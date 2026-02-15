ETV Bharat / sports

कोल्हापुरात रंगली अनोखी प्रीमियर लीग; घंटी-पूजापात्र ऐवजी बॅट-बॉल घेऊन पुजारी उतरले मैदानात

क्रीडानगरी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या कोल्हापुरात एक अनोखी क्रिकेट स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत राज्यातील विविध मंदिरातील पुजारी मैदानावर आपलं क्रीडानैपुण्य दाखवत आहेत.

MANDIR PREMIER LEAGUE KOLHAPUR
कोल्हापूरमध्ये रंगली अनोखी प्रीमियर लीग (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
कोल्हापूर : महाराष्ट्राच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशात मंदिरांचे पुजारी हे देवतांचं विश्वासू सेवक म्हणून ओळखले जातात. मात्र, आता हे पुजारी घंटी आणि पूजापात्र ऐवजी बॅट-बॉल घेऊन क्रिकेटच्या मैदानावर आपलं क्रीडानैपुण्य दाखवत आहेत. कोल्हापुरातील शास्त्रीनगर मैदानावर 14 ते 16 फेब्रुवारी दरम्यान सुरू असलेल्या 'मंदिर प्रीमियर लीग' पर्व-2 या टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेनं शहरात खेळाची रंगत वाढवली आहे. राज्यभरातील 12 प्रसिद्ध मंदिरांचे 250 हून अधिक पुजारी, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या सहभागामुळं ही स्पर्धा अनोख्या उत्साहात कोल्हापुरात सुरू आहे.

स्पर्धेचं दुसरं वर्ष : साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिरातील श्रीपूजक मकरंद मुनेश्वर यांनी मागच्या वर्षी मंदिरातील पुजाऱ्यांसाठी ही स्पर्धा आयोजित केली होती. मागच्या वर्षीचा ओघ लक्षात घेता यंदा राज्यभरातून विविध मंदिरातील पुजाऱ्यांना या स्पर्धेत सहभागी करून घेतलं आहे. स्पर्धेचं उद्घाटन 14 फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, कोल्हापूरच्या नूतन महापौर रुपाराणी निकम, उपमहापौर अक्षय जरग यांच्या हस्ते झालं. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे सचिव शिवराज नाईकवडी, महादेव दिंडे, वेदमूर्ती सुहास जोशी, स्पर्धा समितीचे अध्यक्ष मकरंद मुनीश्वर, उपाध्यक्ष लाभेश मुनीश्वर, आदींच्या यांच्या प्रमुख उपस्थितीत डे-नाईट सामने सुरू झाले. यंदा पहिल्यांदाच पंढरपूरचे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचे प्रतिनिधी सहभागी झाले असून सह-अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर पारंपरिक धोती-नेहरी वेशात सराव करताना दिसले.

प्रतिक्रिया देताना मकरंद मुनीश्वर (ETV Bharat Reporter)

राज्यभरातील मंदिरांचे पुजारी सहभागी : या स्पर्धेत श्री क्षेत्र जोतिबा, नृसिंहवाडी, अंबाबाई-महालक्ष्मी (अ आणि ब), ओढ्यावरचा गणपती (पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती), परशुराम सोशल फाउंडेशन, तुळजापूर (अ आणि ब), पंढरपूर, माहुरगड, शिर्डी, श्री महालक्ष्मी (सारसबाग, पुणे) असे 12 संघ खेळत आहेत. उद्घाटनाच्या सामन्यात श्री क्षेत्र जोतिबा संघाने ओढ्यावरचा गणपतीला 7 गडी राखून विजय मिळवला, तर परशुराम सोशल फाउंडेशनने अंबाबाई-महालक्ष्मी (ब) ला असाच 9 गडींनी पराभूत केले. कोल्हापूर क्रिकेट असोसिएशनचे प्रमाणित चार अंपायर सामन्यांची खुमासदार आणि निष्पक्षपणे निर्णय घेत आहेत.

वर्षातून एकदा विरंगुळ्याचा खेळ : या स्पर्धांमध्ये प्रथम क्रमांकासाठी 25,555 रुपये, द्वितीयसाठी 21,111 रुपये, तृतीयसाठी 15,555 रुपये तर मालिकावीर, उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज, शिस्तबद्ध संघ आणि सामनावीर अशी पारितोषिके आहेत. स्पर्धेचे युट्युबवर थेट प्रक्षेपण होत असून, पुजार्‍यांना पूजा-अर्चना आणि भजनकिर्तनाच्या व्यापातून विरंगुळा मिळत आहे.

कोल्हापूरकरांनी मैदानात उपस्थित राहावं : "ही स्पर्धा पुजार्‍यांमधील एकता आणि नैपुण्य वाढवत आहे. पुजाऱ्यांच्या मुलांनाही याद्वारे क्रिकेटची आवड जागृत होईल आणि त्यांच्यातील सुप्त प्रतिभा समोर येतील. या स्पर्धेनं धर्म आणि खेळ यांचा संगम घडवला असून 16 फेब्रुवारीपर्यंत रोमांचक सामने पाहायला मिळतील. कोल्हापूरकरांनी मैदानात उपस्थित राहावं," असं स्पर्धा समितीचे अध्यक्ष मकरंद मुनीश्वर यांनी केलं.

संपादकांची शिफारस

