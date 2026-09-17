नवख्या संघाविरुद्ध पाकिस्तानचा धडपडत विजय; शेवटच्या षटकात सामना जिंकत सेमीफायनलमध्ये प्रवेश
आज आशियाई क्रीडा स्पर्धेत एक मोठा अनपेक्षित निकाल थोडक्यात टळला.
Published : September 17, 2026 at 3:56 PM IST
नवी दिल्ली Asian Games 2026 : आज आशियाई क्रीडा स्पर्धेत एक मोठा अनपेक्षित निकाल थोडक्यात टळला. थायलंड महिला क्रिकेट संघ पाकिस्तानच्या महिला संघाला हरवेल असं वाटत होतं, पण अखेरीस त्यांनी शेवटच्या षटकात सामना जिंकून आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. पावसामुळं सामन्यावर परिणाम झाला आणि षटकांची संख्या कमी करावी लागली. तत्पुर्वी पहिल्या सामन्यात बांगलादेशचा संघ एकही चेंडू न खेळता उपांत्य फेरीत पोहोचला.
बांग्लादेश विरुद्ध चीन सामन्यात पाऊस : आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 च्या क्रिकेट स्पर्धा सुरु झाल्या आहेत. आजचा पहिला सामना बांगलादेश आणि चीन यांच्यात होणार होता, पण सामन्यादरम्यान पाऊस सुरुच राहिल्यानं एकही चेंडू खेळला जाऊ शकला नाही. त्यामुळं सामना रद्द करण्यात आला. परिणामी, बांगलादेशचा महिला संघ आपल्या उत्तम क्रमवारीच्या आधारावर उपांत्य फेरीत पोहोचला. दरम्यान, चीन एकही चेंडू न खेळता स्पर्धेतून बाहेर पडला.
Pakistan book their place in the Asian Games semi-finals with a nail-biting win over Thailand 💥— ICC (@ICC) September 17, 2026
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पाकिस्तान विरुद्ध थायलंड सामना पावसामुळं 11 षटकांचा : दुसरा सामना पाकिस्तान आणि थायलंडच्या महिला क्रिकेट संघांमध्ये खेळला गेला, पण या सामन्यावरही पावसाचा परिणाम झाला. सामना वेळेवर सुरु झाला नाही. हा सामनाही रद्द होईल असं वाटत होतं. मात्र, थोड्या वेळानं सामना सुरु झाला, पण तो 20 षटकांवरुन 11 षटकांचा करण्यात आला. थायलंडनं प्रथम फलंदाजी केली आणि 11 षटकांत चार गडी गमावून केवळ 91 धावाच करु शकले. त्यानंतर पाकिस्तान हे लक्ष्य गाठण्यासाठी मैदानात उतरले, त्यांना 11 षटकांत 92 धावांची गरज होती.
पाकिस्तानचा शेवटच्या षटकात विजय : 92 धावांच्या प्रत्युत्तरात पाकिस्तानच्या डावाच्या सात षटकांच्या अखेरीस, संघानं चार गडी गमावून केवळ 48 धावा केल्या होत्या आणि सामना अडचणीत आल्यासारखा वाटत होता. मात्र, कर्णधार फातिमा सनाच्या उत्कृष्ट फलंदाजीमुळं संघानं आठव्या षटकात 25 धावा केल्या. मात्र, फातिमा 13 चेंडूंमध्ये 21 धावा करुन बाद झाली आणि पाकिस्तानच्या अडचणी वाढतील असं वाटत होतं. पण कसंबसं, खूप मेहनत करुन संघानं आवश्यक धावा केल्या आणि सामना शेवटच्या षटकापर्यंत पोहोचला. अखेरीस, पाकिस्ताननं दोन चेंडू शिल्लक असताना तीन गडी राखून सामना जिंकला आणि उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. स्पर्धेत थायलंडचा प्रवास इथंच संपला.
भारताचा पहिला सामना शुक्रवारी जपानविरुद्ध : आता, शुक्रवारी हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय महिला क्रिकेट संघ मैदानात उतरेल. जपानमधील हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10:30 वाजता सुरु होईल. या सामन्यातील विजय भारताला उपांत्य फेरीत पोहोचवेल. यावेळी त्यांना सुवर्णपदकाचं प्रबळ दावेदार मानलं जात आहे.
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