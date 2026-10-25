पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून पॅरा आशियाई खेळाडूंचं अभिनंदन! सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाले...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2026 च्या पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी आणि विक्रमी 114 पदकं मिळवल्याबद्दल भारतीय पॅरा-ॲथलीट्सचं अभिनंदन केलं.
Published : October 25, 2026 at 3:15 PM IST
नवी दिल्ली PM Narendra Modi Congratulated : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2026 च्या पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी आणि विक्रमी 114 पदकं मिळवल्याबद्दल भारतीय पॅरा-ॲथलीट्सचं अभिनंदन केलं. त्यांनी देशाच्या आतापर्यंतच्या सर्वोत्तम कामगिरीला राष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमान आणि आनंदाचा क्षण असल्याचं म्हटलं. भारतानं 2026 च्या पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील आपली मोहीम 30 सुवर्ण, 35 रौप्य आणि 49 कांस्य पदकांसह एकूण 114 पदकांसह पूर्ण केली. भारतीय पॅरा-ॲथलीट्सनी जागतिक विक्रम प्रस्थापित केले, अनेक ऐतिहासिक विजय मिळवले आणि अनेक स्पर्धांमध्ये पदकांवर वर्चस्व गाजवलं.
What an extraordinary achievement by our para-athletes at the just concluded Asian Para Games 2026! With a record 114 medals, this marks India’s best-ever performance at the Games. This is an occasion of immense pride and joy for the entire nation! I congratulate every member of our contingent for their exceptional determination. Each athlete has contributed to this historic achievement and inspired countless Indians with their accomplishments.— Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2026
काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी? : 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर करत पंतप्रधान मोदींनी खेळाडूंच्या दृढनिश्चयाची आणि ऐतिहासिक कामगिरीची प्रशंसा केली. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, "2026 च्या पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपल्या पॅरा-ॲथलीट्सनी मिळवलेलं हे खरोखरच एक मोठं यश आहे. विक्रमी 114 पदकांसह, ही या खेळांमधील भारताची आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी आहे. हा संपूर्ण राष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमान आणि आनंदाचा क्षण आहे. मी भारतीय पथकातील प्रत्येक सदस्याचं त्यांच्या कामगिरीबद्दल अभिनंदन करतो. प्रत्येक खेळाडूनं या ऐतिहासिक कामगिरीत योगदान दिलं आहे आणि आपल्या यशाने असंख्य भारतीयांना प्रेरणा दिली आहे.
भारतानं मोडले मागील सर्व विक्रम : यंदा भारतानं मागील स्पर्धेतील 108 पदकांचा टप्पा ओलांडला, ज्यात 27 सुवर्ण, 32 रौप्य आणि 49 कांस्य पदकांचा समावेश होता (मात्र, डोपिंगच्या प्रकरणामुळं तीन पदकं खेळाडूंकडून परत घेण्यात आली होती). आयची-नागोया येथील भारताची कामगिरी यावेळी अपेक्षेपेक्षा खूपच चांगली होती. विशेषतः हांगझू येथील मागील स्पर्धेच्या तुलनेत पथक खूपच लहान होतं. ज्यात 309 खेळाडूंच्या तुलनेत केवळ 168 पॅरा-ॲथलीट्सनं भारताचं प्रतिनिधित्व केलं होतं.
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