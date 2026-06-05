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घरच्या मैदानावर पाकिस्तानचा धडपडत विजय; कांगारुंविरुद्ध वनडे मालिका खिशात

पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघात तीन वनडे सामन्यांची मालिका खेळली गेली, ज्यात शाहीनच्या नेतृत्वाखाली यजमान पाकिस्ताननं 2-1 नं विजय मिळवला.

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कांगारुंविरुद्ध वनडे मालिका खिशात (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 5, 2026 at 12:41 PM IST

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Pak Beat Aus : पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघात तीन वनडे सामन्यांची मालिका खेळली गेली, ज्यात शाहीनच्या नेतृत्वाखाली यजमान पाकिस्ताननं 2-1 नं विजय मिळवला. पाकिस्ताननं मालिकेतील तिसरा सामना चार गडी राखून जिंकला. प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियानं पाकिस्तानसमोर केवळ 158 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. वनडे क्रिकेटमध्ये हे लक्ष्य खूप सोपं मानलं जातं, परंतु पाकिस्तानी फलंदाजांना ते गाठण्यासाठी संघर्ष करावा लागला.

तिसऱ्या वनडे सामन्यात बाबरची संथ खेळी : हे माफक लक्ष्य गाठण्यासाठी पाकिस्तानच्या फलंदाजांना 41.5 षटकं लागली. अनुभवी फलंदाज बाबर आझमनं या सामन्यात खूप संथ फलंदाजी करत 84 चेंडूंमध्ये केवळ 40 धावा केल्या. या खेळीदरम्यान त्याचा स्ट्राइक रेट 50 पेक्षाही कमी होता. सलमान आगानं 24 चेंडूंमध्ये 15 धावा केल्या, तर अराफत मिन्हासनं 28 चेंडूंमध्ये केवळ 9 धावा केल्या. एके क्षणी असं वाटत होतं की पाकिस्तान सामना गमावेल, पण अब्दुल समद आणि शादाब खान यांनी 67 चेंडूंमध्ये 49 धावांची भागीदारी करुन संघाला विजय मिळवून दिला. समद 30 चेंडूंमध्ये 18 धावांवर नाबाद राहिला, तर शादाब खान 42 चेंडूंमध्ये 29 धावांवर नाबाद राहिला.

तिसऱ्या वनडे सामन्यात जोश इंग्लिसचं अर्धशतक : ऑस्ट्रेलियाच्या फलंदाजीबद्दल बोलायचं झाल्यास, जोश इंग्लिसनं या सामन्यात अर्धशतक झळकावलं. त्यानं 71 चेंडूंमध्ये 8 चौकार आणि एका षटकारासह 65 धावा केल्या. मार्नस लॅबुशेन आणि ॲलेक्स कॅरी यांनी प्रत्येकी 19 धावा केल्या. ॲडम झाम्पानं 23 चेंडूंमध्ये 10 धावांचं योगदान दिलं. उर्वरित कांगारु फलंदाज एकेरी धावसंख्येवर बाद झाले. ऑस्ट्रेलियानं आपल्या शेवटच्या सात विकेट केवळ 38 धावांत गमावल्या. गोलंदाजीत, पाकिस्तानी कर्णधार शाहीन आफ्रिदीनं सर्वाधिक तीन बळी घेतले, तर अबरार अहमद आणि शादाब खान यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले.

वनडे मालिकेतील तिन्ही सामने कमी धावसंख्येचे : यजमान पाकिस्ताननं पहिला वनडे सामना 5 गडी राखून जिंकला. तर दुसऱ्या वनडे सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं उल्लेखनीय पुनरागमन करत 231 धावांचा बचाव केला आणि सामना 41 धावांनी जिंकला. अराफत मिन्हासनं संपूर्ण मालिकेत पाकिस्तानसाठी उत्कृष्ट गोलंदाजी केली आणि तीन सामन्यांत 7 बळी घेतले. त्यानं मालिकेतील पहिल्या सामन्यात पदार्पण केले आणि 5 बळी घेऊन इतिहास रचला. या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल त्याला मालिकावीर पुरस्कार मिळाला.

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