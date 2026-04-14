"दोन-तीन वर्षांपूर्वी त्याला दुखापत झाली होती, पण..."; पहिल्याच षटकात IPL गाजवणाऱ्या प्रफुलच्या पालकांनी सांगितला लेकाचा संघर्ष
19 वर्षाच्या आयपीएलच्या इतिहासात डावाच्या पहिल्याच षटकात तीन बळी घेत इतिहास रचणाऱ्या प्रफुल हिंगेच्या आई-वडिलांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला.
Published : April 14, 2026 at 3:56 PM IST
नागपूर Praful Hinge Father Mother : 'धुळीतून सिंहासनापर्यंत' हा वाक्प्रचार युवा वेगवान गोलंदाज प्रफुल्ल हिंगेच्या प्रेरणादायी प्रवासाचे अचूक वर्णन करतो, ज्याचा दृढनिश्चय आणि कठोर परिश्रम अखेर सोमवारी सनरायझर्स हैदराबादसाठी स्वप्नवत आयपीएल पदार्पणाच्या रुपात फळाला आलं. या विदर्भाच्या वेगवान गोलंदाजानं देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये अनेक उत्कृष्ट स्पेल टाकले आहेत, परंतु राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध घेतलेल्या त्याच्या शानदार चार बळींमुळं केवळ एसआरएचला 57 धावांनी दणदणीत विजय मिळाला नाही, तर तो रातोरात घराघरात ओळखला जाऊ लागला. आता संपूर्ण देश हिंगेला पाठिंबा देत आहे, ज्यानं धावांचा पाठलाग करताना पहिल्याच षटकात तीन झटपट बळी घेऊन आरआरच्या फलंदाजीची वाताहत केली अन् आयपीएलमध्ये नवा इतिहास लिहिला. त्याच्या या ऐतिहासिक कामगिरीनंतर प्रफुलच्या आई-वडिलांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला, यावेळी त्यांनी आम्हाला प्रचंड आनंद झाल्याची भावना व्यक्त केली.
प्रफुलचा लहाणपणापासूनच संघर्ष : पहिल्याच समान्यात इतिहास रचणाऱ्या हिंगेचा आयपीएलमधील प्रवास सोपा नव्हता. त्याचा प्रवास आव्हानांनी भरलेला होता, ज्यात पाठीची गंभीर दुखापत हा सर्वात मोठा अडथळा ठरला. त्याचे वडील प्रकाश हिंगे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं, "प्रफुल लहानपणापासूनच मेहनती होता, मात्र 2-3 वर्षांपूर्वी त्याला एक सामना खेळताना त्याला पाठीत दुखापत झाली. त्यानं त्याला वर्षभर तोंड दिलं. मात्र त्याला MRF पेस फाउंडेशन, गोलंदाज वरुण ॲरोन आणि फिजिओंनी त्याला मदत केली. तसंच प्रफुलनं 10-11 वर्षांत जी मेहनत केली त्याच्यावर त्यानं दमदार कामगिरी केली. प्रत्येक फलंदाजाला त्यानं आपल्या कौशल्यानं आउट केलं. आपल्या मुलाला लाईव्ह मॅचमध्ये पाहताना खूप आनंद झाला."
भारताकडून खेळताना पाहायचं : वैभव सूर्यवंशीला प्रफुलनं पहिल्याच चेंडूवर बाद केलं यावर त्याचे वडील म्हणाले, "क्रिकेटपटूच्या आयुष्यात प्रत्येक मॅच ही नवीन मॅच असते, या सामन्यापूर्वी वैभवनं काय कामगिरी हे सर्व जगानं पाहिलं आहे, काल तो चुकीचा फटका मारुन आउट झाला असला तरी पुढच्या सामन्यात तो शतक करु शकतो." तसंच काल समालोचकांनी सांगितलं, आपल्याला काही विक्रम माहित नसतात. जेव्हा टीव्हीवर आलं तेव्हा प्रफुलनं विक्रम केल्याचं कळालं असं त्याच्या वडिलांनी सांगितलं. त्यानं अशीच कामगिरी संघासाठी करत राहावी. भविष्यात प्रफुलला मला टीम इंडियाच्या नीळ्या जर्सीमध्ये बघायचं आहे, त्याचीही तीच इच्छा असल्याचं प्रफुलचे वडील प्रकाश हिंगे यांनी सांगितलं. त्याची आई अल्का हिंगे प्रफुलच्या कामगिरीबाबात म्हणाली, "त्यानं पहिलं षटक टाकलं तेव्हा बघितलं, त्यानं दुसऱ्याच बॉलवर विकेट घेतली. तेव्हा खूप छान वाटलं, जीवनात चढ-उतार चालूच असतात. भविष्यात त्याला भारताकडून खेळताना पाहायचं आहे."
पहिल्या षटकात तीन बळी घेणारा पहिला खेळाडू : 19 वर्षाच्या आयपीएलच्या इतिहासात डावाच्या पहिल्याच षटकात तीन बळी घेणारा तो पहिला गोलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी 32 वेळा आयपीएलच्या डावाच्या पहिल्याच षटकात गोलंदाजाने दोन बळी घेतले आहेत. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना सनरायझर्स हैदराबादनं 20 षटकांत 6 गडी गमावून 216 धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल, वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जैस्वाल यांनी राजस्थानच्या डावाची सुरुवात केली. पदार्पण करणाऱ्या प्रफुल्ल हिंगेनं, आपल्या पहिल्या षटकाच्या दुसऱ्याच चेंडूवर वैभव सूर्यवंशीला शून्यावर बाद केलं. त्यानंतर ध्रुव जुरेल चौथ्या चेंडूवर हिंगेच्या गोलंदाजीवर शून्यावर बाद झाला. हिंगेनं षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर लुआन-ड्रे प्रिटोरियसला बाद करुन आपली तिसरी विकेट घेतली. प्रिटोरियसनंही केवळ दोन चेंडू खेळले आणि शून्यावर बाद झाला. यानंतर, प्रफुल्ल हिंगेनं आपल्या दुसऱ्या षटकाच्या सहाव्या चेंडूवर कर्णधार रियान परागला बाद करुन आपली चौथी विकेट घेतली.
प्रफुल हिंगेची कामगिरी कशी : हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की प्रफुल्ल हिंगेचा जन्म नागपूरमध्ये झाला असून तो विदर्भकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो. हिंगेनं 10 प्रथम-श्रेणी सामने आणि सहा लिस्ट ए सामने खेळले आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, त्यानं सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 मध्ये आंध्रविरुद्ध टी-20 पदार्पण केलं. गेल्या वर्षी झालेल्या आयपीएल लिलावात, सनरायझर्स हैदराबादनं हिंगेला 30 लाख रुपयांच्या मूळ किमतीत आपल्या संघात घेतलं होतं आणि आता आयपीएल 2026 मधील आपला पहिला सामना खेळताना, त्यानं आपल्या पहिल्याच षटकात 3 बलाढ्य फलंदाजांना शून्यावर बाद करुन आयपीएलमध्ये एक नवीन विक्रम रचला आहे.
