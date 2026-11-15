भारताचा पाकिस्तानवर विजय! राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह राजकीय नेत्यांकडून संघावर अभिनंदनाचा वर्षाव
पाकिस्तानविरुद्धच्या 19 वर्षांखालील आशिया कपच्या अंतिम सामन्यातील भारतीय क्रिकेट संघाच्या विजयामुळं देशभरात जल्लोषाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
Published : November 15, 2026 at 10:37 AM IST
मुंबई PM Narendra Modi : पाकिस्तानविरुद्धच्या 19 वर्षांखालील आशिया कपच्या अंतिम सामन्यातील भारतीय क्रिकेट संघाच्या विजयामुळं देशभरात जल्लोषाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगलेल्या या रोमांचक सामन्यात भारतानं पाकिस्तानला एका गडी राखून पराभूत केलं. या प्रभावी विजयानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांनी भारतीय खेळाडूंचं अभिनंदन केलं. पंतप्रधान मोदींनी युवा खेळाडूंच्या कामगिरीबद्दल अभिमान व्यक्त केला आणि संघाचं यश अनेक तरुणांना प्रेरणा देईल असं म्हटलं.
Heartiest congratulations to Team India on winning the Men's U19 Asia Cup. The team displayed exceptional skill, determination and composure throughout the closely contested match. My best wishes to our young champions for continued success.— President of India (@rashtrapatibhvn) November 14, 2026
टीम इंडियाचं मनापासून अभिनंदन : भारतीय संघाच्या विजयानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संघाचं अभिनंदन करत लिहिलं, "पुरुष U19 आशिया कप जिंकल्याबद्दल टीम इंडियाचं मनापासून अभिनंदन! अत्यंत चुरशीच्या या सामन्यात संघानं अपवादात्मक कौशल्य, दृढनिश्चय आणि संयम दाखवून दिला. आमच्या या युवा विजेत्यांना भविष्यातही अशाच यशाची शिखरं गाठण्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा!"
Outstanding day for Indian cricket! Immensely proud of our young cricketers for today’s impressive performance and for winning the Men’s U-19 Asia Cup 2026. Their success will inspire several youngsters. Best wishes to the team for their endeavours ahead.— Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2026
काय म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टद्वारे भारतीय संघाचं अभिनंदन केलं. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, "भारतीय क्रिकेटसाठी एक अद्भुत दिवस. मला आपल्या युवा क्रिकेटपटूंच्या आजच्या उत्कृष्ट कामगिरीचा आणि पुरुषांचा 19 वर्षांखालील आशिया कप 2026 जिंकल्याचा खूप अभिमान आहे. त्यांचं यश अनेक तरुणांना प्रेरणा देईल." तसंच पंतप्रधान मोदींनी संघाला त्यांच्या भविष्यासाठी शुभेच्छाही दिल्या.
A thrilling victory! Applause for the Indian cricket team on winning the Men's U19 Asia Cup title, crowning the nation with joy and pride through your landmark triumph. The sheer grit, determination and unmatched sportsmanship you demonstrated on the pitch were a masterclass in India's cricketing excellence. Your performance will inspire more budding cricketers to join the league of winners.— Amit Shah (@AmitShah) November 14, 2026
अमित शाह काय म्हणाले? : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही भारतीय संघाच्या विजयाचं कौतुक करत लिहिलं, "हा एक रोमांचक विजय होता." संघाचं अभिनंदन करताना अमित शाह म्हणाले, "खेळाडूंनी त्यांच्या जिद्द, दृढनिश्चय आणि खिलाडूवृत्तीनं देशाला गौरव मिळवून दिला आहे. संघाची कामगिरी अनेक नवीन खेळाडूंना क्रिकेटच्या जगात त्यांची स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी प्रेरणा देईल."
A Last-Ball Thriller, Triumph for India! 🏆 Heartiest congratulations to Team India on winning the U19 Asia Cup 2026, defeating Pakistan by 1 wicket in a historic final! Chasing a target of 338, the Indian team displayed extraordinary grit, composure and determination. With this victory, India has clinched a record-extending ninth U19 Asia Cup title! Our rising stars have once again made the nation proud! @BCCI #TeamIndia #U19AsiaCup #IndianCricket— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 14, 2026
मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले? : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघाचं अभिनंदन करत लिहिलं, "शेवटच्या चेंडूवर थरार, भारताचा विजय! पाकिस्तानचा 1 गडी राखून पराभव करत, ऐतिहासिक अंतिम सामन्यात 'अंडर-19 आशिया कप 2026' जिंकल्याबद्दल टीम इंडियाचे मनःपूर्वक अभिनंदन! 338 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघानं जिद्द, संयम आणि दृढनिश्चय दाखवून दिलं. या विजयासोबतच भारतानं नवव्यांदा 'अंडर-19 आशिया कप' जिंकून आपल्याच विक्रमात आणखी एक भर घातली. आमच्या उदयोन्मुख खेळाडूंनी पुन्हा एकदा देशाला अभिमान वाटेल अशी कामगिरी केली आहे."
