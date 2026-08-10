CWG 2026 मधील पदक विजेत्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी साधला संवाद; म्हणाले, "आपल्या कामगिरीनं देशाला..."
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या भारतीय पदक विजेत्यांशी संवाद साधला.
Published : August 10, 2026 at 9:19 AM IST
नवी दिल्ली PM Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या भारतीय पदक विजेत्यांशी संवाद साधला. त्यांनी ग्लासगो येथील खेळांमधील त्यांच्या अनुभवांबद्दल विचारपूस केली आणि त्यांच्या कामगिरीची प्रशंसा केली. त्यांचं यश देशातील अनेक तरुण खेळाडूंना प्रेरणा देईल, असं ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी सोशल मीडियावर लिहिले, "7, लोक कल्याण मार्ग इथं 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील आपल्या प्रतिष्ठित पदक विजेत्यांशी संवाद साधताना मला आनंद झाला. मी खेळांमधील त्यांचे अनुभव जाणून घेतले. त्या प्रत्येकानं आपल्या अपवादात्मक कामगिरीनं देशाला अभिमान वाटेल अशी कामगिरी केली आहे. त्यांचं यश अनेक तरुणांना प्रेरणा देईल."
मर्यादित स्पर्धा असूनही भारतानं मिळवलं चौथं स्थान : ग्लासगोमध्ये भारतानं 13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 9 कांस्य पदकांसह एकूण 39 पदकं जिंकली. पदक तालिकेत भारतानं चौथं स्थान पटकावलं. मात्र, यावेळी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा कार्यक्रम लक्षणीयरीत्या मर्यादित होता आणि भारतासाठी मोठी पदक क्षमता असलेले कुस्ती, बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी आणि नेमबाजी यांसारखे खेळ त्यात समाविष्ट नव्हते. परिणामी, भारतानं 39 पदकांसह मिळवलेलं चौथं स्थान विशेष उल्लेखनीय होतं. भारतानं प्रामुख्यानं बॉक्सिंग, ज्युडो, ॲथलेटिक्स आणि पॅरा-ॲथलेटिक्समध्ये दमदार कामगिरी केली.
Delighted to host our outstanding medal winners from the Commonwealth Games 2026 at 7, Lok Kalyan Marg. Heard about their experiences from the Games.— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2026
Each one of them has made our nation proud through their exceptional performances. Their success will motivate many youngsters. pic.twitter.com/1zkYCKiV8r
बॉक्सिंगमध्ये भारताची प्रभावी कामगिरी : बॉक्सिंग हा भारताच्या सर्वात यशस्वी खेळांपैकी एक होता. भारतीय बॉक्सर्सनी सात सुवर्ण आणि तीन रौप्य पदकांसह एकूण 10 पदकं जिंकली. सुवर्णपदक विजेत्यांमध्ये प्रीती पवार (54 किलो), जस्मिन लंबोरिया (57 किलो), साक्षी चौधरी (51 किलो), प्रिया घंघास (60 किलो), अरुंधती चौधरी (70 किलो), सचिन सिवाच (60 किलो) आणि अंकुश पांघल (80 किलो) यांचा समावेश होता. रौप्यपदक विजेत्यांमध्ये जादुमणी सिंग (55 किलो), लव्हलिना बोरगोहेन (75 किलो) आणि नरिंदर बरवाल (90+ किलो) यांचा समावेश होता. भारतीय महिला बॉक्सर्ससाठी ही एक ऐतिहासिक कामगिरी होती. त्यांनी राष्ट्रकुल खेळांच्या एकाच आवृत्तीत सात सुवर्णपदकं जिंकून आपली आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी केली.
ज्युडोमध्येही भारतानं रचला इतिहास : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ज्युडोमध्ये भारतानं आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी केली. भारतानं ग्लासगो इथं 12 ज्युडो स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आणि दोन सुवर्ण, एक रौप्य आणि एक कांस्य पदकासह एकूण चार पदकं जिंकली. ही कामगिरी 2022 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेपेक्षा चांगली होती, जेव्हा भारतानं तीन पदकं जिंकली होती आणि एकही सुवर्णपदक जिंकलं नव्हतं. अस्मिता डे आणि हर्ष सिंग यांनी भारतासाठी ऐतिहासिक सुवर्णपदकं जिंकली. अस्मिता राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ज्युडोमध्ये सुवर्णपदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला ठरली, तर हर्ष सिंग या स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारा पहिला भारतीय पुरुष ठरला.
गुलवीर सिंगची ॲथलेटिक्समधील ऐतिहासिक कामगिरी : भारतानं ॲथलेटिक्समध्येही पाच रौप्य आणि पाच कांस्य पदकांसह एकूण 10 पदकं जिंकली. गुलवीर सिंगनं एकाच राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत दोन वैयक्तिक पदकं जिंकणारा पहिला भारतीय ट्रॅक अँड फील्ड खेळाडू बनून इतिहास रचला. त्यानं पुरुषांच्या 10,000 मीटरमध्ये रौप्य आणि 5,000 मीटरमध्ये कांस्यपदक जिंकलं. या मर्यादित स्पर्धांच्या आवृत्तीतील भारताची कामगिरी लक्षणीय होती, कारण कुस्ती, बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी आणि नेमबाजी यांसारख्या पारंपरिक पदक मिळवून देणाऱ्या खेळांच्या अनुपस्थितीमुळं भारताला पदक जिंकण्याच्या संधी तुलनेनं मर्यादित होत्या. असं असूनही, भारतीय खेळाडूंनी 39 पदकं जिंकून पदक तालिकेत चौथं स्थान पटकावलं आणि पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या कामगिरीचं कौतुक करत ती तरुण पिढीसाठी प्रेरणादायी असल्याचं म्हटलं.
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