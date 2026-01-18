ETV Bharat / sports

सात धावांवर गमावल्या 5 विकेट तरीही जिंकला सामना; SA20 लीगमध्ये घडला चमत्कार

SA20 लीगमधील क्रिकेट सामन्याचा स्कोअर फुटबॉल किंवा हॉकी सामन्यासारखा दिसत होता, परंतु असं असूनही, केशव महाराजाच्या नेतृत्वाखालील संघानं सामना जिंकण्यात यश मिळवलं.

5 Wicket Down on 7 Runs
SA20 लीगमध्ये घडला चमत्कार (SA 20)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 18, 2026 at 12:23 PM IST

जोहान्सबर्ग 5 Wicket Down on 7 Runs : SA20 लीग सध्या दक्षिण आफ्रिकेत सुरु आहे. यातील 28वा लीग सामना शनिवार, 17 जानेवारी रोजी जोहान्सबर्ग इथं खेळला गेला. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं फक्त सात धावांमध्ये पाच विकेट गमावल्या. क्रिकेट सामन्याची स्कोअरलाइन फुटबॉल किंवा हॉकी सामन्यासारखी होती, परंतु असं असूनही, केशव महाराज यांच्या नेतृत्वाखालील प्रिटोरिया कॅपिटल्सनं हा सामना जिंकण्यात यश मिळवले. चार फलंदाज त्यांचं खातंही उघडू शकले नाहीत. SA20 मध्ये शनिवारी इतका अविश्वसनीय सामना झाला की या हंगामात अंतिम प्लेऑफ स्थानासाठी तीन संघ अजूनही शर्यतीत आहेत.

सात धावांत गमावल्या 5 विकेट : या सामन्यात, जोबर्ग सुपर किंग्जनं नाणेफेक जिंकली आणि गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. कर्णधार डोनावन फरेरा याचा निर्णय योग्य ठरला. आंद्रे रसेल, शाई होप आणि रोस्टन सारख्या स्फोटक फलंदाजांसह संघानं फक्त सात धावांमध्ये पाच विकेट गमावल्या, नाणेफेक जिंकल्यानंतर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय विजय मानला जात होता. मात्र, प्रिटोरिया कॅपिटल्सनं हार मानण्यास नकार दिला. त्यांनी प्रथम आव्हानात्मक धावसंख्या उभारली आणि नंतर जोरदार गोलंदाजीनं त्याचा बचाव केला.

सहाव्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी : 4.5 षटकांत अर्धा संघ 7 धावांवर बाद झाला होता, तर त्यांचे चार फलंदाज शून्यावर बाद झाले होते, तरीही डेवॉल्ड ब्रेव्हिस आणि शेरफेन रदरफोर्ड यांनी शानदार फलंदाजी करत संघाला 100 धावांच्या पुढं नेलं. प्रिटोरिया कॅपिटल्सनं 110 धावांवर त्यांची पुढची विकेट गमावली. बेबी एबी डिव्हिलियर्स म्हणून ओळखला जाणारा डेवॉल्ड ब्रेव्हिस 47 चेंडूत 53 धावांवर बाद झाला. तर रदरफोर्डनं 50 चेंडूत 74 धावा केल्या. यांच्या खेळीच्या बळावर प्रिटोरिया कॅपिटल्सनं 20 षटकांत 6 गडी गमावून 143 धावा केल्या, ज्या विजयासाठी पुरेशा ठरल्या.

प्रिटोरिया कॅपिटल्सचा दमदार विजय : जोबर्ग सुपर किंग्जला 144 धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं होतं. यजमानांसाठी हे मोठं लक्ष्य नव्हतं. मात्र, संघ 20 षटकांत 8 गडी गमावून फक्त 122 धावा करु शकला आणि 21 धावांनी सामना गमावला. प्रिटोरिया कॅपिटल्सनं त्यांचे पहिले पाच गडी केवळ सात धावांत गमावून सामना जिंकला. जोबर्ग सुपर किंग्जकडून डायन फॉरेस्टरनं सर्वाधिक 44 धावा केल्या, पण त्या पुरेशा नव्हत्या. प्रिटोरिया कॅपिटल्सकडून लिझाड विल्यम्स आणि कर्णधार केशव महाराज यांनी प्रत्येकी तीन विकेट घेतल्या.

