तर "सध्या मुलींसाठी असुरक्षित असं वातावरण आहे त्यामुळं मुली जर सबल झाल्या, तर पालकही निश्चित राहतील. प्रिशानं केलेल्या या कामगिरीचा आम्हाला सर्वांना अभिमानच आहे. मात्र तिला पाहून इतर मुली देखील स्वसंरक्षणासाठी कराटे प्रशिक्षणाकडे वळतील अशी आशा वाटते," असं प्रिशाचे प्रशिक्षक ग्रँडमास्टर रविकिरण चौगुले यांनी सांगितलं.

Youngest Karate Black Belt Holder
कोल्हापूरची प्रिशा बनली देशातील सर्वात कमी वयाची ब्लॅक बेल्ट धारक (ETV Bharat Reporter)

राष्ट्रीय प्रसिद्धी आणि सामाजिक प्रेरणा : या कामगिरीसाठी गावभाग पोलीस स्टेशनचे पीआय महेश चव्हाण, महिला व बालकल्याण समिती सभापती रुपाली सातपुते, नगरसेविका ज्योती पाटील आणि माजी उपनगराध्यक्ष अजित जाधव यांनीही प्रिशाचं अभिनंदन केलं आहे. दरम्यान प्रिशाच्या यशामुळं इचलकरंजीसह कोल्हापूरचे नाव राष्ट्रीय पातळीवर झळकलं असून, अनेक लहान मुलांना प्रेरणा मिळत आहे. त्यामुळं ही चिमुकली भविष्यात आणखी उंच शिखर गाठेल, अशी अपेक्षा आहे.

