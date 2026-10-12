2036 च्या ऑलिम्पिक यजमानपदावर भारताचा दावा! पंतप्रधान मोदी म्हणाले...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी तामिळनाडू दौऱ्यावर असताना सांगितलं की, भारत 2026 च्या ऑलिम्पिक खेळांचं यजमानपद भूषवण्याच्या स्वप्नाच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे.
Published : October 12, 2026 at 12:28 PM IST
चेन्नई PM Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी तामिळनाडू दौऱ्यावर असताना सांगितलं की, भारत 2026 च्या ऑलिम्पिक खेळांचं यजमानपद भूषवण्याच्या स्वप्नाच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. देशातील क्रीडा पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत केल्या जात असून, तरुण खेळाडूंना उत्तम प्रशिक्षण आणि पाठिंबा दिला जात आहे. येत्या काही वर्षांत भारतीय तरुण क्रीडाविश्वात देशाला नव्या उंचीवर घेऊन जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान मोदी यांनी चेन्नई येथील जयगोपाल गारोडिया हिंदू विद्यालयाच्या मॅट्रिक्युलेशन हायर सेकंडरी स्कूलच्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्याला हजेरी लावली. या सोहळ्यादरम्यान, त्यांनी क्रीडा क्षेत्रात करिअर करण्यासाठीची स्वप्नं, प्रतिभा आणि संधी यावर भाष्य केलं.
तरुणांना क्रीडा क्षेत्रातील करिअरसाठी मिळणारा पाठिंबा : पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, प्रत्येक तरुणाची स्वतःची स्वप्नं आणि अद्वितीय प्रतिभा असते. अनेक तरुणांना क्रीडा क्षेत्रात करिअर करायचं आहे. त्यामुळं, क्रीडा केवळ मनोरंजनापुरतं मर्यादित राहू नये, यासाठी देश प्रयत्न करत आहे. त्यांनी सांगितलं की, भारतात नवीन क्रीडा सुविधा विकसित केल्या जात असून, तरुण खेळाडूंना उत्तम प्रशिक्षण आणि पाठिंबा मिळत आहे. यासोबतच, आंतरराष्ट्रीय क्रीडाविश्वात भारताची ओळख आणि प्रभावही वाढत आहे. पंतप्रधानांच्या मते, येत्या काही वर्षांत अनेक मोठ्या क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन करण्याची भारताची तयारी युवकांसाठी नवीन संधी निर्माण करेल.
VIDEO | Tamil Nadu: "Country preparing to hold 2030 CWG, also moving forward on dream to conduct 2036 Olympics," says Prime Minister Narendra Modi while attending the Golden Jubilee celebrations of Jaigopal Garodia Hindu Vidyalaya in Chennai. (Source: PM Modi's YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2026
अहमदाबाद 2030 च्या राष्ट्रकुल खेळांचं यजमानपद भूषवणार : या खेळांच्या शताब्दीनिमित्त, भारताला 2030 च्या राष्ट्रकुल खेळांच्या यजमानपदाचे हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत. यापूर्वी, भारतानं 2010 मध्ये नवी दिल्ली इथं राष्ट्रकुल खेळांचं आयोजन केलं होतं. आता भारताचं लक्ष 2036 च्या ऑलिम्पिक खेळांवर आहे. अहमदाबादची प्रस्तावित यजमान शहर म्हणून निवड करण्यात आली आहे. 2036 च्या ऑलिम्पिक यजमानपदाच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीसोबत (IOC) सुरु असलेल्या चर्चेत स्वारस्य दर्शविणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे.
युवकांकडे व्यासपीठ, क्षमता आणि पाठिंबा : पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारत 2030 च्या राष्ट्रकुल खेळांचं आयोजन करण्याची तयारी करत आहे आणि 2036 च्या ऑलिम्पिक खेळांचं यजमानपद भूषवण्याच्या स्वप्नासह पुढं वाटचाल करत आहे. ते म्हणाले, "येत्या काही वर्षांत जगातील प्रमुख क्रीडा स्पर्धा भारतात आयोजित केल्या जातील, त्यामुळं आता भारतातील तरुणांकडे एक व्यासपीठ, क्षमता आणि पाठिंबा हे सर्व आहे. याचा अर्थ संधी अमर्याद आहेत." पंतप्रधान मोदींनी विश्वास व्यक्त केला की, तरुण पिढी भारताला क्रीडा क्षेत्रात नव्या उंचीवर घेऊन जाईल. ते म्हणाले की, खेळांसाठी सुधारित सुविधा, प्रशिक्षण आणि पाठिंब्यामुळं तरुणांना त्यांची प्रतिभा दाखवण्यासाठी अधिक संधी मिळतील.
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