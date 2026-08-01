CWG 2026: प्रीती-जस्मिनचा परफेक्ट पंच; भारताला अर्ध्या तासात मिळाले दोन 'गोल्ड मेडल'
2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या प्रीती पवारनं महिलांच्या 54 किलो तर जस्मिन लंबोरियानं (57 किलो) वजनी गटाच्या बॉक्सिंगमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं.
Published : August 1, 2026 at 4:01 PM IST
CWG 2026 : 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या प्रीती पवारनं महिलांच्या 54 किलो वजनी गटाच्या बॉक्सिंगमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं. महिलांच्या 54 किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात तिनं कॅनडाच्या स्कारलेट डेलगाडोचा एकतर्फा पराभव केला. पाचही पंचांनी प्रीतीला तिन्ही फेऱ्यांमध्ये प्रत्येकी 10 गुण दिले. यानंतर लगेचच झालेल्या महिलांच्या 57 किलो वजनी गटात जस्मिन लंबोरियानं (57 किलो) वजनी गटाच्या बॉक्सिंगमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं. एकुणच भारतानं अर्ध्या तासाच्या अंतरात दोन सुवर्णपदकं जिंकली आहेत.
𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐲!🤩— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
Preeti Pawar outshines Scarlett Savannah Delgado to clinch gold in the Women's 54kg Boxing Final, delivering India's first gold of Day 9️⃣ at the Commonwealth Games Glasgow 2026!🥊🔥#Glasgow2026 #Cheer4Bharat #SonySportsNetwork…
भारतानं राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सात सुवर्णपदक जिंकली आहे. यापूर्वी भारतासाठी सुवर्णपदकं मीराबाई चानू (महिला 48 किलो वेटलिफ्टिंग), शर्मिला धनखर (पॅरा-ॲथलेटिक्स शॉट पुट एफ57), दिलीप महादू गवीत (पॅरा-ॲथलेटिक्स 100 मीटर टी47), अस्मिता डे (महिला 48 किलो ज्युडो), हर्ष सिंग (पुरुष 60 किलो ज्युडो), प्रीती पवार (महिला 54 किलो बॉक्सिंग) आणि जस्मिन लंबोरिया (57 किलो बॉक्सिंग) यांनी जिंकली आहेत.
BREAKING:— India_AllSports (@India_AllSports) August 1, 2026
BOXING: JAISMINE LAMBORIA WINS GOLD MEDAL 🔥
Beats Michaela Walsh 5:0 in Final (57kg) at Glasgow Commonwealth Games. #Glasgow2026 #Glasgow2026withIAS pic.twitter.com/ShqXvSWZvs
(बातमी अपडेट होत आहे...)