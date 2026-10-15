पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक विजेत्यांशी संवाद साधणार! कशी होती भारताची कामगिरी?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी आयची-नागोया आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये सहभागी झालेल्या भारतीय खेळाडूंची भेट घेणार आहेत.
Published : October 15, 2026 at 10:34 AM IST
नवी दिल्ली PM Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी आयची-नागोया आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये सहभागी झालेल्या भारतीय खेळाडूंची भेट घेणार आहेत. दिल्लीतील मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियमवर सायंकाळी 4:30 च्या सुमारास होणाऱ्या या कार्यक्रमात पंतप्रधान खेळाडू, त्यांचे प्रशिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधतील. ते उपस्थितांना संबोधित करुन आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारतीय पथकाच्या कामगिरीचं कौतुकही करतील. जपानमध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतानं एकूण 85 पदकं जिंकून पदक तालिकेत चौथं स्थान पटकावलं. भारतीय खेळाडूंनी 21 सुवर्ण, 27 रौप्य आणि 37 कांस्यपदकं जिंकली. मात्र, मागील आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील विक्रमी कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्यात भारताला अपयश आलं. चीनमधील हांगझू इथं 2023 मध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय पथकानं 107 पदकं जिंकली होती.
Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi will felicitate India’s Asian Games medal winners.🥇🙌🏻 #AsianGames2026 #TeamIndia #Cheer4Bharat https://t.co/jnkJPUlYEu— Dept of Sports, Govt of India (@IndiaSports) October 14, 2026
85 पदकांसह भारत चौथ्या स्थानी : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतानं एकूण 85 पदकं जिंकून चौथं स्थान पटकावलं. यामध्ये 21 सुवर्ण, 27 रौप्य आणि 37 कांस्य पदकांचा समावेश होता. अशाप्रकारे भारतानं सलग दुसऱ्यांदा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत अव्वल पाच देशांमध्ये स्थान मिळवलं. मात्र, एकूण पदकतालिकेतील स्थान मागील स्पर्धेपेक्षा कमी होते. हांगझूमध्ये भारतानं 28 सुवर्ण, 38 रौप्य आणि 41 कांस्य पदकांसह 107 पदकं जिंकली होती. यावेळी भारताच्या एकूण पदकसंख्येत 22 नं घट झाली आणि सुवर्ण पदकांची संख्याही सातनं कमी झाली. भारताच्या मोहिमेची सुरुवात तुलनेनं संथ झाली. अनेक दिवस भारताला पदकतालिकेत अपेक्षेप्रमाणे प्रगती करता आली नाही. मात्र, स्पर्धेच्या शेवटच्या दोन दिवसांत भारतीय खेळाडूंनी जोरदार पुनरागमन केलं आणि 11 सुवर्ण पदकं जिंकून देशाला चौथं स्थान मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
भारताचं सांघिक स्पर्धांमध्ये वर्चस्व : भारतीय खेळाडूंनी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत अनेक सांघिक स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली. पुरुष आणि महिला दोन्ही क्रिकेट संघांनी सुवर्ण पदकं जिंकली. भारतीय पुरुष हॉकी संघानं अंतिम सामन्यात मलेशियाला 5-1 नं हरवून विजेतेपद कायम राखलं. या विजयामुळं संघानं 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठी थेट पात्रताही मिळवली. भारतीय पुरुष आणि महिला संघांनी कबड्डीतही सुवर्णपदकं जिंकून आपलं वर्चस्व कायम राखलं. या यशानं प्रमुख स्पर्धांमध्ये एक संघ म्हणून भारताची सातत्यपूर्ण ताकद दाखवून दिली.
💠 Prime Minister @narendramodi to interact with the Indian contingent that participated in the #AsianGames2026 🕰️4:30 PM 🗓️15th October 2026 📍Major Dhyan Chand National Stadium, New Delhi 💠 The programme will be attended by athletes from the Indian contingent, their coaches and support staff, officials of the Indian Olympic Association, representatives of National Sports Federations, and officials from @YASMinistry 💠 India finished fourth in the medal tally at the Asian Games held in Aichi-Nagoya, Japan, winning 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze More Details: https://t.co/735utOzOU5 @PMOIndia— PIB India (@PIB_India) October 14, 2026
501 खेळाडूंनी घेतला सहभाग : भारतानं 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी 501 खेळाडूंचं पथक पाठवलं. यापैकी 310 खेळाडू आशियाई क्रीडा स्पर्धेत प्रथमच सहभागी झाले होते. एवढ्या मोठ्या पथकाची उपस्थिती भारतीय खेळांची विस्तारणारी व्याप्ती आणि नवीन प्रतिभेचा उदय दर्शवते. जरी यावर्षी पदकांची संख्या मागील स्पर्धांपेक्षा कमी असली तरी, विविध खेळांमधील भारतीय खेळाडूंच्या यशानं भविष्यासाठी आशा वाढवल्या आहेत. तिरंदाजी, बॉक्सिंग, कुस्ती आणि सांघिक स्पर्धांमध्ये भारताची कामगिरी विशेषतः सकारात्मक होती.
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