अभिनंदन युवा चॅम्पियन्स! 🇮🇳🏆 आशियाई क्रिकेट स्पर्धेत तिरंगा अभिमानाने उंचावणाऱ्या भारतीय युवा संघाचे मनःपूर्वक अभिनंदन! १९ वर्षांखालील पुरुष आशिया चषक २०२६ च्या अंतिम सामन्यात पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानवर रोमहर्षक विजय मिळवत भारतीय संघाने आशिया विजेतेपदावर आपले नाव कोरले. जिद्द, आत्मविश्वास आणि सांघिक खेळाच्या बळावर मिळवलेला हा विजय प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. या शानदार कामगिरीबद्दल भारतीय युवा क्रिकेट संघातील सर्व खेळाडूंचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. तुमच्या या यशस्वी वाटचालीला आणि उज्ज्वल भविष्यातील कामगिरीला हार्दिक शुभेच्छा! जय हिंद! 🇮🇳 #AsiaCup #AsiaCupU19 #TeamIndia #EknathShinde #Shivsena— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) November 14, 2026
भारतीय युवा संघाचं अभिनंदन : भारतीय संघाच्या विजयानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पोस्ट करत लिहिलं, "अभिनंदन युवा चॅम्पियन्स!आशियाई क्रिकेट स्पर्धेत तिरंगा अभिमानाने उंचावणाऱ्या भारतीय युवा संघाचं मनःपूर्वक अभिनंदन. 19 वर्षांखालील पुरुष आशिया चषक 2026 च्या अंतिम सामन्यात पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानवर रोमहर्षक विजय मिळवत भारतीय संघानं आशिया विजेतेपदावर आपलं नाव कोरलं. जिद्द, आत्मविश्वास आणि सांघिक खेळाच्या बळावर मिळवलेला हा विजय प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. या शानदार कामगिरीबद्दल भारतीय युवा क्रिकेट संघातील सर्व खेळाडूंचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. तुमच्या या यशस्वी वाटचालीला आणि उज्ज्वल भविष्यातील कामगिरीला हार्दिक शुभेच्छा. जय हिंद!"
अंडर-१९ आशिया चषकावर भारताचं निर्विवाद वर्चस्व! अंडर-१९ पुरुष आशिया चषक २०२६ क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारतीय युवा संघानं पाकिस्तानवर १ गडी राखून रोमहर्षक विजय मिळवत विजेते पदावर आपलं नाव कोरलं. जिद्द, आत्मविश्वास आणि उत्कृष्ट सांघिक समन्वयाच्या बळावर भारतीय संघानं हा ऐतिहासिक विजय आपल्या पदरात घातला. या सामन्यातील आव्हानात्मक क्षणी देखील संयम राखून विजयासाठी शेवटपर्यंत झुंज देणाऱ्या युवा खेळाडूंची कामगिरी निश्चितच कौतुकास्पद आहे. या यशाबद्दल संपूर्ण भारतीय संघाचं मनःपूर्वक अभिनंदन! आगामी स्पर्धांमध्येही भारतीय युवा खेळाडू अशीच यशस्वी कामगिरी करतील, हीच सदिच्छा!— Sunetra Ajit Pawar (@SunetraA_Pawar) November 14, 2026
सुनेत्रा पवार काय म्हणाल्या : राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी पेस्ट करत भारतीय संघाचं अभिनंदन केलं. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, "अंडर-19 आशिया चषकावर भारताचं निर्विवाद वर्चस्व. अंडर-19 पुरुष आशिया चषक 2026 क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारतीय युवा संघानं पाकिस्तानवर 1 गडी राखून रोमहर्षक विजय मिळवत विजेते पदावर आपलं नाव कोरलं. जिद्द, आत्मविश्वास आणि उत्कृष्ट सांघिक समन्वयाच्या बळावर भारतीय संघानं हा ऐतिहासिक विजय आपल्या पदरात घातला. या सामन्यातील आव्हानात्मक क्षणी देखील संयम राखून विजयासाठी शेवटपर्यंत झुंज देणाऱ्या युवा खेळाडूंची कामगिरी निश्चितच कौतुकास्पद आहे. या यशाबद्दल संपूर्ण भारतीय संघाचं मनःपूर्वक अभिनंदन. आगामी स्पर्धांमध्येही भारतीय युवा खेळाडू अशीच यशस्वी कामगिरी करतील, हीच सदिच्छा!"
शेवटच्या चेंडूवर चौकार मारुन भारतानं पटकावलं विजेतेपद : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अंतिम सामना अत्यंत रोमांचक झाला. पाकिस्ताननं प्रथम फलंदाजी करत 337 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, भारतीय संघासमोर 338 धावांचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं. भारताच्या डावात सतत विकेट पडत होत्या आणि सामना शेवटच्या षटकापर्यंत पोहोचला. संघाला शेवटच्या चेंडूवर विजयासाठी तीन धावांची गरज होती. मोहित उलावानं चौकार मारुन भारताला विजय मिळवून दिला. भारतानं हा सामना एका विकेटनं जिंकला आणि 19 वर्षांखालील आशिया कप २०२६ चे विजेतेपद पटकावलं.
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