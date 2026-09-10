शीतल देवीचा 'गोल्डन' निशाणा! वर्ल्ड आर्चरी पॅरा सिरीजमध्ये भारताची दमदार कामगिरी
विद्यमान विश्वविजेती शीतल देवीनं पॅरा कंपाऊंड महिला वैयक्तिक स्पर्धेत रोमांचक शूट-ऑफमध्ये उल्लेखनीय संयम दाखवत सुवर्णपदक जिंकलं.
Published : September 10, 2026 at 10:33 AM IST
अहमदाबाद World Archery Para Series : विद्यमान विश्वविजेती शीतल देवीनं पॅरा कंपाऊंड महिला वैयक्तिक स्पर्धेत रोमांचक शूट-ऑफमध्ये उल्लेखनीय संयम दाखवत सुवर्णपदक जिंकलं. तिच्या नेतृत्वाखाली, भारतानं बुधवारी वर्ल्ड आर्चरी पॅरा सिरीज स्टेज 3 चा समारोप दिमाखदारपणे केला आणि अंतिम दिवशी दोन सुवर्ण व चार कांस्य पदकांसह एकूण सहा पदकं जिंकली.
SHEETAL DEVI IS THE CHAMPION OF WORLD PARA ARCHERY SERIES 2026! 🥇— The Khel India (@TheKhelIndia) September 9, 2026
- Defeated Kazakhstan's Aizada Seidan in the thrilling final by 10-9 in a shoot-off.
WELL DONE CHAMP! 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/QRdIH2iC9z
कझाकस्तानच्या आयझादावर केली मात : जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या शीतलचा सामना कझाकस्तानच्या आयझादा सेदानशी एका अटीतटीच्या लढतीत झाला. दोन्ही तिरंदाजांनी त्यांच्या पहिल्या फेऱ्यांमध्ये अचूक 30 गुण मिळवले आणि दुसऱ्या फेरीनंतर गुणसंख्या 59-59 अशी बरोबरीत होती. तिसऱ्या फेरीत, आयझादानं 28 आणि शीतलनं 27 गुण मिळवलं, ज्यामुळं आयझादाला एका गुणाची आघाडी मिळाली. चौथी फेरी 29-29 अशी बरोबरीत संपली, ज्यामुळं अंतिम फेरीत प्रवेश करताना भारतीय जोडी एका गुणानं मागे होती. दबावाखाली शीतलनं उत्कृष्ट कामगिरी करत 29 गुण मिळवले, तर आयझादानं 28 गुण मिळवले. यामुळं गुणसंख्या 144-144 अशी बरोबरीत आली आणि सामना शूट-ऑफमध्ये गेला. अखेरीस, भारतीय तिरंदाजांनी एक रोमांचक विजय मिळवला. सुवर्णपदक पणाला लागलेलं असताना, शीतलनं अचूक 10 गुण मिळवले, तर आयझादाला केवळ 9 गुण मिळवता आले.
कंपाउंड मिश्र सांघिक प्रकारात कांस्यपदक : यापूर्वी, शीतलनं तोमन कुमारसोबत कंपाऊंड मिश्र सांघिक प्रकारात कांस्यपदक जिंकलं होतं आणि या सुवर्णपदकासह त्यांनी या स्पर्धेत दोन पदकं मिळवली. कांस्यपदकाच्या सामन्यात शीतल आणि तोमननं इराकच्या सारा अल हमीद आणि अब्बास काधिम यांचा 157-145 असा पराभव केला. या भारतीय जोडीनं पहिल्या तीन फेऱ्यांमध्ये प्रत्येकी 39 आणि अंतिम फेरीत अचूक 40 गुण मिळवले, चार फेऱ्यांमध्ये केवळ तीन गुण गमावले.
SHE SHOT. SHE WON. SHE MADE HISTORY.— MyGovIndia (@mygovindia) September 9, 2026
Sheetal Devi has been crowned the 2026 World Para Archery Series champion. After a fiercely contested final against Kazakhstan’s Aizada Seidan, Sheetal held her nerve in the shoot-off to clinch a 10–9 victory.#WorldParaArcherySeries… pic.twitter.com/OhC3pv8Fj3
हरविंदर आणि भावना यांची प्रभावी कामगिरी : पॅरालिम्पिक चॅम्पियन हरविंदर सिंगनंही भारताच्या प्रभावी कामगिरीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानं भावनासोबत जोडी करुन पॅरा रिकर्व्ह मिश्र सांघिक स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं. या भारतीय जोडीनं अंतिम सामन्यात चीनच्या लियांग किउरोंग आणि जिया लेई यांच्यावर वर्चस्व गाजवत 6-0 असा दणदणीत विजय मिळवला. हरविंदर आणि भावना यांनी पहिला सेट 35-31 आणि दुसरा 36-33 असा जिंकून निर्भेळ विजय मिळवला. तिसरा सेट 34-32 असा संपला.
त्यानंतर, भावनानं पॅरा रिकर्व्ह महिला स्पर्धेत कांस्यपदकाच्या लढतीत आपलीच देशबांधव राजश्री राठोरला 6-0 नं हरवून आणखी एक पदक जिंकलं. भारतानं पॅरा कंपाऊंड महिला वैयक्तिक स्पर्धेतही कांस्यपदक जिंकलं, जिथं सरितानं चीनच्या वांग हुईटिंगला 141-140 नं हरवलं. तोम्मन कुमारनं पॅरा कंपाऊंड पुरुष वैयक्तिक स्पर्धेत इराकी अब्बास काधिमला 143-138 नं पराभूत करुन आणखी एक कांस्य पदक जिंकलं. स्पर्धेतील हे त्याचं दुसरं पदक होतं.
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