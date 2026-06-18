ICC Women's T20 World Cup: पाकिस्तानी महिला संघाच्या नावावर लाजिरवाणा विक्रमाची नोंद
आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषकाला 12 जून रोजी सुरुवात झाली असून, आतापर्यंत 'अ' आणि 'ब' या दोन्ही गटांमध्ये मिळून एकूण 11 सामने खेळले गेले आहेत.
Published : June 18, 2026 at 5:03 PM IST
Pakistan Women Cricket : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 ला 12 जून रोजी सुरुवात झाली असून, आतापर्यंत 'अ' आणि 'ब' या दोन्ही गटांमध्ये मिळून एकूण 11 सामने खेळले गेले आहेत. 17 जून रोजी एडजबॅस्टन इथं दक्षिण आफ्रिका आणि पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघांमध्ये खेळला गेलेला सामना अत्यंत रोमांचक ठरला. 127 धावांचं लक्ष्य गाठताना दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघानं 93 धावांवर आपले निम्मे खेळाडू गमावले, पण अखेरीस त्यांना सामना जिंकण्यात यश आलं. पाकिस्तानी महिला संघानं पुन्हा एकदा खराब फलंदाजीचं प्रदर्शन करत, महिला टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात एका लाजिरवाण्या विक्रमाची भर घातली आहे, जो विक्रम यापूर्वी भारतीय संघाच्या नावावर होता. महिला टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात सर्वाधिक खेळाडू धावबाद होण्याचा विक्रम पाकिस्तानच्या नावावर झाला आहे.
South Africa overcome Pakistan fight to secure their first win at the Women's #T20WorldCup 2026 👊— ICC (@ICC) June 17, 2026
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दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात चार खेळाडू धावबाद : पुरुष असो वा महिला संघ, पाकिस्तानची धावबाद होण्याची कामगिरी खूपच खराब आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघाविरुद्धच्या सामन्यात पाकिस्तानी फलंदाजांमधील समन्वय खूपच खराब होता, ज्यामुळं त्यांचे चार खेळाडू धावबाद होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतले. यासह, पाकिस्ताननं महिला टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात धावबाद खेळाडूंच्या संख्येत पहिलं स्थान पटकावलं आहे, जे यापूर्वी भारतीय महिला संघाच्या नावावर होतं. महिला टी-20 विश्वचषकात आतापर्यंत पाकिस्तानी संघाच्या एकूण 41 खेळाडू धावबाद झाल्या आहेत. या यादीत 40 खेळाडू धावबाद होऊन भारतीय महिला संघ दुसऱ्या स्थानावर आहे.
Most players run out in WT20 WCs— Muhammad Areeb Uddin Sheikh Areeb Cricket World (@areeb_7official) June 17, 2026
41 - PAK-W*
40 - IND-W
39 - SL-W
38 - WI-W
35 - AUS-W
The 71-run stand between Fatima Sana and Tuba Hassan is the highest for the sixth wicket or lower in Women’s T20 WC history. The previous highest was 68 runs added by A Blackwell and… pic.twitter.com/VOeLH9LyVw
महिला टी-20 विश्वचषकात सर्वाधिक धावबाद झालेल्या संघांमधील खेळाडू :
- पाकिस्तानी महिला संघ - 41 खेळाडू
- भारतीय महिला संघ - 40 खेळाडू
- श्रीलंका महिला संघ - 39 खेळाडू
- वेस्ट इंडिज महिला संघ - 38 खेळाडू
- ऑस्ट्रेलिया महिला संघ - 35 खेळाडू
सलग दोन पराभवामुळं उपांत्य फेरी गाठणं कठीण : 2026 च्या महिला टी-20 विश्वचषकात, पाकिस्तानी संघाला त्यांच्या पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाकडून 64 धावांनी पराभव पत्करावा लागला होता आणि आता ते दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 2 गडी राखून हरले आहेत. यामुळं, पाकिस्तानी महिला संघासमोर आता या स्पर्धेच्या गट फेरीच्या पुढं जाण्यासाठी एक कठीण आव्हान उभं राहिलं आहे, ज्यात अजून ऑस्ट्रेलियन महिला संघाविरुद्ध सामना बाकी आहे, जो अजिबात सोपा असणार नाही. सध्या, पाकिस्तानी महिला संघ 'अ' गटात शून्य गुणांसह 5व्या स्थानावर आहे.
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