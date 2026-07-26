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Mann Ki Baat: 'नारी शक्तीनं देशाला गौरव मिळवून दिला'; महिला क्रिकेट संघाचं कौतुक करत पंतप्रधान काय म्हणाले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्ध मिळवलेल्या ऐतिहासिक विजयाचा उल्लेख करत भारतीय महिला क्रिकेट संघावर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे.

Mann Ki Baat
महिला क्रिकेट संघाचं कौतुक करत पंतप्रधान काय म्हणाले? (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 4:50 PM IST

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Mann Ki Baat : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्ध मिळवलेल्या ऐतिहासिक विजयाचा उल्लेख करत भारतीय महिला क्रिकेट संघावर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. 'मन की बात'च्या 136 व्या भागात पंतप्रधान मोदींनी भारतीय संघाच्या विजयाला एक मोठी उपलब्धी म्हटलं आहे.

काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी : भारतीय संघाचं कौतुक करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "भारतीय महिला क्रिकेट संघानं लॉर्ड्सवर आपला पहिला कसोटी सामना जिंकला आहे. हा एक ऐतिहासिक विजय आहे. आमच्या संघानं हा सामना 270 धावांच्या मोठ्या फरकानं जिंकला. ही केवळ एक छोटी कामगिरी नव्हती; लॉर्ड्सच्या इतिहासातील हा पहिला महिला कसोटी सामना होता. 1983 मध्ये, भारतीय संघानं याच मैदानावर आपला पहिला क्रिकेट विश्वचषक जिंकला होता. आता, आपल्या नारी शक्तीनं इथं देशाला गौरव मिळवून दिला आहे."

सामन्यात काय झालं : लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या एकमेव कसोटी सामन्यात, भारतीय संघानं पहिल्या डावात 285 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, संपूर्ण इंग्लंड संघ 170 धावांवर सर्वबाद झाला. दुसऱ्या डावात, भारतानं सात गडी गमावून 341 धावा केल्यानंतर आपला डाव घोषित केला आणि इंग्लंडसमोर 457 धावांचं अशक्यप्राय लक्ष्य ठेवलं. प्रत्युत्तरात, इंग्लंडचा संघ 186 धावांवर सर्वबाद झाला. भारतासाठी, क्रांती गौंड लॉर्ड्सवर पाच बळी घेणारी पहिली महिला गोलंदाज ठरली, तर यास्तिका भाटिया या ऐतिहासिक मैदानावर शतक झळकावणारी जगातील पहिली फलंदाज ठरली. यास्तिकानं 113 धावांची दमदार खेळी केली.

पीव्ही सिंधूचंही केलं अभिनंदन : याशिवाय पंतप्रधानांनी पीव्ही सिंधूचंही जपान ओपन विजेतेपद जिंकल्याबद्दल अभिनंदन केलं. ते म्हणाले, "पीव्ही सिंधू जपान ओपन विजेतेपद जिंकणारी पहिली भारतीय ठरली आहे. देशाला तिच्या या कामगिरीचा अभिमान आहे." अंतिम सामन्यात अकाने यामागुचीला 21-17, 21-17 नं हरवून सिंधूनं हे विजेतेपद पटकावलं. दोन वर्षांनंतर सिंधूचं हे पहिले बीडब्ल्यूएफ विजेतेपद होते.

अनाहत सिंगचं सोशल मीडियावर अभिनंदन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक ज्युनियर स्क्वॅश चॅम्पियनशिप जिंकल्याबद्दल अनाहत सिंगचं सोशल मीडियावर पोस्ट करत अभिनंदन केलं. कॅनडामध्ये झालेल्या या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात अनाहतनं इजिप्तच्या द्वितीय मानांकित रुकाया सालेमला 11-3, 11-7, 11-9 असं हरवून सुवर्णपदक जिंकलं. अनाहतच्या या कामगिरीबद्दल पंतप्रधान मोदींनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, '2026 च्या जागतिक ज्युनियर स्क्वॅश चॅम्पियनशिपमधील एक ऐतिहासिक कामगिरी. सुवर्णपदक जिंकून जागतिक ज्युनियर चॅम्पियनशिपचे विजेतेपद पटकावणारी पहिली भारतीय स्क्वॅश खेळाडू ठरलेल्या अनाहत सिंगचा अभिमान वाटतो. या कामगिरीमुळं तरुणांमध्ये स्क्वॅशची लोकप्रियता आणखी वाढेल.'

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PM NARENDRA MODI

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