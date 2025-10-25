ETV Bharat / sports

विश्वचषकात पाकिस्तानचा सुपडासाफ; एकही सामना न जिंकता परतले मायदेशी

2025 च्या वनडे विश्वचषकात पाकिस्तान महिला संघाची कामगिरी निराशाजनक होती, त्यांना एकही सामना जिंकता आला नाही.

Pakistan vs Sri Lanka Women ODI
विश्वचषकात पाकिस्तानचा सुपडासाफ (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 10:09 AM IST

कोलंबो Pakistan vs Sri Lanka Women ODI : श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांच्यातील आयसीसी महिला विश्वचषक सामना पावसामुळं रद्द करण्यात आला. या ठिकाणी अनिर्णित राहिलेला हा स्पर्धेतील पाचवा सामना आहे. श्रीलंकेचे दोन वगळता सर्व गट सामने आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळवले जात आहेत. भारतासोबत सुरु असलेल्या राजकीय तणावामुळं पाकिस्तानचे सर्व सामने तिथं खेळवले जात आहेत.

5 षटकही झाली नाही फलंदाजी : भारत स्पर्धेतील बहुतेक सामने आयोजित करत आहे. हा सामना रद्द करण्यापूर्वी, मैदानावरील दोन्ही पंचांनी क्युरेटर आणि चौथ्या पंचांशी चर्चा केली आणि नंतर मैदान सोडलं. पाऊस थांबल्यानंतर, नाणेफेक झाली आणि पाकिस्ताननं 4.2 षटकांत एकही विकेट न गमावता 18 धावा केल्या. परंतु पुन्हा पाऊस पडला. यापूर्वी, पावसामुळं तीन तासांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यानं सामना प्रत्येकी 34 षटकांचा करण्यात आला होता.

पाकिस्तानला मिळाला नाही एकही विजय : 2025 च्या आयसीसी वनडे विश्वचषक स्पर्धेत पाकिस्तानी महिला संघानं एकूण 7 सामने खेळले, त्यापैकी 4 सामने गमावले. पाकिस्तानी महिला संघाला बांगलादेश, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघाविरुद्धच्या सामन्यांमध्ये पराभव पत्करावा लागला. बांगलादेशकडून त्यांचा 7 विकेट्सनं पराभव झाला, तर भारतीय महिला संघाविरुद्ध 88 धावांनी, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 107 धावांनी आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघाविरुद्ध 150 धावांनी पराभव पत्करावा लागला. शिवाय, पाकिस्तानी महिला संघाचे इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि श्रीलंका महिला संघांविरुद्धचे सामने पावसामुळं रद्द झाले. जरी हे सामने पूर्ण झाले असते, तरी पाकिस्तानी संघाच्या स्पर्धेत कामगिरी पाहता त्यांचा पराभव जवळजवळ निश्चित झाला असता.

रद्द सामन्यात मिळालेल्या गुणांमुळं पाकिस्तानी संघ सातव्या स्थानावर : श्रीलंकेत 2025 चा महिला वनडे विश्वचषक पावसामुळं मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाला, ज्यामुळं 11 पैकी 5 सामने रद्द झाले. शिवाय, उर्वरित काही सामन्यांमध्ये षटकांची संख्या कमी करण्यात आली. रद्द झालेल्या तीन सामन्यांतून तीन गुण मिळवून पाकिस्तानी महिला संघ सध्या पॉइंट टेबलमध्ये 7व्या स्थानावर आहे, जिथं त्यांचं स्थान निश्चित आहे. दोन गुणांसह बांगलादेशचा शेवटचा सामना भारतीय महिला संघाविरुद्ध आहे.

उपांत्य फेरीतून बाहेर पडलेले 4 संघ : दरम्यान, पॉइंट टेबल पाहता, महिला विश्वचषकातील पहिल्या चार संघांची नावं निश्चित झाली आहेत. ऑस्ट्रेलिया सहा सामन्यांपैकी पाच विजयांसह टेबलमध्ये आघाडीवर आहे. दक्षिण आफ्रिका, समान विजयांसह, नेट रन रेटच्या आधारे दुसऱ्या स्थानावर आहे. इंग्लंडनं सहापैकी चार सामने जिंकले आहेत आणि तिसऱ्या स्थानावर आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघानं सहापैकी तीन सामने जिंकून सहा गुणांसह सेमीफायनलमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. पाकिस्तान आणि श्रीलंकेसह न्यूझीलंड आणि बांगलादेश हे टॉप चारच्या शर्यतीतून बाहेर पडले आहेत.

