आजपासून पॅरा आशियाई खेळांना सुरुवात! 168 खेळाडूंसह भारत होणार सहभागी; मागील पदकांचा विक्रम तुटणार?
आजपासून सुरु होणाऱ्या पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारत आपल्या मागील कामगिरीला मागे टाकण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र, यावेळी भारतीय पथकाची संख्या लक्षणीयरीत्या लहान आहे.
Published : October 18, 2026 at 12:47 PM IST
आयची-नागोया (जपान) Para Asian Games 2026 : आजपासून सुरु होणाऱ्या पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारत आपल्या मागील कामगिरीला मागे टाकण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र, यावेळी भारतीय पथकाची संख्या लक्षणीयरीत्या लहान आहे. शिवाय, पॅरा-शूटिंग आणि पॅरा-सायकलिंगमधील निवड प्रक्रियेभोवतीच्या वादांनीही खेळांपूर्वीच्या वातावरणावर परिणाम केला आहे. त्यामुळं, भारताच्या 2023 मधील 111 पदकांच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करणं हे एक मोठं आव्हान असेल. 2023 मध्ये चीनमधील हांगझू इथं झालेल्या मागील पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतानं 29 सुवर्ण, 31 रौप्य आणि 51 कांस्य पदकांसह एकूण 111 पदकं जिंकली होती. ही या खेळांमधील भारताची आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी होती. यावेळी, भारतीय खेळाडू हा विक्रम सुधारण्याचा प्रयत्न करतील.
भारतीय पथकाची संख्या 303 वरुन 168 पर्यंत कमी : भारतानं आयची-नागोया खेळांसाठी 11 खेळांमधील 168 खेळाडूंचं पथक पाठवलं आहे, तर हांगझूमध्ये 303 खेळाडू होते. सहभागाचा कोटा कडक केल्यामुळं आणि क्रीडा कार्यक्रमात बदल केल्यामुळं भारतीय पथकाची संख्या कमी झाली आहे. खेळाडूंच्या संख्येत झालेल्या या घटीचा परिणाम एकूण पदकसंख्येवर होऊ शकतो. भारताचं यश मोठ्या प्रमाणावर अनुभवी पदक विजेत्यांच्या कामगिरीवर आणि नवीन खेळाडूंच्या खंडीय स्तरावर आपली छाप पाडण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. अधिकृत उद्घाटन समारंभापूर्वीच, भारतीय खेळाडूंनी पॅरा-बॅडमिंटन, पॅरा-टेबल टेनिस, बोशिया आणि ब्लाइंड फुटबॉलमध्ये आपल्या मोहिमा सुरु केल्या आहेत.
Get ready for the thrill at #APG2026! Watch the Opening Ceremony LIVE on DD Sports, live stream on Prasar Bharati Sports YouTube & Waves OTT from 2:30 PM IST onwards. Let's #Cheer4Bharat! Link👇🏻 https://t.co/C5YJvIIqo8 @Media_SAI @PCI_IN_Official @IndiaSports— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 18, 2026
पॅरा-ॲथलेटिक्सकडून सर्वाधिक अपेक्षा : हांगझू पॅरा-एशियन गेम्समध्ये भारतानं पॅरा-ॲथलेटिक्समध्ये 18 सुवर्ण पदकांसह एकूण 55 पदकं जिंकली होती. यावेळीही, भारतीय पथकासाठी ॲथलेटिक्स पदकांचा एक प्रमुख स्रोत ठरु शकतो. मात्र, या स्पर्धेतील भारतीय खेळाडूंची संख्या 123 वरुन 62 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. पॅरालिम्पिक चॅम्पियन आणि विश्वविक्रम धारक भालाफेकपटू सुमित अंतिल सुवर्णपदक जिंकेल अशी अपेक्षा आहे. उंच उडीमध्ये निशाद कुमार, धावण्याच्या शर्यतीत प्रीती पाल आणि गदाफेकीमध्ये धरमबीर सिंग यांच्यामुळं भारताच्या आव्हानाला बळ मिळेल.
Official representatives from the Indian Embassy in Japan, the Deputy Chief Of Mission (DCM) met and interacted with the Indian para-athletes in Nagoya ahead of the Asian Para Games 2026, extending best wishes to the entire contingent. Here are some highlights of the Indian team proudly holding the Tricolor alongside our embassy diplomats as they prepare to make the nation proud on the grand stage! #AichiNagoya2026 #AsianParaGames #TeamIndia #Cheer4Bharat— SAI Media (@Media_SAI) October 18, 2026
तिरंदाजी, बॅडमिंटन आणि नेमबाजीवरही असेल लक्ष : तिरंदाजीमध्ये तिरंदाज शीतल देवी आणि पायल नाग यांच्याकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. पॅरालिम्पिक रिकर्व्ह चॅम्पियन हरविंदर सिंग आणि विश्वविजेता तोमन कुमार हे देखील पदकाच्या दावेदारांमध्ये आहेत. पॅरा-बॅडमिंटनमध्ये, अनेकवेळा चॅम्पियन राहिलेले प्रमोद भगत आणि सुहास एलवाय हे भारताच्या आशांमध्ये मोठं योगदान देतील. नेमबाजीमध्ये, पॅरालिम्पिक चॅम्पियन अवनी लेखरा भारताच्या आव्हानाचं नेतृत्व करेल. पॅरा-टेबल टेनिसमध्ये, टोकियो पॅरालिम्पिक रौप्यपदक विजेती भावना पटेलकडूनही पदक जिंकण्याची अपेक्षा आहे.
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