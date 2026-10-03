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प्रणवीची ऐतिहासिक कामगिरी! आशियाई क्रीडा स्पर्धेत गोल्ड मेडल जिंकणारी पहिली भारतीय महिला; संघाचीही चांदी

आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 च्या 14व्या दिवशीही भारतीय खेळाडूंची चमक कायम राहिली.

Pranavi Urs
प्रणवी उर्स (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 10:01 AM IST

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आयची-नागोया (जपान) Pranavi Urs : आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 च्या 14व्या दिवशीही भारतीय खेळाडूंची चमक कायम राहिली. प्रणवी उर्सनं गोल्फमध्ये इतिहास रचला. महिलांच्या वैयक्तिक गोल्फ स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून तिनं एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, आशियाई क्रीडा स्पर्धेत वैयक्तिक सुवर्णपदक जिंकणारी ती पहिली भारतीय महिला गोल्फर ठरली. अंतिम फेरीपूर्वी, प्रणवीनं 15-अंडर 196 च्या स्कोअरसह तीन शॉट्सची आघाडी घेतली होती. तिनं आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला अंतिम फेरीत पुढं जाण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. प्रणवीनं 24 वर्षांची प्रतीक्षा संपवून भारतीय चाहत्यांना एक महत्त्वपूर्ण भेट दिली आहे. यापूर्वी, भारतानं 2002 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं होतं.

अंतिम फेरीत प्रवेश करताना प्रणवी उर्सकडे एका स्ट्रोकची आघाडी होती, आणि तिनं एक ऐतिहासिक कामगिरी केली ज्यामुळं भारताला रौप्यपदक जिंकण्यासही मदत झाली. तिसऱ्या होलवरील खराब ट्रिपल बोगीवर मात करुन प्रणवीनं सलग तीन बर्डीज मारल्या. या ट्रिपल बोगीमुळं तिची तीन स्ट्रोकची आघाडी संपुष्टात आली, जी तिनं आदल्या दिवसाच्या खेळानंतर मिळवली होती.

अंतिम फेरी प्रणवीसाठी चांगली ठरली. तिनं इव्हन-पार 70 चा स्कोर करुन चार दिवसांच्या एकूण 5-अंडर 265 गुणांसह इतर खेळाडूंपेक्षा एक स्ट्रोक पुढं राहून फेरी पूर्ण केली. अदिती अशोकनं अंतिम फेरीत 67, तर दीक्षा डागरनं 77 गुणांचा स्कोर केला. या दोघींसोबतच, सांघिक स्पर्धेत भारताला रौप्यपदक मिळवून देण्यात प्रणवीनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. भारताचा एकूण स्कोअर 14-अंडर 546 होता. चीननं 22-अंडर 538 गुणांसह सुवर्णपदक जिंकलं. शिव कपूरनं 2002 मध्ये गोल्फमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं होतं. आता, प्रणवीनं वैयक्तिक स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं आहे.

प्रणवीची कामगिरी कशी? : प्रणवीनं वयाच्या 23 व्या वर्षीच गोल्फमध्ये लक्षणीय यश मिळवलं आहे. तिनं थायलंडमध्ये 2018 ची सिंगा वर्ल्ड ज्युनियर चॅम्पियनशिप आणि ऑल इंडिया ज्युनियर गर्ल्स चॅम्पियनशिप जिंकली. ती 2020 मध्ये व्यावसायिक खेळाडू बनली. 2023 मध्ये, तिनं हांगझू आशियाई खेळांमध्ये चौथं स्थान पटकावलं. 2024 मध्ये, प्रणवीनं अँडालुसिया कोस्टा डेल सोल ओपन डी एस्पाना इथं तिसरं स्थान मिळवलं. तिथून ती चर्चेत आली. तिची सर्वात मोठी कामगिरी म्हणजे 2025 ची आयजीपीएल इन्विटेशनल मुंबई जिंकणं, प्रणवीला 2023 मध्ये अर्जुन पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.

भारतीय संघानं रौप्यपदक कसं जिंकलं? : महिला सांघिक स्पर्धेत भारताच्या संघात प्रणवी उर्स, अदिती अशोक आणि दीक्षा डागर यांचा समावेश होता. या स्पर्धेत, संघाचे तीनही खेळाडू प्रत्येक फेरीत खेळतात, परंतु दोन सर्वात कमी म्हणजेच चांगले गुण संघाच्या दैनंदिन स्कोअरमध्ये जोडले जातात. चारही फेऱ्यांचे हे गुण जोडून, ​​संघाचं अंतिम स्थान निश्चित केलं जातं. भारतानं पहिल्या फेरीत 137 शॉट्स, दुसऱ्या फेरीत 136, तिसऱ्या फेरीत 136 आणि चौथ्या फेरीत 137 शॉट्स असा सांघिक स्कोअर केला. चारही फेऱ्यांनंतर भारताची एकूण धावसंख्या 546 शॉट्स म्हणजे -14 होती.

चीननं 538 शॉट्स आणि -22 गुणांसह सुवर्णपदक जिंकलं. भारतानं 546 शॉट्स आणि -14 सह दुसरं स्थान मिळवलं आणि रौप्यपदक मिळवलं. चायनीज तैपेईनं 550 शॉट्स म्हणजेच -10 सह कांस्यपदक जिंकलं. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील महिला सांघिक गोल्फ स्पर्धेत भारताचं हे पहिलं पदक आहे. अशाप्रकारे, प्रणवीच्या वैयक्तिक सुवर्णासह, भारतानं एकाच दिवशी गोल्फमधील महिलांच्या वैयक्तिक आणि सांघिक स्पर्धांमध्ये दोन पदकं जिंकली.

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