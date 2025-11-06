पंतप्रधानांचे प्रश्न, विश्वविजेत्या लेकींची उत्तरं... वर्ल्ड चॅम्पियन भारतीय संघाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटण्याचा व्हिडिओ समोर
आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषक जिंकल्यानंतर विश्वविजेत्या भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या खेळाडूंनी 5 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली.
Published : November 6, 2025 at 10:48 AM IST
नवी दिल्ली Indian Team With Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी 7 लोक कल्याण मार्ग येथील त्यांच्या निवासस्थानी विश्वचषक विजेत्या भारतीय महिला क्रिकेट संघाची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी खेळाडूंच्या "उत्कृष्ट लढाऊ वृत्ती आणि पुनरागमन"चं कौतुक केलं. त्यांनी सांगितलं की संघानं सलग तीन पराभवांच्या कठीण काळातून विजय मिळवला आणि ऐतिहासिक विश्वविजय मिळवला. महत्त्वाचं म्हणजे, पंतप्रधान मोदींनी खेळाडूंशी संवाद साधताना त्यांच्यासोबतच्या वैयक्तिक किस्से आठवले. त्यापैकी काहींबद्दल त्यांनी सांगितलं आणि जुन्या आठवणीही सांगितल्या. यानंतर आता आज गुरुवारी (6 नोव्हेंबर) भारतीय महिला क्रिकेट संघ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचीही भेट घेणार आहे.
संघाचं उल्लेखनीय पुनरागमन : पंतप्रधानांनी असंही नमूद केलं की सुरुवातीच्या पराभवानंतर खेळाडूंना सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला, परंतु त्यांनी उल्लेखनीय मानसिक ताकद दाखवून उल्लेखनीय पुनरागमन केलं आणि इतिहास रचला. 2017 च्या विश्वचषकानंतर पंतप्रधानांसोबतच्या त्यांच्या शेवटच्या भेटीची आठवण करुन देताना कर्णधार हरमनप्रीत कौर म्हणली की संघ ट्रॉफीशिवाय परतला होता, परंतु यावेळी ते यशस्वीरित्या परतले आणि आशा व्यक्त केली की त्यांना पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी अधिक संधी मिळतील.
Every Indian feels immense pride in Team India’s World Cup victory. It was a delight interacting with the women’s cricket team. Do watch! https://t.co/PkkfKFBNbb— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2025
दीप्ती शर्माबाबात काय म्हणाले मोदी : संभाषणादरम्यान, स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू दीप्ती शर्मानं पंतप्रधान मोदींना सांगितलं की ती 2017 पासून त्यांना भेटण्याची वाट पाहत होती. तिला आठवलं की त्यावेळी त्यांनी संघाला त्यांची स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी कठोर परिश्रम करत राहण्यास सांगितलं होतं. जेव्हा पंतप्रधानांनी दीप्तीच्या इंस्टाग्राम बायोमध्ये लिहिलेले 'जय श्री राम' आणि तिच्या हातावर भगवान हनुमानाचा टॅटूचा उल्लेख केला तेव्हा दीप्ती हसली आणि म्हणाली की हेच तिला शक्ती देते.
पंतप्रधान मोदींना आठवला हरलीनचा झेल : पंतप्रधान मोदींनी भेटीदरम्यान काही संस्मरणीय क्षण आठवले, ज्यात 2021 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध हरलीन देओलचा शानदार झेल होता, जो त्यांनी त्यावेळी सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता. पंतप्रधानांनी विश्वचषक अंतिम फेरीनंतर हरमनप्रीत कौरनं चेंडू खिशात टाकला तेव्हाचा क्षण उल्लेख केला. हरमनप्रीत हसली आणि म्हणाली की ती भाग्यवान आहे की मला चेंडू मिळाला.
मुलांना प्रेरणा देण्याचं केलं आवाहन : यावेळी पंतप्रधानांनी खेळाडूंना त्यांच्या शाळांना भेट देण्याचं आणि मुलांना खेळात रस घेण्यास प्रेरित करण्याचं आवाहनही केले. खेळाडू आता त्यांच्या गावी परततील. मात्र शफाली वर्मा नागालँडला जाणार आहे, जिथं ती आगामी इंटर-झोनल टी-20 स्पर्धेत उत्तर विभागीय संघाचं नेतृत्व करेल. भारताचा विश्वचषक विजय हा देशातील महिला क्रिकेटसाठी एक ऐतिहासिक क्षण ठरला, ज्यानं वर्षानुवर्षे केलेल्या कठोर परिश्रम आणि अपूर्ण स्वप्नांना साकार केलं. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली, टीम इंडियानं एका भक्कम दक्षिण आफ्रिकेला हरवून वनडे विजेतेपद जिंकणारा चौथा संघ बनला.
