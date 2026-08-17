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'तांबडा-पांढरा रस्सा' ओळख असलेल्या कोल्हापूरातील फुटबॉल क्लबचं शतकमहोत्सवी वर्षात पदार्पण; फीफा विश्वचषकाच्याहीपूर्वी झाली स्थापना

क्रीडा पंढरी कोल्हापूरातील ऐतिहासिक परंपरेचा मानबिंदू असलेला आणि 1927 साली स्थापन झालेला प्रॅक्टिस फुटबॉल क्लब आता आपल्या स्थापनेच्या शंभराव्या वर्षात पदार्पण करत आहे.

Practice Football Cup
फुटबॉल क्लबचं शतकमहोत्सवी वर्षात पदार्पण (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 10:17 AM IST

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कोल्हापूर Practice Football Cup : क्रीडा पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या करवीर नगरीतील फुटबॉलचा इतिहास अत्यंत प्राचीन आणि गौरवशाली आहे. या ऐतिहासिक परंपरेचा मानबिंदू असलेला आणि 1927 साली स्थापन झालेला प्रॅक्टिस फुटबॉल क्लब आता आपल्या स्थापनेच्या शंभराव्या वर्षात पदार्पण करत आहे. या ऐतिहासिक टप्प्याचं औचित्य साधून, क्लबच्या वतीनं तयार करण्यात आलेल्या विशेष शतकमहोत्सवी लोगोचं रविवारी अत्यंत दिमाखदार सोहळ्यात अनावरण करण्यात आलं. या सोहळ्यानं कोल्हापूरच्या फुटबॉल वर्तुळात एक नवा उत्साह संचारला असून, पुढील वर्षभर विविध कार्यक्रमांची रेलचेल असणार आहे.

महिला शक्तीच्या उपस्थितीत पार पडला सोहळा : विशेष म्हणजे, प्रॅक्टिस क्लबनं गेल्या 100 वर्षांत पुरुषांचे मातब्बर संघ तयार केले असले, तरी शंभराव्या वर्षाचं पदार्पण महिलांच्या सन्मानानं करण्यात आलं. भारतीय महिला फुटबॉल संघाच्या कोच प्रिया पी. व्ही. यांच्या हस्ते या लोगोचं अनावरण झालं. कोल्हापूरच्या महापौर रुपाराणी निकम यांनी या कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान भूषविलं. यावेळी वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल असोसिएशनच्या अध्यक्षा आणि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनच्या सदस्या माधुरीमाराजे छत्रपती, भागीरथी महिला मंचच्या अध्यक्षा अरुंधती महाडिक आणि भगिनी मंचच्या अध्यक्षा वैशाली क्षीरसागर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

'तांबडा-पांढरा रस्सा' ओळख असलेल्या कोल्हापूरातील फुटबॉल क्लबचं शतकमहोत्सवी वर्षात पदार्पण (ETV Bharat Reporter)

फिफा विश्वचषकापेक्षाही जुना इतिहास : प्रॅक्टिस फुटबॉल क्लबचा इतिहास हा थक्क करणारा आहे. प्रॅक्टिस क्लबचे अध्यक्ष नितीन सावंत यांनी माहिती दिल्याप्रमाणे, ज्या फिफा वर्ल्ड कपची सुरुवात 1930 मध्ये झाली, त्याआधी तीन वर्षे म्हणजेच 1927 मध्ये प्रॅक्टिस क्लबची स्थापना झाली होती. संस्थान काळात राजर्षी शाहू महाराजांनी कुस्तीला राजाश्रय दिला, तर त्यांचे पुत्र राजाराम महाराज यांनी फुटबॉलची मुहूर्तमेढ रोवली. 1936 साली कोल्हापुरात आलेल्या एका ब्रिटीश पलटणीविरुद्ध प्रॅक्टिस क्लबनं खेळलेला सामना आजही कोल्हापूरकरांच्या स्मरणात आहे. खासबाग मैदानात झालेल्या त्या अटीतटीच्या सामन्यात प्रॅक्टिसच्या खेळाडूंनी बुटांशिवाय (अनवाणी) खेळून ब्रिटीश खेळाडूंना 1-1 अशा बरोबरीत रोखलं होतं. तो रोमांचकारी सामना प्रॅक्टिस क्लबच्या कौशल्याची साक्ष आजही देतो.

