स्मृतीच्या लग्न सोहळयाची जय्यत तयारी, अनेक दिग्गजांच्या उपस्थित घेणार सात फेरे; लग्नाआधी झाली शादी प्रीमियर लीग
भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार तथा सांगलीची कन्या स्मृती मंधानाचा विवाह सोहळा उद्या पार पडणार आहे.
Published : November 22, 2025 at 5:00 PM IST
सांगली Smriti Mandhana Weeding : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार तथा सांगलीची कन्या स्मृती मंधानाचा विवाह सोहळा उद्या पार पडणार आहे. सांगलीमध्ये पार पडणाऱ्या या विवाह सोहळ्यासाठी मंधाना परिवाराकडून जय्यत तयारी करण्यात आली असून सांगलीच्या समडोळी रोडवरील मंधाना फार्म हाऊसवर स्मृती व पलाश यांचा विवाह सोहळा पार पडणार आहे. या विवाह सोहळ्याला दिग्गजांची उपस्थिती राहणार आहे.
विवाह सोहळ्याची जय्यत तयारी : गेल्या दोन दिवसांपासून स्मृती व पलाश यांच्या विवाह सोहळ्याची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. सांगली शहरापासून काही अंतरावर असणाऱ्या समडोळी रोडवर मंधाना फार्म हाऊसवर हा विवाह सोहळा पार पडणार आहे. त्या निमित्तानं मंधाना कुटुंबाकडून विवाह सोहळ्यासाठी खास व्यवस्था करण्यात आली असून याठिकाणी दोन दिवसांपासून वेगवेगळे समारंभ पार पडत आहेत. 20 नोव्हेंबर रोजी नवरदेव पलाश हा आपल्या कुटुंबासह सांगलीत दाखल झाला होता आणि शुक्रवारपासून मंधाना फार्म हाऊसवर वेगवेगळे विधी पार पडत आहेत. या विधीच्या निमित्तानं स्मृती मंधानाचे क्रिकेट मधील सहकारी आणि भारतीय महिला क्रिकेट संघातील खेळाडू जेमीमा रॉड्रिंग्ज, शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकूर, यास्तिका भाटीया, स्नेह राणा, ऋचा घोष यांच्यासह अन्य खेळाडू देखील दाखल झाले आहेत. या सर्वांनी स्मृतीच्या हळद समारंभामध्ये संगीताच्या तालावर कार्यक्रमाचा आंनद लुटला. पलाश याची बहीण सुप्रसिद्ध गीतकार फलक मुच्छल ही देखील आपल्या भावाच्या लग्नासाठी उपस्थित आहे. तिने या हळद समारंभामध्ये संगीताच्या तालावर थिरकत भावाच्या लग्नाच्या कार्यक्रमाचा आनंद लुटला.
हळद समारंभानंतर झाली शादी प्रीमियर लीग : हळद आणि संगीताचा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर स्मृती आणि पलाश या दोघांच्या मध्ये एक छोटी शादी प्रीमियर लीग पार पडली. ज्यामध्ये स्मृती व तिची टीम आणि पलाश व त्याचे मित्र या दोघांच्या मध्ये मैत्रीपूर्ण क्रिकेट सामना रंगला. लग्नाच्या पूर्वीचे असणारे सर्व विधी पार पाडले जात आहेत. आधी मायरा त्यानंतर दुपारच्या सुमारास डीजे कार्नीव्हल आणि सायंकाळच्या सुमारास संगीत संध्या आयोजित करण्यात आली आहे. या संगीत संध्या मध्ये दिग्गज गीतकार सहभागी होतील तसंच पलाशची बहीण फलक मुच्छल देखील आपला परफॉर्मन्स या ठिकाणी सादर करेल असं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळं संगीत संध्या जोरदार रंगणार आहे.
दिग्गजांच्या उपस्थित होणार लग्न : स्मृती व पलाश यांचा विवाह 23 नोव्हेंबर रविवारी संपन्न होणार असून दुपारी एक वाजता विवाह मुहूर्त आहे. स्मृती मंधानाच्या विवाह सोहळ्यासाठी क्रीडा क्षेत्रासह विविध क्षेत्रातल्या मान्यवरांना निमंत्रण पाठवण्यात आलं आहे. यात मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर, दिग्गज फलंदाज विराट कोहली, रोहित शर्मा, माजी क्रिकेटपटू सौरभ गांगुली, व्ही व्ही लक्ष्मण, सोनू निगम, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देखील निमंत्रण देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं असून हे स्मृतीच्या विवाह सोहळ्याला उपस्थिती लावतील, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. त्यादृष्टीनं बंदोबस्ताची तयारी देखील करण्यात येत आहे, मात्र या बाबतीत अत्यंत गुप्तता पाळण्यात येत आहे.
