पॅट कमिन्सनं रचला इतिहास; कसोटी कर्णधारपद भूषवताना 'अशी' कामगिरी करणारा जगातील दुसरा खेळाडू
ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्सनं कर्णधार म्हणून कसोटी क्रिकेटमध्ये 150 किंवा त्याहून अधिक विकेट्स घेणारा जगातील दुसरा खेळाडू बनून इतिहास रचला.
Published : December 22, 2025 at 5:11 PM IST
अॅडलेड Pat Cummins : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या अॅशेस मालिकेतील तीन सामने जिंकून ऑस्ट्रेलियानं मालिका जिंकली आणि अॅशेस कायम ठेवली. 17 ते 21 डिसेंबर दरम्यान खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं इंग्लंडचा 82 धावांनी पराभव केला. या सामन्यात पॅट कमिन्सनं सहा विकेट्स घेतल्या आणि एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला.
Pat Cummins keeps climbing the legends ladder - surpassing the great Mitchell Johnson to become Australia 6th highest wicket-taker in Test cricket, with a majestic 315 wickets and counting.— Dream Comparison (@dreamcomparison) December 22, 2025
A modern great in the making!#PatCummins #MitchellJohnson #cricketlovers pic.twitter.com/KfEP0KVOko
150 विकेट घेणारा दुसरा गोलंदाज : तिसऱ्या कसोटीत सहा विकेट्स घेत पॅट कमिन्सनं ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार म्हणून 150 कसोटी विकेट्स गाठल्या. कर्णधारपदाच्या काळात 150 विकेट्स घेणारा तो जगातील दुसरा खेळाडू ठरला. पाकिस्तानी दिग्गज इम्रान खाननंतर किमान 150 कसोटी विकेट्स घेणारा तो जगातील दुसरा कर्णधार आहे.
इम्रान खानच्या नावावर आहे विक्रम : पॅट कमिन्सनं कर्णधार म्हणून ऑस्ट्रेलियासाठी खेळलेल्या 38 कसोटींमध्ये 151 विकेट्स घेतल्या आहेत. दुसरीकडे, इम्रान खाननं पाकिस्तानचा कर्णधार म्हणून 48 कसोटींमध्ये 187 विकेट्स घेऊन आपली कारकीर्द संपवली. एकूण 10 कर्णधारांनी कसोटीत 100 हून अधिक फलंदाजांना बाद केलं आहे, परंतु फक्त इम्रान खान आणि कमिन्स यांनी 150 हून अधिक विकेट्स घेतल्या आहेत. पॅट कमिन्सचा 150 वा बळी ऑली पोपच्या रुपात घेतला. त्यानं ऑली पोपला बाद करुन ही कामगिरी केली.
मिचेल जॉन्सनला टाकलं मागे : पोपला बाद केल्यानंतर कमिन्सनं जो रुटलाही बाद केलं. जो रुटला अॅलेक्स कॅरीनं झेलबाद केलं आणि पॅव्हेलियनमध्ये पाठवलं. पोपला बाद करुन पॅट कमिन्सनं मिचेल जॉन्सनला सर्वाधिक बळींमध्ये मागे टाकलं. कमिन्सनं आता कसोटीत एकूण 315 बळी घेतले आहेत, तर जॉन्सननं त्याच्या कारकिर्दीतील 72 सामन्यांमध्ये 313 बळी घेतले होते. पॅट कमिन्स ऑस्ट्रेलियासाठी सर्वाधिक बळी घेणारा सहावा गोलंदाज बनला आहे.
