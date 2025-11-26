ETV Bharat / sports

खेळातील संघटना किंवा असोसिएशनमध्ये राजकीय लोकांचा हस्तक्षेप वाढतोय; प्रशासनात नेत्यांचा सहभाग योग्य की अयोग्य?

खेळातील संघटनेमध्ये वाढता राजकीय नेत्यांचा सहभागामुळं प्रशासनाला खरंच त्यांचा फायदा होतो का की, केवळ प्रसिद्धी आणि पैशांसाठी राजकीय नेते खेळांच्या संघटनेत सहभाग घेतात.

Political Interference in Sports Association
खेळातील संघटना किंवा असोसिएशनमध्ये राजकीय लोकांचा हस्तक्षेप वाढतोय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 26, 2025 at 5:11 PM IST

मुंबई Political Interference in Sports Association : आपल्या देशात क्रिकेट खेळाला धर्म मानलं जातं. इथं गल्लीत आणि जागा मिळेल तिथं क्रिकेट खेळलं जातं आणि मोठ्या प्रमाणात क्रिकेट पाहिलंही जातं. देशातील प्रसिद्ध क्रिकेट संघटना म्हणून मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडे पाहिलं जातं. एमसीएची नुकतीच त्रिवार्षिक निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत अध्यक्षपदासाठी आणि तसंच अन्य कार्यकारी समितीसाठी अनेक राजकीय नेत्यांनी मोर्चेंबांधणी करत अर्ज दाखल केले होते. तर काहींनी प्रत्यक्ष निवडणुकीत सहभाग घेतला. मात्र क्रिकेट असो की हॉकी, कबड्डी, कला, साहित्य या क्षेत्रात राजकारणांनी लांब राहावं, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून केली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून देशातील किंवा महाराष्ट्रातील क्रीडा क्षेत्रातील संघटना, महासंघ आणि असोसिएशनमध्ये राजकीय लोकांचा सहभाग वाढताना दिसतोय. दुसरीकडे कोणत्याही खेळ असो त्या संघटनेत त्या खेळातील माजी खेळाडू, त्या खेळाशी संबंधित तज्ञ किंवा अनुभवी व्यक्ती या प्रशासनामध्ये असावेत, अशी अपेक्षा क्रीडाप्रेमीकडून बाळगली जाते. मात्र खेळातील संघटनेमध्ये वाढता राजकीय नेत्यांचा सहभागामुळं प्रशासनाला खरंच त्यांचा फायदा होतो का की, केवळ प्रसिद्धी आणि पैशांसाठी राजकीय नेते खेळांच्या संघटनेत सहभाग घेतात. असे एक ना अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.




कोणत्या खेळाच्या संघटनेत कोणते नेते सहभागी? : दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची निवडणूक पार पडली. यात अनेक राजकीय नेत्यांनी सहभाग नोंदवल्यामुळं ही निवडणूक अत्यंत चर्चेची आणि चुरशीची ठरली. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार मिलिंद नार्वेकर, मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे चिरंजीव विहंग सरनाईक तसंच भाजपा आमदार प्रसाद लाड, आमदार नाना पटोले या राजकीय नेत्यांनी एमसीएच्या निवडणुकीत सहभाग घेतला. तर बीसीसीआयमध्ये सध्या आशिष शेलार हे खजिनदार आहेत. पण क्रिकेटशिवाय अन्य खेळात सुद्धा राजकीय नेते प्रशासनात कित्येक वर्षापासून आहेत. नुकतीच महाराष्ट्र ऑलिम्पिकची निवडणूक झाली, यात अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची निवड झाली. तर दुसरीकडे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या उपाध्यक्षपदी प्रफुल्ल पटेल हे राहिलेले आहेत. महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेच्या अध्यक्षपदी काही वर्षांपूर्वी शरद पवार यांची निवड झाली होती. तसंच शरद पवार हे आयसीसीचे अध्यक्ष राहिले आहेत. तर महाराष्ट्र क्रिकेट असोशिएशनमध्ये (एमसीए) अध्यक्षपदी शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार हे आहेत. याशिवाय देशपातळीवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात विविध खेळात राजकीय नेत्यांचा वरचष्मा दिसून येत आहे. त्यामुळं अनेक राजकीय नेते विविध खेळातील प्रशासनावरती काम करताहेत. पण राजकीय नेते केवळ पैसा आणि प्रसिद्धीसाठी तिथं कार्यरत आहेत? की खरंच त्यांच्या कामाचा प्रशासनाला फायदा होतोय का? हा संशोधनाचा प्रश्न असल्याचं बोललं जातं.

आदिती तटकरे (ETV Bharat Reporter)

जर त्यांचा फायदा मिळत असेल तर... : नुकत्याच पार पडलेल्या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत बिनविरोध म्हणून अजिंक्य नाईक यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. राजकीय नेत्यांच्या सहभागामुळं ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची आणि रंगतदार झाली. त्यामुळं मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या प्रशासनामध्ये राजकीय लोकांनी सहभाग घ्यावा का? किंवा राजकीय नेते क्रीडा संघटनेच्या प्रशासनाच रेस का घेताहेत? असा सवाल क्रिकेट प्रेमीतून उपस्थित केला जात आहे. असा प्रश्न अजिंक्य नाईकांना विचारला असता, "बघा खेळ आणि संघटना कोणतीही असो आणि तिथं केवळ राजकीय क्षेत्रातीलच नाही तर अन्य क्षेत्रातील ही लोकं आली पाहिजेत. आणि त्यांच्या अनुभवाचा फायदा आणि त्यांच्याकडून जर त्या खेळाला बेनिफिट मिळत असेल तर राजकारण्यांनी क्रीडा संघटनेच्या प्रशासनात सहभाग का होऊ नये? शेवटी तेही भारतातील माणसं आहेत. ते काही भारताबाहेरील लोकं नाहीत. म्हणून राजकारण्यांच्या फायदा जर खेळाला होत असेल... प्रशासनाला होत असेल तर काही गैर नाही," अशी प्रतिक्रिया एमसीएचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली आहे.


खेळाडूंना चांगल्या सुविधा निर्माण करणं महत्वाचं : "कोणत्याही खेळात राजकारणी निवडणूक लढवताहेत, म्हणजे त्याचं राजकारण होतंय असं नाही. शेवटी अनेक क्रीडा क्षेत्रात राजकारणी आहेत आणि त्यांनी तिथं चांगले निर्णय घेतले आहेत. एमसीएमध्ये शरद पवारांनी याआधी अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. आयसीसीमध्ये जय शहा चांगलं काम करत आहेत. कोणत्याही खेळात राजकारण्यांकडून अधिक चांगलं इन्फ्रास्ट्रकचर मजबूत होत असेल आणि खेळाडूंसाठी अधिक चांगल्या सोयी-सुविधा निर्माण होत असेल तर चांगलंच आहे. महत्वाचं म्हणजे खेळांच्या संघटनेत राजकारण्यांकडून चांगलं काम होत असेल तर त्याचं स्वागत केलं पाहिजे," असं एमसीएच्या सदस्या अदिती तटकरेंनी म्हटलं आहे.

