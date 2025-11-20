ETV Bharat / sports

प्रेरणादायी जलपरी...! गंभीर आजाराला तोंड देत रियानं जलतरणात जिंकले तीन 'गोल्ड मेडल'

कोल्हापुरातील पॅरा स्विमर रिया पाटीलनं 25व्या राष्ट्रीय पॅरा स्विमिंग स्पर्धेत केलेल्या अभूतपूर्व कामगिरीमुळं कोल्हापूरचा गौरव वाढवला आहे. तिनं या स्पर्धेत तीन गोल्ड मेडस जिंकले आहेत.

रिया पाटील (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 20, 2025 at 12:33 PM IST

कोल्हापूर Para Swimmer Riya Patil : कोल्हापुरातील पॅरा स्विमर रिया पाटीलनं 25व्या राष्ट्रीय पॅरा स्विमिंग स्पर्धेत केलेल्या अभूतपूर्व कामगिरीमुळं कोल्हापूरचा गौरव वाढवला आहे. 15 ते 18 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान या स्पर्धा हैदराबाद इथं पार पडल्या होत्या, ज्यात रियानं तीन जलतरण प्रकारात सुवर्णपदकं जिंकली आहेत. यामध्ये 100 मीटर फ्री स्टाईल, 50 मीटर फ्री स्टाईल आणि 50 मीटर बॅकस्ट्रोकच्या स्पर्धांचा समावेश आहे. कोल्हापुरची पॅरा स्विमर रिया पाटील सेलिब्रल पाल्सी या आजारानं ग्रस्त असूनही जलतरण क्षेत्रात राष्ट्रीय पातळीवर सुवर्णपदक जिंकणारी एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व ठरली आहे. सेरेब्रल पाल्सी सारख्या गंभीर शारीरिक आव्हानांना तोंड देत असूनही, रियानं आपल्या कठोर मेहनतीनं आणि अविरत प्रयत्नांनी जलतरणाच्या क्षेत्रात नवं कीर्तिमान स्थापित केलं आहे.

कशी पार पडली राष्ट्रीय स्पर्धा : हैदराबाद इथं पार पडलेल्या 25व्या पॅरा नॅशनल स्विमिंग चॅम्पियनशिपमध्ये कोल्हापूरच्या रिया पाटीलनं S-5 ज्युनिअर कॅटेगरीमध्ये पहिल्या दिवशी 100 मीटर फ्री स्टाईल आणि 50 मीटर बॅकस्ट्रोकमध्ये सुवर्णपदक प्राप्त करत कोल्हापूरचा मान उंचावला आहे. या स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी रियानं 100 मीटर फ्री स्टाईलमध्ये कमाल कामगिरी करुन प्रथम सुवर्ण पदक जिंकलं, यामध्ये तिनं पोहण्यासाठी केवळ 3.12 मिनिटं वेळ घेतला. त्यानंतर तिनं 50 मीटर बॅकस्ट्रोक मध्ये सलग दुसऱ्या सुवर्ण पदकाची कामगिरी करत आपलं जलतरण कौशल्य सिद्ध केलं. या प्रकारात तिनं केवळ 1.42 मिनिटं असा विक्रमी कमी वेळ घेतला. तसंच स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशीही तिनं आपल्या कामगिरीत सातत्य राखत 50 मीटर बॅकस्ट्रोकमध्ये सुवर्णपदक पटकावलं. या तिन्ही सुवर्णपदकांसोबतच रीयानं स्वतःचेच आधीचे राष्ट्रीय विक्रम मोडीत काढून 'ज्युनिअर प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट' हा सन्मानही पटकावला आहे. या स्पर्धेत देशभरातील जवळपास 500 हून अधिक स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता, पण रियाच्या अभिमानास्पद प्रदर्शनामुळं कोल्हापूरसह महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.

