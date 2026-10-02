परवीन हुडाची दमदार कामगिरी! आशियाई क्रीडा स्पर्धेत 65 किलो वजनी गटात बॉक्सिंगचं सुवर्णपदक; भारताचं दुसरे सुवर्ण
आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये, भारतीय बॉक्सर परवीन हुडा हिनं महिलांच्या 65 किलो वजनी गटाच्या अंतिम फेरीत चायनीज तैपेईच्या चेन निएन-चिनचा पराभव करून सुवर्णपदक जिंकलंय.
Published : October 2, 2026 at 3:03 PM IST
मुंबई: आयची-नागोया आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये महिलांच्या 65 किलो वजनी गटात भारतीय बॉक्सर परवीन हुडा हिनं उत्कृष्ट कामगिरी केलीय. अंतिम फेरीत तिनं चायनीज तैपेईच्या ऑलिम्पिक पदक विजेत्या चेन निएन-चिनचा पराभव केला आणि लोव्हलिना बोरगोहेनच्या विजयानंतर बॉक्सिंगमधील भारताचं दुसरं सुवर्णपदक जिंकलं. परवीनच्या या विजयानं भारतीय महिला बॉक्सिंगची ताकद पुन्हा एकदा अधोरेखित केलीय.
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