ETV Bharat / sports

आजपासून पॅरा आशियाई खेळांना सुरुवात! 168 खेळाडूंसह भारत होणार सहभागी; मागील पदकांचा विक्रम तुटणार?

आजपासून सुरु होणाऱ्या पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारत आपल्या मागील कामगिरीला मागे टाकण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र, यावेळी भारतीय पथकाची संख्या लक्षणीयरीत्या लहान आहे.

Para Asian Games 2026
आजपासून पॅरा आशियाई खेळांना सुरुवात! (AFP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 18, 2026 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आयची-नागोया (जपान) Para Asian Games 2026 : आजपासून सुरु होणाऱ्या पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारत आपल्या मागील कामगिरीला मागे टाकण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र, यावेळी भारतीय पथकाची संख्या लक्षणीयरीत्या लहान आहे. शिवाय, पॅरा-शूटिंग आणि पॅरा-सायकलिंगमधील निवड प्रक्रियेभोवतीच्या वादांनीही खेळांपूर्वीच्या वातावरणावर परिणाम केला आहे. त्यामुळं, भारताच्या 2023 मधील 111 पदकांच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करणं हे एक मोठं आव्हान असेल. 2023 मध्ये चीनमधील हांगझू इथं झालेल्या मागील पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतानं 29 सुवर्ण, 31 रौप्य आणि 51 कांस्य पदकांसह एकूण 111 पदकं जिंकली होती. ही या खेळांमधील भारताची आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी होती. यावेळी, भारतीय खेळाडू हा विक्रम सुधारण्याचा प्रयत्न करतील.

भारतीय पथकाची संख्या 303 वरुन 168 पर्यंत कमी : भारतानं आयची-नागोया खेळांसाठी 11 खेळांमधील 168 खेळाडूंचं पथक पाठवलं आहे, तर हांगझूमध्ये 303 खेळाडू होते. सहभागाचा कोटा कडक केल्यामुळं आणि क्रीडा कार्यक्रमात बदल केल्यामुळं भारतीय पथकाची संख्या कमी झाली आहे. खेळाडूंच्या संख्येत झालेल्या या घटीचा परिणाम एकूण पदकसंख्येवर होऊ शकतो. भारताचं यश मोठ्या प्रमाणावर अनुभवी पदक विजेत्यांच्या कामगिरीवर आणि नवीन खेळाडूंच्या खंडीय स्तरावर आपली छाप पाडण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. अधिकृत उद्घाटन समारंभापूर्वीच, भारतीय खेळाडूंनी पॅरा-बॅडमिंटन, पॅरा-टेबल टेनिस, बोशिया आणि ब्लाइंड फुटबॉलमध्ये आपल्या मोहिमा सुरु केल्या आहेत.

पॅरा-ॲथलेटिक्सकडून सर्वाधिक अपेक्षा : हांगझू पॅरा-एशियन गेम्समध्ये भारतानं पॅरा-ॲथलेटिक्समध्ये 18 सुवर्ण पदकांसह एकूण 55 पदकं जिंकली होती. यावेळीही, भारतीय पथकासाठी ॲथलेटिक्स पदकांचा एक प्रमुख स्रोत ठरु शकतो. मात्र, या स्पर्धेतील भारतीय खेळाडूंची संख्या 123 वरुन 62 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. पॅरालिम्पिक चॅम्पियन आणि विश्वविक्रम धारक भालाफेकपटू सुमित अंतिल सुवर्णपदक जिंकेल अशी अपेक्षा आहे. उंच उडीमध्ये निशाद कुमार, धावण्याच्या शर्यतीत प्रीती पाल आणि गदाफेकीमध्ये धरमबीर सिंग यांच्यामुळं भारताच्या आव्हानाला बळ मिळेल.

तिरंदाजी, बॅडमिंटन आणि नेमबाजीवरही असेल लक्ष : तिरंदाजीमध्ये तिरंदाज शीतल देवी आणि पायल नाग यांच्याकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. पॅरालिम्पिक रिकर्व्ह चॅम्पियन हरविंदर सिंग आणि विश्वविजेता तोमन कुमार हे देखील पदकाच्या दावेदारांमध्ये आहेत. पॅरा-बॅडमिंटनमध्ये, अनेकवेळा चॅम्पियन राहिलेले प्रमोद भगत आणि सुहास एलवाय हे भारताच्या आशांमध्ये मोठं योगदान देतील. नेमबाजीमध्ये, पॅरालिम्पिक चॅम्पियन अवनी लेखरा भारताच्या आव्हानाचं नेतृत्व करेल. पॅरा-टेबल टेनिसमध्ये, टोकियो पॅरालिम्पिक रौप्यपदक विजेती भावना पटेलकडूनही पदक जिंकण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा :

  1. दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया दुसरी कसोटी: घरच्या मैदानावर प्रतिष्ठा राखण्याचं यजमानांसमोर आव्हान
  2. IPL 2027 च्या लिलावाची तारीख ठरली! भारतात 'या' ठिकणी लागणार खेळाडूंवर बोली
  3. टीम इंडियानं बनवला वेगवान फिफ्टीचा रेकॉर्ड! बंगळूरुत पावसासह षटकार-चौकारही बरसले

TAGGED:

PARA ASIAN GAMES 2026 TODAY
आजपासून पॅरा आशियाई खेळांना सुरुवात
168 खेळाडूंसह भारत सहभागी
पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धा
PARA ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.