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CWG 2026: प्रीती-जस्मिनचा परफेक्ट पंच; भारताला अर्ध्या तासात मिळाले दोन 'गोल्ड मेडल'

2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या प्रीती पवारनं महिलांच्या 54 किलो तर जस्मिन लंबोरियानं (57 किलो) वजनी गटाच्या बॉक्सिंगमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं.

CWG 2026
प्रीती-जस्मिनचा परफेक्ट पंच (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 1, 2026 at 4:01 PM IST

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CWG 2026 : 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या प्रीती पवारनं महिलांच्या 54 किलो वजनी गटाच्या बॉक्सिंगमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं. महिलांच्या 54 किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात तिनं कॅनडाच्या स्कारलेट डेलगाडोचा एकतर्फा पराभव केला. पाचही पंचांनी प्रीतीला तिन्ही फेऱ्यांमध्ये प्रत्येकी 10 गुण दिले. यानंतर लगेचच झालेल्या महिलांच्या 57 किलो वजनी गटात जस्मिन लंबोरियानं (57 किलो) वजनी गटाच्या बॉक्सिंगमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं. एकुणच भारतानं अर्ध्या तासाच्या अंतरात दोन सुवर्णपदकं जिंकली आहेत.

भारतानं राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सात सुवर्णपदक जिंकली आहे. यापूर्वी भारतासाठी सुवर्णपदकं मीराबाई चानू (महिला 48 किलो वेटलिफ्टिंग), शर्मिला धनखर (पॅरा-ॲथलेटिक्स शॉट पुट एफ57), दिलीप महादू गवीत (पॅरा-ॲथलेटिक्स 100 मीटर टी47), अस्मिता डे (महिला 48 किलो ज्युडो), हर्ष सिंग (पुरुष 60 किलो ज्युडो), प्रीती पवार (महिला 54 किलो बॉक्सिंग) आणि जस्मिन लंबोरिया (57 किलो बॉक्सिंग) यांनी जिंकली आहेत.

(बातमी अपडेट होत आहे...)

TAGGED:

CWG 2026
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