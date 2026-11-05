पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आशियाई पॅरा गेम्समधील पदक विजेत्या खेळाडूंसोबत साधणार संवाद; किती वाजता होणार कार्यक्रम?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी 2026 च्या आशियाई पॅरा गेम्समध्ये सहभागी झालेल्या भारतीय पथकातील खेळाडूंशी संवाद साधतील.
Published : November 5, 2026 at 12:52 PM IST
नवी दिल्ली PM Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी 2026 च्या आशियाई पॅरा गेम्समध्ये सहभागी झालेल्या भारतीय पथकातील खेळाडूंशी संवाद साधतील. हा कार्यक्रम नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी क्रीडा संकुलात सायंकाळी 4:30 च्या सुमारास आयोजित केला जाईल. पंतप्रधान खेळाडू आणि इतर उपस्थितांनाही संबोधित करतील. भारतानं 2026 च्या आशियाई पॅरा गेम्समध्ये एकूण 114 पदकं जिंकून आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे.
PM @narendramodi will interact with members of Indian contingent that participated in Asian Para Games 2026 at Indira Gandhi Sports Complex in New Delhi today. #AsianParaGames2026 https://t.co/koOWSLeNwP— All India Radio News (@airnewsalerts) November 5, 2026
भारताची 114 पदकांसह ऐतिहासिक कामगिरी : भारतानं 2026 च्या आशियाई पॅरा गेम्समध्ये 30 सुवर्ण, 35 रौप्य आणि 49 कांस्य पदकांसह एकूण 114 पदकं जिंकली. या स्पर्धेतील ही भारताची आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी आहे. यापूर्वी, चीनमधील हांगझू इथं 2023 मध्ये झालेल्या आशियाई पॅरा गेम्समध्ये भारतीय खेळाडूंनी 27 सुवर्ण पदकांसह 108 पदकं जिंकली होती. यावर्षी भारतीय पथकानं सलग दुसऱ्यांदा 100 पदकांचा टप्पा ओलांडला आहे. हे पॅरा-क्रीडा क्षेत्रातील देशाची वाढती ताकद आणि तेथील खेळाडूंच्या कामगिरीचं द्योतक आहे.
पॅरा ॲथलेटिक्सनं जिंकली सर्वाधिक पदकं : पॅरा ॲथलेटिक्स हा भारताचा सर्वात यशस्वी खेळ ठरला. भारतीय खेळाडूंनी एकूण 65 पदकं जिंकली, ज्यात 22 सुवर्ण, 19 रौप्य आणि 24 कांस्य पदकांचा समावेश आहे. भारतानं पॅरा बॅडमिंटनमध्ये 16 पदकं जिंकली, ज्यात तीन सुवर्ण, पाच रौप्य आणि आठ कांस्य पदकांचा समावेश आहे. पॅरा जलतरणात भारतीय खेळाडूंनी 11 पदकं जिंकली. याव्यतिरिक्त, भारतानं पॅरा तिरंदाजीमध्ये तीन सुवर्णांसह सहा पदकं आणि पॅरा नेमबाजीमध्ये दोन सुवर्ण, दोन रौप्य आणि एक कांस्य पदकासह पाच पदकं जिंकली. इतर खेळांमध्ये, भारतानं पॅरा टेबल टेनिसमध्ये सात कांस्य पदकं, पॉवरलिफ्टिंगमध्ये दोन रौप्य पदकं आणि ज्युडोमध्ये एक रौप्य व एक कांस्य पदक जिंकलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी क्रीडा संकुलात आशियाई पॅरा क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये सहभागी झालेल्या भारतीय खेळाडूंशी संवाद साधणार. @narendramodi #AsianParaGames2026 https://t.co/O67wqFJgqc— DD Sahyadri News | सह्याद्री बातम्या (@ddsahyadrinews) November 5, 2026
कार्यक्रमात कोण सहभागी होणार? : पदक विजेत्या खेळाडूंसोबतच, प्रशिक्षक, भारतीय पॅरालिम्पिक समिती आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे अधिकारी पंतप्रधानांसोबतच्या या संवादात सहभागी होतील. राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांचे प्रतिनिधी आणि युवा व्यवहार व क्रीडा मंत्रालयाचे अधिकारी देखील उपस्थित असतील.
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