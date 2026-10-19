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पॅरा आशियाई गेम्स: तिरंदाज शीतल देवीकडून विश्वविक्रमाची बरोबरी! स्पर्धेत नवीन विक्रमही केला प्रस्थापित

भारताची स्टार पॅरा तिरंदाज शीतल देवीनं पुन्हा एकदा शानदार कामगिरी केली आहे. तिनं 720 पैकी 704 गुण मिळवून विश्वविक्रमाची बरोबरी केली.

Para Archer Sheetal Devi
तिरंदाज शीतल देवीकडून विश्वविक्रमाची बरोबरी (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2026 at 9:33 AM IST

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आयची-नागोया (जपान) Para Archer Sheetal Devi : भारताची स्टार पॅरा तिरंदाज शीतल देवीनं पुन्हा एकदा शानदार कामगिरी केली आहे. तिनं 720 पैकी 704 गुण मिळवून विश्वविक्रमाची बरोबरी केली आणि एक नवीन आशियाई विक्रमही प्रस्थापित केला. आशियाई पॅरा गेम्समध्ये इतिहास रचत, शीतल देवीनं पात्रता फेरीत शानदार कामगिरी केली, विश्वविक्रमाची बरोबरी केली आणि पुढील फेरीत प्रवेश केला.

आशियाई विक्रम प्रस्थापित : शीतल देवीनं पॅरा कंपाऊंड महिला रँकिंग फेरीत शानदार कामगिरी केली. तिनं 704 (32 एक्स आणि 25 10's) गुणांसह प्रथम स्थान पटकावलं, एक नवीन आशियाई विक्रम, एक नवीन आशियाई गेम्स विक्रम प्रस्थापित केला आणि विश्वविक्रमाची बरोबरी केली. शीतलनं 32 बाण अचूकपणे मारले आणि इतर 25 बाणांमध्ये पूर्ण 10 गुण मिळवले. तिनं एकूण 57 बाणांमध्ये पूर्ण गुण मिळवले.

पायल नागची पदार्पणातच उत्कृष्ट कामगिरी : पायल नागनं तिच्या पहिल्या आशियाई गेम्समध्ये शानदार कामगिरी केली. तिनं 675 गुण मिळवले, ज्यात 12 एक्स आणि 20 10's गुणांचा समावेश होता. या प्रभावी गुणांमुळं तिला रँकिंग राऊंडमध्ये पाचव्या स्थानासाठी बरोबरी साधता आली. शीतल देवी आणि पदार्पण करणारी पायल नाग यांचा समावेश असलेल्या भारतीय संघानंही पॅरा कंपाऊंड महिला दुहेरीच्या रँकिंग राऊंडमध्ये एकूण 1379 गुणांसह (शीतल: 704 आणि पायल: 675) प्रथम क्रमांक पटकावला. आता त्या 20 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11:15 वाजता सुरु होणाऱ्या पॅरा कंपाऊंड महिला दुहेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीसाठी मैदानात उतरतील.

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TAGGED:

SHEETAL DEVI EQUALS WORLD RECORD
शीतल देवीकडून विश्वविक्रमाची बरोबरी
पॅरा आशियाई गेम्स 2026
पॅरा कंपाऊंड महिला रँकिंग
PARA ASIAN GAMES 2026

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