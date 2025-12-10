मालिकेत 2-0 आघाडी मिळवून देणाऱ्या कर्णधाराला हटवलं; नव्या कॅप्टनसह तिसऱ्या कसोटीसाठी संघाची घोषणा
2025-26 च्या अॅशेस मालिकेतील तिसऱ्या कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियानं आपला संघ जाहीर केला आहे. अॅडलेड कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियानं कर्णधार पॅट कमिन्सचा संघात समावेश केला आहे.
Published : December 10, 2025 at 9:45 AM IST
अॅडेलेड AUS vs ENG 3rd Test : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या प्रतिष्ठित अॅशेस मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेतलेल्या ऑस्ट्रेलियाला एक महत्त्वाची बातमी मिळाली आहे. ऑस्ट्रेलियानं अधिकृतपणे अॅशेस संघात कर्णधार पॅट कमिन्सचा समावेश केला आहे आणि तो अॅडेलेडमधील तिसऱ्या कसोटीसाठी मैदानात परतण्याची अपेक्षा आहे. दुखापतीमुळं पहिल्या दोन कसोटी सामन्यांना मुकलेला कमिन्स आता पूर्ण तंदुरुस्तीच्या जवळ आहे. कमिन्स हा संघातील एकमेव नवीन खेळाडू आहे, तर वरिष्ठ फलंदाज उस्मान ख्वाजा यालाही 15 जणांच्या संघात कायम ठेवण्यात आलं आहे. ख्वाजा पाठीच्या दुखापतीतून सावरत आहे आणि तिसऱ्या कसोटीसाठीही तो परतण्याची अपेक्षा आहे.
What changes do you think Australia should make going into the third #Ashes Test in Adelaide?— cricket.com.au (@cricketcomau) December 10, 2025
More here: https://t.co/vlep9WVt1g pic.twitter.com/3dKJ0eNXpF
कमीन्सनं केला कसून सराव : कमीन्सनं कंबरेच्या ताणाच्या दुखापतीतून सावरत पर्थ आणि ब्रिस्बेनमध्ये संघासोबत नियमितपणे सराव केला. ऑस्ट्रेलियन निवडकर्ते पिंक बॉल कसोटीसाठी मर्यादित षटकांच्या संघात कमिन्सचा समावेश करण्याचा विचार करत होते, परंतु शेवटच्या क्षणी त्याला वगळण्यात आलं. त्यानंतर कमिन्सनं अॅलन बॉर्डर फील्डवर मॅच सिम्युलेशन सराव केला आणि अॅडेलेड कसोटीपूर्वी त्याची लय पूर्णपणे परत मिळवण्यासाठी अनेक स्पेल टाकले.
पाच महिन्यांनंतर कर्णधार कमिन्सचं पुनरागमन : ऑस्ट्रेलियाचे प्रशिक्षक अँड्र्यू मॅकडोनाल्ड म्हणाले, "आम्हाला वाटतं की पॅट शक्य तितका तयार आहे. तो आमच्या अपेक्षांपेक्षा पुढं होता आणि ब्रिस्बेन कसोटीबद्दल गंभीर चर्चा झाली. आता, आम्हाला खात्री आहे की तो अॅडलेडच्या आव्हानांसाठी पूर्णपणे तयार असेल. तो शारीरिक आणि कौशल्याच्या बाबतीत खेळण्यास तयार आहे. पुढच्या आठवड्यात काही अनपेक्षित घडलं नाही तर तुम्हाला तो टॉसवर दिसेल." कमिन्स शेवटच्या वेळी जुलैमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध जमैका कसोटीत खेळला होता, जिथं त्याला पाठीची दुखापत झाली होती. आता त्याच्या पुनरागमनामुळे गोलंदाजी संयोजनाबाबत निवडकर्त्यांसाठी एक मोठं आव्हान आहे.
फलंदाजी क्रमाबाबत संभ्रम : उस्मान ख्वाजाच्या संभाव्य पुनरागमनामुळं फलंदाजीच्या क्रमावर निर्णय घेणं देखील कठीण होईल. मॅकडोनाल्ड म्हणाले की ख्वाजानं ब्रिस्बेनमध्ये नेटमध्ये चांगली फलंदाजी केली आणि 38 वर्षीय सलामीवीर तिसऱ्या कसोटीसाठी तंदुरुस्त होण्याची अपेक्षा आहे. सर्वांचं लक्ष आता अॅडलेड कसोटीवर आहे, जिथं कर्णधार पॅट कमिन्सच्या पुनरागमनामुळं ऑस्ट्रेलिया २०२५ च्या अॅशेसमध्ये अजिंक्य आघाडी मिळवण्याचा प्रयत्न करेल.
Australia has named its squad for the third #Ashes Test in Adelaide: https://t.co/vlep9WVt1g pic.twitter.com/SyLgLlppPE— cricket.com.au (@cricketcomau) December 10, 2025
हेझलवूड आणि वूड बाहेर : 9 डिसेंबर रोजी, ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज जोश हेझलवूड दुखापतीमुळं उर्वरित अॅशेस मालिकेतून बाहेर पडला. दरम्यान, इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज मार्क वूड देखील गुडघ्याच्या दुखापतीमुळं मालिकेतून बाहेर पडला. परिणामी, अॅडलेडमधील तिसरी कसोटी दोन्ही संघांसाठी कठीण आव्हान असेल.
तिसऱ्या सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
ऑस्ट्रेलिया : पॅट कमिन्स (कर्णधार), स्कॉट बोलँड, अॅलेक्स केरी, ब्रेंडन डॉगेट, कॅमेरॉन ग्रीन, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नॅथन लायन, मायकेल नेसर, स्टीव्ह स्मिथ, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर.
इंग्लंड : बेन स्टोक्स (कर्णधार), हॅरी ब्रूक (उपकर्णधार), जोफ्रा आर्चर, गस अॅटकिन्सन, शोएब बशीर, जेकब बेथेल, ब्रायडन कार्स, झॅक क्रॉली, बेन डकेट, मॅथ्यू फिशर, विल जॅक्स, ऑली पोप, मॅथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (यष्टीरक्षक), जोश टंग.
