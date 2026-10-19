पॅरा आशियाई गेम्स: तिरंदाज शीतल देवीकडून विश्वविक्रमाची बरोबरी! स्पर्धेत नवीन विक्रमही केला प्रस्थापित
भारताची स्टार पॅरा तिरंदाज शीतल देवीनं पुन्हा एकदा शानदार कामगिरी केली आहे. तिनं 720 पैकी 704 गुण मिळवून विश्वविक्रमाची बरोबरी केली.
Published : October 19, 2026 at 9:33 AM IST
आयची-नागोया (जपान) Para Archer Sheetal Devi : भारताची स्टार पॅरा तिरंदाज शीतल देवीनं पुन्हा एकदा शानदार कामगिरी केली आहे. तिनं 720 पैकी 704 गुण मिळवून विश्वविक्रमाची बरोबरी केली आणि एक नवीन आशियाई विक्रमही प्रस्थापित केला. आशियाई पॅरा गेम्समध्ये इतिहास रचत, शीतल देवीनं पात्रता फेरीत शानदार कामगिरी केली, विश्वविक्रमाची बरोबरी केली आणि पुढील फेरीत प्रवेश केला.
आशियाई विक्रम प्रस्थापित : शीतल देवीनं पॅरा कंपाऊंड महिला रँकिंग फेरीत शानदार कामगिरी केली. तिनं 704 (32 एक्स आणि 25 10's) गुणांसह प्रथम स्थान पटकावलं, एक नवीन आशियाई विक्रम, एक नवीन आशियाई गेम्स विक्रम प्रस्थापित केला आणि विश्वविक्रमाची बरोबरी केली. शीतलनं 32 बाण अचूकपणे मारले आणि इतर 25 बाणांमध्ये पूर्ण 10 गुण मिळवले. तिनं एकूण 57 बाणांमध्ये पूर्ण गुण मिळवले.
A historic start to the day! Our para archers have set the stage on fire at the Asian Para Games 2026: Sheetal Devi (TOPS Athlete) delivered a phenomenal performance in the Para Compound Women Ranking Round, finishing 1st with a massive score of 704 (32 X’s and 25 10’s) to set a new Asian Record, Games Record, and equal the World Record. Payal Nag (Debutant) showcased great composure, finishing 5th (tied) in the ranking round with a score of 675 (12 X’s, 20 10’s). Team India consisting of Sheetal Devi (TOPS Athlete) and Debutant Payal Nag also finished 1st in the Para Compound Women Doubles Ranking Round with a combined score of 1379 (Sheetal: 704 & Payal: 675). They will now step onto the field for the Para Compound Women Doubles Quarterfinals on 20th October at 11:15 AM IST onwards. Let's keep the momentum going and cheer them on! #AsianParaGames2026 #ParaArchery #TeamIndia #Cheer4Bharat— SAI Media (@Media_SAI) October 19, 2026
पायल नागची पदार्पणातच उत्कृष्ट कामगिरी : पायल नागनं तिच्या पहिल्या आशियाई गेम्समध्ये शानदार कामगिरी केली. तिनं 675 गुण मिळवले, ज्यात 12 एक्स आणि 20 10's गुणांचा समावेश होता. या प्रभावी गुणांमुळं तिला रँकिंग राऊंडमध्ये पाचव्या स्थानासाठी बरोबरी साधता आली. शीतल देवी आणि पदार्पण करणारी पायल नाग यांचा समावेश असलेल्या भारतीय संघानंही पॅरा कंपाऊंड महिला दुहेरीच्या रँकिंग राऊंडमध्ये एकूण 1379 गुणांसह (शीतल: 704 आणि पायल: 675) प्रथम क्रमांक पटकावला. आता त्या 20 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11:15 वाजता सुरु होणाऱ्या पॅरा कंपाऊंड महिला दुहेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीसाठी मैदानात उतरतील.
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