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परवीन हुडाची दमदार कामगिरी! आशियाई क्रीडा स्पर्धेत 65 किलो वजनी गटात बॉक्सिंगचं सुवर्णपदक; भारताचं दुसरे सुवर्ण

आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये, भारतीय बॉक्सर परवीन हुडा हिनं महिलांच्या 65 किलो वजनी गटाच्या अंतिम फेरीत चायनीज तैपेईच्या चेन निएन-चिनचा पराभव करून सुवर्णपदक जिंकलंय.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2026 at 3:03 PM IST

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मुंबई: आयची-नागोया आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये महिलांच्या 65 किलो वजनी गटात भारतीय बॉक्सर परवीन हुडा हिनं उत्कृष्ट कामगिरी केलीय. अंतिम फेरीत तिनं चायनीज तैपेईच्या ऑलिम्पिक पदक विजेत्या चेन निएन-चिनचा पराभव केला आणि लोव्हलिना बोरगोहेनच्या विजयानंतर बॉक्सिंगमधील भारताचं दुसरं सुवर्णपदक जिंकलं. परवीनच्या या विजयानं भारतीय महिला बॉक्सिंगची ताकद पुन्हा एकदा अधोरेखित केलीय.

सविस्तर बातमी थोड्याच वेळात........

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TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026
PARVEEN HOODA WINS BOXING GOLD
PARVEEN HOODA
PARVEEN HOODA WON GOLD MEDAL

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