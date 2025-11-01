ETV Bharat / sports

PKL 2025: दिल्लीची दबंगाई, पुणेरी पलटणला हरवत दुसऱ्यांदा जिंकलं प्रो कबड्डी लीगचं जेतेपद; किती मिळालं बक्षीस?

प्रो कबड्डी लीगच्या 12व्या हंगामाचा अंतिम सामना पुणेरी पलटण आणि दबंग दिल्ली यांच्यात झाला. या रोमांचक सामन्यात दिल्ली संघानं बाजी मारली.

दिल्लीची दबंगाई, पुणेरी पलटणला हरवत दुसऱ्यांदा जिंकलं प्रो कबड्डी लीगचं जेतेपद (PKL)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025

नवी दिल्ली PKL 2025 Champion : जवळजवळ दोन महिन्यांच्या उत्साह आणि दमदार सामन्यांनंतर, प्रो कबड्डी लीग (PKL) च्या 12व्या हंगामाचा अंतिम सामना 31 ऑक्टोबर रोजी खेळवण्यात आला. दिल्लीच्या त्यागराज स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या या सामन्यात, दबंग दिल्लीनं पुणेरी पलटनचा 30-28 असा पराभव केला. दोन्ही संघांनी संपूर्ण हंगामात असाधारण कामगिरी केली आणि आता त्यांना इतिहास घडवण्याची संधी होती आणि यात दबंग दिल्ली विजयी झाली. चार वर्षांनंतर हे दबंग दिल्लीचं दुसरं पीकेएल जेतेपद आहे.

पहिल्या हाफमध्ये दोन्ही संघांची कामगिरी कशी? : दोन्ही संघांनी पहिल्या हाफची सुरुवात दमदार केली, परंतु दबंग दिल्लीनं पुणेरी पलटनवर लवकरच दबाव आणण्यात यश मिळवलं. पहिल्या हाफमध्ये संघानं 20 गुण मिळवले, तर पुणेरी पलटन 14 गुणांपर्यंत मर्यादित राहिले. दिल्लीच्या रेडर्सनी अर्ध्यामध्ये 13 रेड पॉइंट्स मिळवले, ज्यामध्ये नीरज नरवालचा संस्मरणीय सुपर रेडचा समावेश होता. मध्यंतराला स्कोअर 20-14 होता आणि दबंग दिल्ली मजबूत स्थितीत होती.

दुसऱ्या हाफमध्ये पुणेरी पलटणचं पुनरागमन : पुणेरी पलटणनं दुसऱ्या हाफमध्ये पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला. आदित्य शिंदेच्या सलग रेडनं 10 गुण मिळवले आणि काही काळ दिल्ली दबावाखाली असल्याचं दिसून आलं. मात्र दिल्लीचा कर्णधार आशु मलिकनं दबावाखाली आपला संयम राखला. दुसऱ्या हाफमध्ये संघानं 20 गुण मिळवले, तर पुणेरी संघ पुन्हा एकदा 14 गुणांपर्यंत मर्यादित राहिला. शेवटच्या मिनिटांमध्ये आशु मलिकचा करा किंवा मरण्याचा रेड निर्णायक ठरला, ज्यामुळं दिल्लीनं रोमांचक विजय नोंदवला.

विजेत्या संघाला किती मिळालं बक्षीस : प्रो कबड्डी लीग 2025 चं विजेतेपद जिंकणाऱ्या संघाला 3 कोटी रुपयांची बक्षीस रक्कम मिळाली. तर उपविजेत्या संघाला, पुणेरी पलटणला 1.8 कोटी रुपयांची बक्षीस रक्कम मिळाली. हे लक्षात घ्यावं की दबंग दिल्लीनं यापूर्वी 2011-22 मध्ये पटना पायरेट्सचा पराभव करुन पीकेएलचं विजेतेपद जिंकलं होतं, तर 2023-24 मध्ये अंतिम फेरीत हरियाणा स्टीलर्सचा पराभव करुन पुणेरी पलटणनं ट्रॉफी जिंकली होती. या हंगामात दोन्ही संघांनी लीग टप्प्यात प्रत्येकी 13 सामने जिंकण्यात यश मिळवलं. प्रत्येकी 26 गुणांसह, ते पॉइंट टेबलच्या पहिल्या दोनमध्ये राहिले आणि अखेर अंतिम फेरीत त्यांचं स्थान निश्चित झालं.