'तांबडा-पांढरा रस्सा' ओळख असलेल्या कोल्हापूरातील फुटबॉल क्लबचं शतकमहोत्सवी वर्षात पदार्पण (ETV Bharat Reporter)

शंभराव्या वर्षाचे ध्येय, महिला फुटबॉलला चालना : शंभराव्या वर्षात पदार्पण करताना प्रॅक्टिस क्लबनं केवळ उत्सव साजरा करण्याचं ठरवलं नसून, काही महत्त्वाची उद्दिष्टंही समोर ठेवली आहेत. नितीन सावंत यांनी नमूद केलं की, "गेल्या 100 वर्षांत आम्ही पुरुषांचे संघ घडवले, आता इथून पुढं महिलांचे संघ तयार करण्यावर आमचा भर असेल. या निमित्तानं कोल्हापुरात राज्यस्तरीय महिला फुटबॉल स्पर्धा आणि राष्ट्रीय स्तरावरील पुरुषांच्या स्पर्धा आयोजित करण्याचा क्लबचा मानस आहे." तसंच, 1960 पासून आतापर्यंत क्लबकडून खेळलेल्या सर्व माजी खेळाडूंचं स्नेहसंमेलन आणि त्यांच्या वाटचालीवर आधारित एक विशेष स्मरणिका प्रकाशित करण्यात येणार आहे.

थक्क करणारा महिलांचा सहभाग : भारतीय महिला फुटबॉल संघाच्या कोच प्रिया पी. व्ही. यांनी बोलताना कोल्हापूरच्या फुटबॉल क्षेत्रातील ऐतिहासिक कामगिरीबाबत आपलं मत व्यक्त केलं. "विशेषतः प्रॅक्टिस फुटबॉल क्लब चा शंभर वर्षांचा इतिहास हा खरंच थक्क करणारा आणि इतरांना प्रेरणा घ्यायला लावणारा असा आहे. आम्ही कित्येक ठिकाणी कार्यक्रमांना जात असतो तिथं पुरुषांचीच संख्या जास्त बघायला मिळत असते. त्यामुळं मी या सोहळ्यात क्रीडा क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासंदर्भात बोलणार होते. मात्र या सोहळ्याला उपस्थित महिलांची संख्या बघून मी थक्क झाले." अशा शब्दात प्रिया पी. व्ही. यांनी कोल्हापुरातील फुटबॉलप्रेमींचं आणि प्रॅक्टिस क्लबचं कौतुक केलं.

फुटबॉलची पंढरी आणि प्रॅक्टिस क्लब : कोल्हापूरमध्ये फुटबॉल म्हणजे केवळ खेळ नसून ते एक वेड आहे. "तांबडा-पांढरा" रस्सा जसा कोल्हापूरची ओळख आहे, तसाच कोल्हापूरच्या फुटबॉलमध्ये काळा आणि पांढरा रंग प्रॅक्टिस क्लबची ओळख बनला आहे. शंभर वर्षांनंतरही प्रॅक्टिस क्लब आपली ही गौरवशाली परंपरा तितक्याच हिमतीनं पुढं नेण्यासाठी सज्ज झाला आहे. या सोहळ्यासाठी क्लबचे सचिव रमेश मोरे, उपाध्यक्ष संतोष महाडिक आणि सर्व सभासद व आजी-माजी खेळाडू मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

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TAGGED:

प्रॅक्टिस फुटबॉल क्लब
PRACTICE FOOTBALL CLUB IN KOLHAPUR
FIFA WORLD CUP
FOOTBALL CUP CENTENARY YEAR
PRACTICE FOOTBALL CLUB

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