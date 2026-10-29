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पार्थनं 17 धावांत घेतल्या 8 विकेट! प्रतिस्पर्ध्याचा 94 धावांत खुर्दा

सौराष्ट्रचा डावखुरा फिरकी गोलंदाज पार्थ भटनं केवळ 17 धावांत आठ बळी घेत, रणजी ट्रॉफीमधील सौराष्ट्रच्या सर्वोत्तम गोलंदाजी कामगिरीचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला.

Parth Bhut 8 Wickets
प्रतिनिधिक फोटो (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2026 at 3:49 PM IST

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राजकोट Parth Bhut 8 Wickets : सौराष्ट्रचा डावखुरा फिरकी गोलंदाज पार्थ भटनं आपल्या फिरकी गोलंदाजीनं अशी जादू केली की रणजी ट्रॉफीमध्ये आसामचे फलंदाज एकापाठोपाठ एक बाद झाले. पार्थनं केवळ 17 धावांत आठ बळी घेत, रणजी ट्रॉफीमधील सौराष्ट्रच्या सर्वोत्तम गोलंदाजी कामगिरीचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला. त्याच्या भेदक गोलंदाजीमुळं सौराष्ट्रन आसामवर एक डाव राखून विजय मिळवला आणि सात गुण मिळवले.

सर्वोत्तम गोलंदाजीचा विक्रम : गुरुवारी आसामविरुद्धच्या सौराष्ट्रच्या विजयात पार्थ भटनं उत्कृष्ट कामगिरी करत महत्त्वाची भूमिका बजावली. या डावखुऱ्या फिरकी गोलंदाजानं आपल्या शानदार गोलंदाजीनं विरोधी फलंदाजांना जास्त काळ खेळण्याची संधीच दिली नाही. त्याच्या गोलंदाजीनं आसामच्या फलंदाजीला पूर्णपणे उद्ध्वस्त केलं. या कामगिरीमुळं पार्थनं रणजी ट्रॉफीच्या एकाच डावातील सौराष्ट्रच्या सर्वोत्तम गोलंदाजीचा विक्रम प्रस्थापित केला.

सलग दुसऱ्या सामन्यात पाच बळी : 29 वर्षीय पार्थसाठी ही कामगिरी विशेष आहे, कारण त्यानं सलग दुसऱ्या सामन्यात पाच बळी घेतले आहेत. त्यानं कर्नाटकविरुद्धच्या मागील सामन्याच्या दुसऱ्या डावातही पाच बळी घेतले होते. सलग दोन सामन्यांमध्ये उत्कृष्ट गोलंदाजी करुन पार्थ भटनं आपला फॉर्म आणि क्षमता दाखवून दिली आहे. प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये पार्थ भटच्या कामगिरीत सातत्यानं सुधारणा होत आहे. आपल्या कारकिर्दीतील 25 सामन्यांमध्ये त्यानं नऊ वेळा एका डावात पाच किंवा त्याहून अधिक बळी घेतले आहेत. आसामविरुद्ध घेतलेले त्याचे आठ बळी हे त्याच्या सर्वात संस्मरणीय कामगिरींपैकी एक आहे.

जयदेव उनाडकटच्या एलिट पंक्तीत सामील : रणजी ट्रॉफीच्या एका डावात आठ बळी घेणारा पार्थ भट हा सौराष्ट्रचा दुसरा गोलंदाज ठरला आहे. यापूर्वीचा विक्रम संघाचा कर्णधार जयदेव उनाडकटच्या नावावर होता. जानेवारी 2023 मध्ये दिल्लीविरुद्ध उनाडकटनं 8/39 अशी कामगिरी केली होती. आता, पार्थ भटनं दिल्लीविरुद्ध 8/17 अशी कामगिरी करुन या यादीत आपलं नाव जोडलं आहे. त्याची आकडेवारी उनाडकटपेक्षाही चांगली आहे.

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TAGGED:

PARTH BHUT RECORDS
17 धावांत घेतल्या 8 विकेट
फिरकी गोलंदाज पार्थ भट
8 WICKETS FOR 17 RUNS AGAINST ASSAM
सौराष्ट्र विरुद्ध आसाम रणजी सामना

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