आजवर जिंकली अनेक सुवर्णपदकं : सचिन पाटील (मूळ गाव बीदरभावी, ता. खानापूर जि. बेळगाव) हे रिया पाटील हिचे वडील आहेत. आर्किटेक्चरच्या शिक्षणाच्या निमित्तानं ते कोल्हापुरात आले. सध्या ते कोल्हापुरातील सम्राट नगर परिसरात स्थायिक झाले आहेत. त्यांच्या पत्नी रोहिणी पाटील यादेखील पेशानं आर्किटेक्ट आहेत. 2008 साली रियाचा जन्म झाला आणि साधारण वर्षभरात आपल्या मुलीला सेरेब्रल पाल्सी आजार असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. मात्र खचून न जाता आणि नियतीला दोष न देता सचिन आणि रोहिणी यांनी आपलं सर्वस्व रियाच्या भविष्यासाठी दिलं. रियाला एक मोठी बहीण असून ती देखील एक यशस्वी टेनिसपटू आहे. कोल्हापुरातील विद्यापीठ हायस्कूल या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या रियाला शिक्षकांकडून देखील पूर्णपणे सहकार्य असतं. एकूणच घरातील आनंदी वातावरण आणि प्रोत्साहन देणाऱ्या मित्रपरिवारामुळं रियानं आजवर अनेक स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदकं मिळवली आहेत.

रिया पाटील (ETV Bharat Reporter)

इतर दिव्यांगांसाठी रिया आदर्श : सेरेब्रल पाल्सी हा एक न्यूरोलॉजिकल आजार असून, यामुळं शरीरातील हालचालींवर परिणाम होतो. अशा आजाराशी सामना करणाऱ्या रियासारख्या खेळाडूंसाठी नियमित व्यायाम आणि सुव्यवस्थित प्रशिक्षण अत्यंत महत्त्वाचं असतं. रियानं या सर्व अडचणींवर मात करत आपलं ध्येय साध्य केलं आहे, जे इतर दिव्यांगांसाठी एक आदर्श ठरतं. "तिच्या दृढनिश्चयी वृत्तीनं दाखवलं आहे की, शारीरिक मर्यादा आपली स्वप्नं पाहण्यास आणि त्यांना अंमलात आणण्यास अडथळा ठरु शकत नाहीत", असं तिचे प्रशिक्षक अमर पाटील म्हणाले. तसंच "सुरुवातीला पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा रिया आमच्याकडे आली होती, तेव्हा आम्ही तिचा खुल्या मैदानात व्यायाम करवून घेत होतो. आता व्यायामशाळेत सामान्य मुलांपेक्षाही चांगल्या पद्धतीनं रिया व्यायाम करते. परिणमी आता तिची ताकद वाढल्यामुळं स्पर्धेत ती चांगल्या पद्धतीनं कामगिरी करु शकत आहे", असं रियाचे शारीरिक प्रशिक्षक काशीनाथ भिसे यांनी सांगितलं आहे.


रियाचे पालक असल्याचा अभिमान : रिया पाटीलचं यश केवळ एक खेळाडू म्हणून नाही तर एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व म्हणूनही महत्त्वाचं आहे. तिचं धैर्य, कष्ट आणि चिकाटी समाजातील इतरांनाही सकारात्मकतेचा संदेश देतात. कोल्हापूर इथं अनेक युवकांनी तिच्याकडून प्रेरणा घेऊन आपल्या आव्हानांवर मात करण्याचा निर्धार केला आहे. तिच्या या कामगिरीमुळं सर्वच स्तरातून तिच्यावर मोठ्या प्रमाणावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. त्यामुळं आम्हाला देखील तिचे पालक असल्याचा अभिमान वाटतो, असं मत रियाचे वडील सचिन पाटील आणि आई रोहिणी पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे. दरम्यान आगामी काळात रिया पाटील राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी यशस्वी होईल, अशी निश्चितपणे अपेक्षा आहे. मात्र तिच्या संघर्षकथेनं आणि यशानं अनेकांच्या आयुष्यात नवा प्रकाश पडला असून कोल्हापुरचं नाव पुन्हा एकदा रोशन झालं आहे.

