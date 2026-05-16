पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं नेदरलँड्समध्ये क्रिकेटवर भाष्य; आर्यन दत्तपासून ते विक्रमजीतपर्यंत सर्वांची नावं घेत म्हणाले...
युरोपीय देशांच्या दौऱ्यावर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या दौऱ्याचा भाग म्हणून नेदरलँड्समध्ये दाखल झाले आहेत.
Published : May 16, 2026 at 5:12 PM IST
PM Narendra Modi In Netherlands : युरोपीय देशांच्या दौऱ्यावर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या दौऱ्याचा भाग म्हणून नेदरलँड्समध्ये दाखल झाले आहेत. या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी राजा विल्यम आणि राणी मॅक्झिमा यांची भेट घेणार आहेत. नेदरलँड्समधील ॲमस्टरडॅम इथं पंतप्रधान मोदींचं जोरदार स्वागत करण्यात आलं. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी हेग येथील भारतीय वंशाच्या नागरिकांची भेट घेतली आणि भारतीयांना संबोधित केले. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी क्रिकेटपासून ते ऑलिम्पिकच्या आयोजनापर्यंत विविध विषयांवर भाष्य केलं.
क्रीडा हा भारत-नेदरलँड्स संबंधांचा एक महत्त्वाचा पैलू : यावेळी बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, क्रीडा हा भारत-नेदरलँड्स संबंधांचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे, ज्यावर अनेकदा कमी चर्चा होते. ते म्हणाले की, दोन्ही देश क्रीडा क्षेत्रात दीर्घकाळापासून एकमेकांशी जोडलेले आहेत आणि ही भागीदारी सातत्यानं मजबूत होत आहे. क्रिकेटचं उदाहरण देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारतीय वंशाच्या खेळाडूंनी आणि भारतीय समुदायानं नेदरलँड्सच्या क्रिकेट संघासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे.
#WATCH | Netherlands: Prime Minister Narendra Modi says, " netherlands performed well in the t20 cricket world cup in india... just like indians have a contribution in netherlands cricket, the netherlands contribute to indian hockey. coach sjoerd marijne has played a significant… pic.twitter.com/ILEryZXFsG— ANI (@ANI) May 16, 2026
क्रिकेटसह हॉकीचाही केला उल्लेख : नेदरलँड्स क्रिकेट संघातील भारतीयांच्या भूमिकेवर बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, यावर्षी भारतात झालेल्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत नेदरलँड्स क्रिकेट संघानं उत्कृष्ट कामगिरी करत भारतीय संघासमोर कडवं आव्हान उभं केलं होतं. आर्यन दत्तसारख्या खेळाडूंचा उल्लेख करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जेव्हा भारतीय वंशाचे खेळाडू डच संघासाठी चांगली कामगिरी करतात, तेव्हा ती अभिमानाची बाब असते. पंतप्रधान मोदी पुढं म्हणाले की, ज्याप्रमाणे डच क्रिकेटमध्ये भारतीयांनी भूमिका बजावली आहे, त्याचप्रमाणे डच प्रशिक्षकांनी भारतीय हॉकी सुधारण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
हॉकी प्रशिक्षकाचं कौतुक : हॉकी प्रशिक्षक मारिन यांचं उदाहरण देताना पंतप्रधानांनी भारतीय महिला हॉकी संघाच्या दमदार कामगिरीतील प्रशिक्षक मारिन यांच्या भूमिकेचंही कौतुक केलं. ते म्हणाले की, यावर्षी नेदरलँड्स हॉकी विश्वचषक स्पर्धेचं आयोजन करत आहे. या स्पर्धेचा विजेता कोण ठरेल हे खेळ ठरवतील, परंतु भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यातील मैत्री निःसंशयपणे विजयी ठरेल.
ऑलिम्पिक खेळांचं आयोजन करण्याची इच्छा : ऑलिम्पिकच्या आयोजनावर बोलताना भारतीय समुदायाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारत मोठ्या आकांक्षांनी परिपूर्ण आहे आणि नजीकच्या भविष्यात ऑलिम्पिक खेळांचं आयोजन करण्याची इच्छा आहे, तसंच जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्याचं स्वप्नही पाहतो. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की भारतानं ऑलिम्पिक यजमानपदाची प्रक्रिया पुढं नेली आहे.
