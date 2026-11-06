दिवाळीपूर्वी सूर्यकुमार यादवनं घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट; सोशल मीडियावर पोस्ट केला व्हिडिओ
भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी टी-20 कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं शुक्रवारी राजधानी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
Published : November 6, 2026 at 4:19 PM IST
नवी दिल्ली Suryakumar Yadav : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी टी-20 कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं शुक्रवारी राजधानी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या विशेष भेटीदरम्यान सूर्यकुमार यादवचं कुटुंबीय आणि त्याची लहान मुलंही उपस्थित होती, ज्यांच्यासोबत पंतप्रधान मोदी काही निवांत क्षण घालवताना दिसले. भेटीदरम्यान सूर्यकुमार यादव अत्यंत आनंदी दिसत होता. सूर्यानं या विशेष भेटीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला. भेटीदरम्यान सूर्यकुमार यादवनं 2026 च्या आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक विजयातील आपलं सुवर्णपदक परिधान केलं होतं. पंतप्रधान मोदींनी ते पदक हातात घेतलं आणि सूर्यासोबत या ऐतिहासिक कामगिरीचा आनंद साजरा केला.
दीपावली के माहौल में राम और सरयू का आगमन हुआ है। इससे दीपावली का वातावरण और भी पावन एवं दिव्य हो गया है। @surya_14kumar https://t.co/B6vwr35Iwm— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2026
पंतप्रधान मोदींनी 'एक्स'वर शेअर केला व्हिडिओ : सूर्यकुमार आणि त्याच्या कुटुंबीयांना भेटल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिवाळीच्या शुभ सणाचा उल्लेख करत आपल्या 'एक्स' या सोशल मीडिया अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला. पंतप्रधान मोदींनी लिहिलं, "दिवाळीच्या या शुभ वातावरणात राम आणि सरयू यांचं आगमन झालं आहे. यामुळं दिवाळीचं वातावरण अधिकच पवित्र आणि दिव्य झालं आहे." पंतप्रधान मोदींचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगानं व्हायरल होत आहे. क्रिकेट आणि पंतप्रधान मोदी या दोघांच्याही चाहत्यांना हा व्हिडिओ प्रचंड आवडत आहे, तर या व्हिडिओमध्ये एक मुलगी पंतप्रधान मोदींना एक मंत्र म्हणताना दिसत आहे, जो ऐकून सूर्यकुमारलाही खूप आनंद झाला.
Truly a blessed and heartwarming moment with the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji. 🙏🏼 A beautiful reminder of our rich culture, traditions and the values that bring us together. Grateful for this special moment. Wishing everyone a very Happy and prosperous Diwali! 🪔— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) November 6, 2026
सूर्यकुमारची शानदार कारकीर्द : सूर्यकुमार यादवची टी-20 आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द यशानं परिपूर्ण राहिली आहे. त्यानं 2022 आणि 2023 मध्ये दोनदा 'आयसीसी पुरुष टी-20 आंतरराष्ट्रीय वर्षातील सर्वोत्तम क्रिकेटपटू' हा पुरस्कार जिंकला आहे. ऑक्टोबर 2022 मध्ये टी-20 क्रमवारीत अव्वल फलंदाज बनल्यानंतर, त्यानं जानेवारी 2023 मध्ये 910 रेटिंग गुण मिळवले, जे या फॉरमॅटच्या इतिहासातील सर्वोत्तम गुणांपैकी एक आहे. सूर्यानं 2024 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि त्यानंतर भारताला 2026 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेचं विजेतेपद मिळवून दिलं. यासह, भारत टी-20 विश्वचषक ट्रॉफीचं यशस्वीपणे रक्षण करणारा जगातील पहिला संघ ठरला. त्याच्या कर्णधारपदाखाली भारतानं युएईमध्ये आयोजित 2025 चा टी-20 आशिया कपही जिंकला होता.
2026 चा टी-20 विश्वचषक जिंकूनही, सूर्यकुमार यादवला आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठीच्या भारतीय टी-20 संघात स्थान देण्यात आलं नाही. आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्सचं नेतृत्व करणाऱ्या श्रेयस अय्यरची भारताचा नवीन टी-20 कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. कर्णधार म्हणून उत्कृष्ट कामगिरीचा विक्रम असूनही, सूर्यकुमार यादवच्या फलंदाजीतील अलीकडील घसरण हे त्याला वगळण्याचं मुख्य कारण मानलं जात होतं.
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