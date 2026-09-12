ETV Bharat / sports

कसोटीत टी-20 स्टाईल बॅटिंग! पाकिस्तानी खेळाडूनं 9 षटकार मारत केली विश्वविक्रमाची बरोबरी

पाकिस्तानने इंग्लंडविरुद्धच्या एजबॅस्टन कसोटीसाठी आपल्या संघात वेगवान गोलंदाज रझाउल्लाहचा समावेश केला. त्यानं फलंदाजीत 63 चेंडूंमध्ये शानदार 81 धावा केल्या.

Razaullah Equaled World Record
रझाउल्ला (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 8:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बर्मिंघम Razaullah Equaled World Record : एजबॅस्टन इथं इंग्लंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील तिसऱ्या कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा पाकिस्तानी संघ आपल्या दुसऱ्या डावात 449 धावांवर सर्वबाद झाला होता. यामुळं, यजमान इंग्लंडला आता विजयासाठी चौथ्या डावात 130 धावांचं लक्ष्य गाठणं आवश्यक आहे. या तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये पाकिस्तानी संघाची फलंदाजीची कामगिरी खराब झाली होती. मात्र, तिसऱ्या कसोटीत, वेगवान गोलंदाज रझाउल्लाह खानच्या पदार्पणामुळं पाकिस्तानी संघानं आपल्या दुसऱ्या डावात अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली. रझाउल्लाहनं फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये अशी चमकदार कामगिरी केली की त्यानं एका विश्वविक्रमाची बरोबरी केली.

रझाउल्लाहनं पदार्पणाच्या कसोटीच्या एका डावात मारले 9 षटकार : एजबॅस्टन इथं पाकिस्तानी संघ आपल्या पहिल्या डावात 133 धावांवर सर्वबाद झाला. प्रत्युत्तरात, इंग्लंडनं आपल्या पहिल्या डावात 453 धावा करुन मोठी आघाडी घेतली. अशा परिस्थितीत, तिसऱ्या दिवसाच्या खेळात 312 धावांवर 7 गडी गमावल्यामुळं पाकिस्तानी संघावर डावानं पराभवाचं संकट आलं होतं. फलंदाजीसाठी मैदानात उतरल्यावर, रझाउल्लाहनं एक बाजू सांभाळत आक्रमक खेळी केली आणि मोहम्मद अब्बाससोबत नवव्या विकेटसाठी 121 धावांची भागीदारी करुन डावानं होणारा पराभव टाळला. रझाउल्लाहनं केवळ 63 चेंडूंचा सामना करत 4 चौकार आणि 9 षटकारांसह 81 धावा केल्या. यासोबतच, रझाउल्लाहनं कसोटी सामन्यात पदार्पण करताना एका डावात सर्वाधिक षटकार मारण्याच्या जागतिक विक्रमाची बरोबरी केली. हा विक्रम यापूर्वी टिम साउथीच्या नावावर होता, त्यानं 2008 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध आपल्या कसोटी पदार्पणात एका डावात 9 षटकार मारले होते.

कसोटी पदार्पणाच्या डावात सर्वाधिक षटकार मारणारे खेळाडू :

  • टिम साउथी (न्यूझीलंड) - 9 षटकार विरुद्ध इंग्लंड (नेपियर, 2008)
  • रझाउल्लाह (पाकिस्तान) - 9 षटकार विरुद्ध इंग्लंड (बर्मिंगहॅम, 2026)
  • काइल मेयर्स (वेस्ट इंडीज) - 7 षटकार विरुद्ध बांगलादेश (चट्टोग्राम, 2021)

कसोटी पदार्पणात पाकिस्तानी खेळाडूनं केलेलं सर्वात वेगवान अर्धशतक : बर्मिंगहॅम कसोटीत पाकिस्तानच्या दुसऱ्या डावात रझाउल्लाहनं अवघ्या 43 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं, ज्यामुळं तो कसोटी पदार्पणात सर्वात जलद अर्धशतक पूर्ण करणारा पाकिस्तानी खेळाडू ठरला. यापूर्वी हा विक्रम फहीम अश्रफच्या नावावर होता, ज्यानं 2018 मध्ये आयर्लंडविरुद्धच्या आपल्या कसोटी पदार्पणाच्या डावात 52 चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं होतं.

हेही वाचा :

  1. 0/2 ते 449/10... पाहुण्यांनी इतिहासात दुसऱ्यांदा केला पराक्रम; 9व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या खेळाडूनं मारले 9 सिक्सर
  2. विराट कोहली आणि एकनाथ शिंदेंची थेट लंडनमध्ये भेट; दोघांमध्ये कोणत्या मुद्द्यांवर झाली चर्चा?
  3. भारतासह आणखी एक संघ फायनलमध्ये; कधी होणार अंतिम सामना?

TAGGED:

ENG VS PAKISTAN 3RD TEST MATCH
पदार्पणाच्या डावात सर्वाधिक षटकार
रझाउल्लाची आक्रमक फलंदाजी
9 SIXES IN AN INNINGS ON TEST DEBUT
RAZAULLAH EQUALED WORLD RECORD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.