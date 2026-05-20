22 वर्षांचा दुष्काळ संपला! आर्सेनलनं पटकावलं प्रीमियर लीगचं विजेतेपद
Published : May 20, 2026 at 10:28 AM IST
Premier League Arsenal : आर्सेनल एफसीनं प्रीमियर लीगचं विजेतेपद पटकावलं आहे. विशेष म्हणजे आर्सेनल संघानं 22 वर्षांनंतर हे विजेतेपद जिंकलं असून, ही कामगिरी अत्यंत विशेष ठरली आहे. संघानं शेवटच्या वेळी 2004 मध्ये ही ट्रॉफी जिंकली होती. मंगळवारी रात्री, इंग्लंडमधील बोर्नमाउथ येथील व्हायटॅलिटी स्टेडियमवर गतविजेत्या मँचेस्टर सिटी एफसीला एएफसी बोर्नमाउथनं 1-1 अशा बरोबरीत रोखलं. विजेतेपदाच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी पेप गार्डिओलाच्या संघाला कोणत्याही परिस्थितीत विजय मिळवणं आवश्यक होते, परंतु बोर्नमाउथच्या प्रभावी कामगिरीनं त्यांच्या आशांवर पाणी फेरलं.
मँचेस्टर सिटीचं सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावण्याचं स्वप्न भंगलं : या सामन्यातील निर्णायक क्षण 39 व्या मिनिटाला आला, जेव्हा 19 वर्षीय फ्रेंच खेळाडू एली ज्युनियर क्रूपीनं एका शानदार गोलनं बोर्नमाउथला आघाडी मिळवून दिली. एड्रियन ट्रूफर्टच्या पासवर क्रूपीनं अप्रतिम फर्स्ट टच घेतला आणि त्यानंतर एक वळणदार शॉट नेटमध्ये मारला. गोलकीपर जियानलुइगी डोनारुम्मा तो शॉट अडवू शकला नाही. अर्लिंग हालंडच्या बरोबरीच्या गोलनं सिटीच्या पुनरागमनाला चालना दिली आणि विजयाच्या आशा वाढवल्या, परंतु मँचेस्टरचा आनंद अल्पकाळ टिकला. काही सेकंदांनंतर, सामना संपल्याचं जाहीर करण्यात आलं आणि मँचेस्टर सिटीचं सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावण्याचं स्वप्न भंगलं. परिणामी आर्सेनलला विजेता घोषित करण्यात आलं.
आर्सेनल समर्थकांचा एमिरेट्स स्टेडियमबाहेर जल्लोष : मिकेल आर्टेटाच्या नेतृत्वाखाली आर्सेनलनं उत्कृष्ट खेळ केला. आदल्या दिवशी आधीच रेलीगेट झालेल्या बर्नली एफसीला 1-0 नं हरवून संघानं स्वतःला एका मजबूत स्थितीत आणलं होतं. आर्सेनलने एका हंगामात कॉर्नर किक्समधून सर्वाधिक गोल करण्याचा प्रीमियर लीग विक्रमही प्रस्थापित केला. मँचेस्टर सिटी आणि बोर्नमाउथ यांच्यातील सामना बरोबरीत सुटल्याची बातमी पसरताच, हजारो आर्सेनल समर्थकांनी एमिरेट्स स्टेडियमबाहेर जल्लोष सुरु केला. आता, आर्टेटाच्या संघाला इतिहास रचण्याची आणखी एक संधी मिळाली आहे. 30 मे रोजी बुडापेस्ट इथं होणाऱ्या युएफा चॅम्पियन्स लीग फायनल 2025 मध्ये आर्सेनलचा सामना पॅरिस सेंट-जर्मेन एफसीशी होईल.
