"स्वप्नं एका दिवसात पूर्ण होत नाहीत..." पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्यांशी साधला संवाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीतील मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियममध्ये, जपानमधील आयची-नागोया इथं झालेल्या 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्यांची भेट घेतली.
Published : October 16, 2026 at 9:57 AM IST
नवी दिल्ली PM Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीतील मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियममध्ये, जपानमधील आयची-नागोया इथं झालेल्या 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्यांची भेट घेतली. यावर्षी, भारतानं 501 खेळाडूंच्या तुकडीसह पहिल्यांदाच आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भाग घेतला, ज्यात एकूण 85 पदकं जिंकली आणि पदक तालिकेत पहिल्या पाचमध्ये स्थान मिळवलं. आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या 44 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच, भारताच्या पुरुष आणि महिला हॉकी संघानं सुवर्णपदकं जिंकली, तर पुरुष आणि महिला क्रिकेट संघानं पुन्हा एकदा सुवर्णपदक पटकावलं. 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या एकूण पदकांमध्ये 21 सुवर्ण, 27 रौप्य आणि 37 कांस्य पदकांचा समावेश होता. खेळाडूंशी बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील त्यांचं यश हे देशाच्या बदलत्या मानसिकतेचंही एक उदाहरण आहे. हे दर्शवतं की देशातील तरुण प्रत्येक उंची गाठण्यासाठी किती दृढनिश्चयी आहेत आणि आपल्या तरुणांच्या आवाक्याबाहेर कोणतेही ध्येय नाही.
पदकं स्वीकारणं ही काही सामान्य गोष्ट नाही : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्यांना भेटून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणात म्हणाले की, वीरांसोबत पदकं स्वीकारणं ही काही सामान्य गोष्ट नाही. "तुम्ही सर्वांनी देशाला गौरव मिळवून दिला आहे, संपूर्ण राष्ट्राच्या वतीनं विजेत्यांचं अभिनंदन. जेव्हा जिद्दीचं विजयात रुपांतर होतं, तेव्हा पदक निश्चित असतं. खेळाडूंनी तिरंग्याचा अभिमान आणि गौरव वाढवला आहे. मी तुमच्या प्रशिक्षकांचे, तुमच्या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचे आणि तुमच्या कुटुंबीयांचं मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. आज आपले माजी राष्ट्रपती कलामजी यांची जयंतीसुद्धा आहे. मी त्यांनाही आदरानं वंदन करतो. ही आशियाई क्रीडा स्पर्धा अनेक अर्थांनी अविस्मरणीय ठरली. आपल्या दोन्ही हॉकी संघांनी सुवर्णपदकं जिंकली, विशेषतः आपल्या महिला हॉकी संघानं 44 वर्षांची प्रतीक्षा संपवून सुवर्णपदक पटकावलं. आपल्या दोन्ही कबड्डी संघांनीही सुवर्णपदकं जिंकली," असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
#WATCH | Delhi: Interacting with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026, PM Narendra Modi says, "For the first time since 1982, India has achieved success in the marathon. This is truly heartening. I would like to especially commend our daughters. Out of the 85 medals India has won, 38 have been secured by our women athletes, including 11 gold medals. These medals are not just mere numbers; they represent a powerful image of a New India. Today, India is winning medals in sports where we had never previously won anything in the history of the Asian Games, such as in Mixed Martial Arts, Soft Tennis, and certain sailing events. Our athletes have created history by winning medals in these disciplines for the first time...Over the last 12 years, India has also worked with great patience, diligence, and dedication to support its sportspersons and its sports ecosystem." (Video source: DD)— ANI (@ANI) October 15, 2026
हे एका नव्या भारताचं शक्तिशाली चित्र : आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्यांसोबतच्या भेटीत पंतप्रधान मोदींनी महिला खेळाडूंच्या उत्कृष्ट कामगिरीचा उल्लेख करत म्हटलं, "मला विशेषतः आपल्या मुलींचं कौतुक करायचं आहे. आपण जिंकलेल्या 85 पदकांपैकी 38 पदकं आपल्या महिला खेळाडूंनी जिंकली आहेत, ज्यात 11 सुवर्ण पदकांचा समावेश आहे. ही पदकं केवळ आकडे नाहीत; ते एका नव्या भारताचं शक्तिशाली चित्र आहेत. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपण एमएमए, सॉफ्ट टेनिस आणि काही सेलिंग स्पर्धांसारख्या खेळांमध्येही पदकं जिंकली, ज्यात आपण यापूर्वी कधीही पदकं जिंकली नव्हती." आपल्या भाषणादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व खेळाडूंना शपथ घेण्यास प्रेरित केलं, ते म्हणाले, "मी काही संकल्प करतो, आणि तुम्हाला म्हणायचं आहे, 'आपण ते करुन दाखवू,' प्रत्येक मैदानावर तिरंग्याचा अभिमान, क्रीडा क्षेत्रात भारताची नवी ओळख, प्रत्येक खेळात नवीन विजेते, आपली नावं आणि नवीन विक्रम."
स्वप्नं एका दिवसात पूर्ण होत नाहीत : पदक विजेत्यांना संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, स्वप्नं एका दिवसात पूर्ण होत नाहीत; त्यासाठी अनेक वर्षांचा संयम आणि कठोर परिश्रम आवश्यक असतात. देशानं गेल्या 12 वर्षांपासून आपली क्रीडा संस्कृती विकसित करण्यासाठी संयमानं काम केलं आहे. पूर्वी पदकं खूप कमी मिळत असत आणि जरी मिळाली तरी, त्यातील बरीचशी अशा खेळांमध्ये होती ज्यात आपण सहभागी होत नव्हतो. ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धा होत्या आणि त्यातील निम्म्याहून अधिक खेळांमध्ये आपलं प्रतिनिधित्व नव्हतं. त्यामुळं, जर आपण त्या खेळांमध्ये सहभागी झालो नाही, तर आपल्याला पदकं कशी मिळणार? आम्ही या निराशावादी मानसिकतेवर मात करण्याचा निर्धार केला आणि आता विविध खेळांमध्ये सहभागी होऊन पदकं जिंकण्याच्या यशाच्या रुपात आम्हाला त्याचे परिणाम दिसत आहेत.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 India finished fourth in the medal tally at the Asian Games held in Aichi-Nagoya, Japan, winning 85 medals, including 21 gold, 27 silver, and 37 bronze. (Source: DD News)— ANI (@ANI) October 15, 2026
महिला आणि पुरुष हॉकी संघांकडून जर्सी प्रदान : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतलेल्या भारतीय पुरुष आणि महिला हॉकी संघांनी त्यांना जर्सी प्रदान केल्या. भारतीय महिला हॉकी संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदकाच्या सामन्यात चीनला 1-0 नं पराभूत करुन अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस इथं होणाऱ्या 2028 ऑलिम्पिक खेळांमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं. भारतीय पुरुष हॉकी संघानं सुवर्णपदकाच्या सामन्यात मलेशियाचा सामना करत 5-1 नं विजय मिळवला आणि 2028 ऑलिम्पिकसाठी पात्रता मिळवली.
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